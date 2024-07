Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Animest redescoperă viața urbană. Când are loc evenimentul

De ce iubim orașul? Ce ne încântă, incită și entuziasmează la viața urbană? Sau, din contră, ce nu ne place, ne sufocă, obosește, limitează? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care tema celei de-a 19-a ediții a Festivalului Animest le propune spre explorare publicului, printr-un vast program de proiecții, evenimente speciale, întâlniri cu invitați din întreaga lume și programe dedicate artiștilor.

După ce ultima ediție a înregistrat peste 15.000 spectatori în fața ecranelor, Festivalul Internațional de Film de Animație revine pe marile ecrane din București între 4 - 13 octombrie. Începând de azi se pot achiziționa, de pe platforma Eventbook, abonamentele Animest.19: Ten Stops și Full Trip. Abonamentele Full Trip Pass, care garantează o experiență completă de festival, asigurând acces nelimitat la toate proiecțiile, concertele și evenimentele speciale din programul ediției, sunt disponibile într-un număr limitat de 50. Detalii abonamente: https://bit.ly/AbonamenteAnimest19

Sunt mai puțin de două decenii de când statistica oficială spune că mai mulți oameni trăiesc în zonele urbane decât în cele rurale. Așadar, cum poate fi descris mai bine stilul de viață al majorității locuitorilor de pe Pământ? Zgârie-nori, mult asfalt, stres, viteză, lumini artificiale și billboard-uri imense, aglomerație, tensiune, diversitate culturală și multe altele. Urban frames este cadrul pe care organizatorii îl propun publicului iubitor de film de animație pentru a redescoperi orașul, pentru a se reconecta la vibrația și ritmul său și pentru a sărbători comunitatea din care fac parte. „Ediția Animest cu numărul 19 va fi surprinzătoare prin evenimentele etalate de-a lungul festivalului, dar și prin filmele și oaspeții care vor fi prezenți la București în octombrie. O ediție densă, cu multe proiecții și invitați din toate colțurile lumii. Ne-am concentrat selecția pe oraș și comunitate, cu toate avantajele, subtilitățile, bucuriile și neajunsurile pe care aceasta le presupune, iar selecția de filme încearcă să reflecte câte ceva din toate, pentru ca fiecare spectator să descopere ceva care să-l reprezinte sau să-l provoace fie vizual, fie narativ. Nu vor lipsi evenimentele speciale nocturne și nici concertele, gândite și ele în ton cu tema ediției.”, a spus Mihai Mitrică, directorul Festivalului.

Urban frames te provoacă să privești orașul dintr-o nouă perspectivă

Street Spirit (Fade Out), Urban Discipline, Overpass Graffiti, There Goes the Neighborhood și Street Fighting Man sunt melodiile care alcătuiesc playlist-ul urban al Animest.19 și care denumesc cele 5 calupuri de scurtmetraje tematice curatoriate de directorul și selecționerul festivalului, Mihai Mitrică, alături de jurnalistul și istoricul de film francez Alexis Hunot, invitat și anul acesta la București.

În toate calupurile secțiunii tematice spectatorii vor călători prin scenarii urbane cât mai diverse, unele dintre ele fiind cu siguranță familiare. Clasicul Boomsville (r. Yvonne Mallete, 1968) zugrăvește în mod ironic traiectoria de la mic așezământ la metropolă și provocările care vin la pachet odată cu urbanizarea, demonstrând că unele perspective rămân universal valabile, indiferent de perioada istorică în care ne aflăm. Tot o imagine familiară, dar care vizează provocările lucrului în mediul urban, propune scurtmetrajul argentinian The employment/El Empleo (r. Santiago Bou Grasso, Patricio Plaza), câștigătorul Trofeului Animest în 2008, care revine pe marile ecrane din București cu această ocazie. Prilej de revedere este și prezența în secțiunea tematică a scurtmetrajului Deep Love (r. Mykyta Lyskov, 2019), o producție ucraineană multipremiată în festivaluri internaționale. Perspectivele urbane vor purta publicul și în Londra, în culisele unei activități urbane foarte populare, skateboarding-ul, documentată într-un mod autentic în The Skatebook (r. Sofia Negri, 2022), în Barcelona unde un cuplu se confruntă cu o problemă domestică și urbană deopotrivă: un apartament infestat - Cucarachas (r. Marc Riba, Anna Solanas, 2017) sau în Stuttgart unde șoferii se luptă cu haosul din trafic prin metode neconvenționale - Benztown (r. Gottfried Mentor, 2021). Skyscraper/Neboder (r. Joško Marušić, 1981) vine cu succes în completarea cadrelor urbane propuse de festival, prin explorarea pe verticală a vieții trăite într-un zgârie-nori.

„În secțiunea tematică ne-am propus să arătăm cum animația descrie ce înseamnă să trăiești într-un context urban. Din Canada în Taiwan, Columbia sau Ucraina, facem înconjurul lumii și observăm diferențele și similaritățile vieții urbane așa cum sunt ele zugrăvite în filmele de animație. Iar în ziua de azi animația nu este doar ceea ce vedem pe ecrane, este ea însăși parte vie a vieții urbane - videomapping-ul este folosit frecvent în cadrul diverselor festivități, iar orașul le oferă uneori creatorilor de film de animație pretextul perfect de a ieși din studio și a crea povești folosindu-se de arta stradală, așa cum se vede în Urban Sphinx (r. Maria Lorenzo), Bird Shit (r. Caleb Wood) sau Muto (r. BLU)”, a declarat Alexis Hunot.

Diverși și diferiți, parte a aceleiași comunități

Animest este, prin definiție, un festival „născut și crescut” la oraș, un eveniment urban care aduce la un loc consumatorii și creatorii de film de animație, care provoacă an de an comunitatea să se întâlnească la intersecția dintre zona de confort și cea de inedit și nou. După ce anul trecut festivalul și-a marcat majoratul printr-o celebrare a conștientizării corpului și mișcării sau dansului în spațiul real sau imaginar, în 2024 festivalul revizitează atent orașul din identitatea căruia face parte și-i propune comunității să-l exploreze, să-l redescopere, să-l asculte mai atent și să îmbrățișeze ceea ce iubește și urăște fiecare la el.

„Întotdeauna am simțit că Animest înseamnă ‘mișcare’, și că oferă numeroase oportunități pentru ca tot soiul de oameni să se întâlnească. De aceea, prezența multor oameni în ilustrație a fost importantă pentru mine, iar modul în care aceștia se intersectează sugerează însăși dinamica internă din timpul festivalului. Intersecția de străzi ilustrată în afiș este una imaginară - face referire la diferite orașe dar, totodată, e un amestec al propriilor mele amintiri. Trecerile de pietoni formează, de asemenea, un cadru în această secvență urbană, reluând tema ediției. A fost important ca ilustrația să atragă privirea mai întâi către o formă simplă și puternică, pentru ca mai apoi să poți explora și toate celelalte detalii interesante, iar estetica luminilor strălucitoare de neon, care abundă într-un oraș, facilitează acest lucru.”, a declarat Tuan Nini, artista invitată să ilustreze posterul ediției cu numărul 19.