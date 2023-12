De la New York, la Art Safari. O nouă expoziție de sculptură, pictură și lumină, semnată Diana Nicolaie

După debutul de succes cu expoziția personală „LIGHT. An airy view point of density” de la București (4-31 mai 2023), urmată de o nouă expoziție la New York în toamna acestui an („The Path. Fusion of Two Worlds Inside/Outside”, Diana Nicolaie | Carmen Marin, 26 octombrie-10 noiembrie 2023), Diana Nicolaie, designer și artist vizual, expune acum la Art Safari, cel mai important eveniment dedicat artei din țară.

Show-ul de artă, design și lumini „LIGHT. An airy view point of density” poate fi văzut până pe 14 ianuarie 2024, la Palatul Dacia-România de pe Lipscani.

Diana Nicolaie prezintă o selecție de 8 lucrări mixed media care ilustrează cele mai importante simboluri ale luminii, în viziune proprie: Life, Divinity, Hope, Truth, Celebration, Purity, Guidance, Knowledge. Exclusiv în tonuri de alb, lucrările combină pictura, elementele structurale și lumina, totul fiind completat de o experiență olfactivă specială.

„Mă bucur să închei anul 2023 și totodată să încep 2024 cu a treia expoziție din cariera mea de artist. A fost un an de debut intens, cu o expoziție la ARCUB, urmată de o expoziție la New York, la ICR, alături de realizarea conceptul de design pentru expoziția de genți celebre de la Victoria and Albert Museum, Londra, prezentată de Art Safari. Mă bucur să mă întorc la Art Safari, de data aceasta în calitate de artist” - Diana Nicolaie.

Arta Dianei Nicolaie iese din sfera convenționalului, având la bază forme și texturi variate, volumetrii puternice și tehnică mixtă. Diana creează astfel piese distinctive, monumentale, adevărate instalații pe pânză. Artista folosește jocul de lumini și umbre ca pe o invitație deschisă către privitor spre universul artistic.

„Lumina este nucleul care unește perspective, sentimente, lumi diferite și conduce privitorul spre introspecție. Lumina contopește perspective asupra a ceea ce simțim și trăim, transformând în experiență unică și definitorie un moment, o emoție, o imagine. Ceea ce am încercat să cuprind în lucrări este tocmai modul prin care pot combina sculptura și pictura pentru a transmite un mesaj cu ajutorul luminii. Fiecare dintre noi percepem în mod diferit imaginile, texturile, ideile, dar lumina este mereu constantă. Ea este cea care dă emoția unei imagini conturate de umbre și culori.” - Diana Nicolaie, artistă și designer de interior/produs.

„Mă bucur să îi spunem bun-venit artistei Diana Nicolaie la Art Safari! Vă invităm să vă bucurați de o expoziție plină de lumină, care completează atmosfera festivă, strălucitoare din Palatul Dacia-România. Lumina este factorul coagulant din arta, dar și din personalitatea Dianei Nicolaie. Lumina a fost esențială în toate stilurile de pictură, de la Renaștere la Impresionism și până la arta abstractă. Lucrările Dianei Nicolaie îmbină designul cu arta, îmblânzesc materiale și texturi, scot în evidență legături nebănuite între formă și emoție, și, mai ales, au o capacitate interesantă de a declanșa emoții privitorilor. Diana combină materialele naturale cu cele sintetice și provoacă perfecțiunea scenelor și sculpturilor renascentiste la o joacă a designului și geometriei.” - Ioana Ciocan, curator.

Despre Diana Nicolaie

Diana Nicolaie este absolventă de Design de produs - Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Artist al obiectelor, s-a dedicat profesiei de designer de interior & produs încă de la absolvire, întrupând emoția în forme și culori cu fiecare produs unic creat.

Diana Nicolae este inspirată de natura sculpturală și arhitecturală a obiectelor de design cu care intră în dialog, de materiale naturale raw și de compoziții contemporane. Creează piese distinctive, monumentale, adeseori adevărate instalații pe pânză, ce provoacă o reacție imediată din partea privitorului.

Arta Dianei Nicolaie are la bază jocul cu forme și texturi variate, volumetrii puternice și tehnică mixtă. Artista folosește jocul de lumini și umbre ca pe o invitație deschisă către privitor spre universul ei artistic. Câteodată, alege să introducă direct sau sugerat prezența umană în lucrările sale. Mai multe informații despre artist puteți citi aici: https://diananicolaie.ro.