Cărturești investește 450.000 de euro în AudioTribe, prima platformă românească de audiobooks, la doar un an de la lansare

Libr─âriile C─ârture╚Öti au anun╚Ťat c─â se al─âtur─â AudioTribe ÔÇô prima platform─â rom├óneasc─â cu audiobooks ├«n limbile rom├ón─â ╚Öi englez─â ÔÇô investind 450.000 de euro ├«n proiect, la un an de la lansarea acestuia. C─âr╚Ťile audio, formatul cu cea mai rapid─â cre╚Ötere la nivel global, au luat av├ónt ╚Öi pe pia╚Ťa din Rom├ónia odat─â cu apari╚Ťia AudioTribe.ro (lansat ├«n august 2021 sub numele Echo Audiobooks).┬á

Cu zeci de parteneri de renume din lumea editorial─â, AudioTribe a v├óndut p├ón─â ├«n prezent peste 25.000 de audiobooks ╚Öi ╚Öi-a diversificat portofoliul de la c├óteva sute de c─âr╚Ťi audio ├«n limba rom├ón─â p├ón─â la peste 15.000 de audiobooks ├«n limbile rom├ón─â ╚Öi englez─â disponibile ascult─âtorilor. Pe fondul cre╚Öterii costului h├órtiei ╚Öi al tiparului, care s-a dublat sau chiar triplat, investi╚Ťia ├«n asset-uri audio este o mutare strategic─â, pe care ╚Öi editurile o ├«mbr─â╚Ťi╚Öeaz─â ÔÇô ritmul de ├«nregistrare ajung├ónd, la unele edituri, chiar ╚Öi la 10 titluri pe lun─â.┬á

ÔÇ×Suntem entuziasma╚Ťi s─â ne al─âtur─âm oficial unui proiect pe care l-am urm─ârit cu interes ╚Öi l-am sus╚Ťinut ├«nc─â de la ├«nceput. La C─ârture╚Öti am construit mereu experien╚Ťe ├«n jurul cititorilor no╚Ötri, ascult├ónd feedback ╚Öi model├óndu-ne propunerea ├«n func╚Ťie de interesele, a╚Ötept─ârile ╚Öi visurile celor care ne trec pragul. Credem c─â AudioTribe vine ├«n continuarea acestor a╚Ötept─âri, ad─âug├ónd ├«n ecosistemul pie╚Ťei de carte din Rom├ónia o dezvoltare necesar─â. ├Än ritmul alert al vie╚Ťilor noastre, posibilitatea de a continua sau de a muta lecturile ├«n contexte noi este game-changing pentru un cititor. S─â po╚Ťi asculta o carte ├«n timp ce faci naveta, preg─âte╚Öti masa sau alergi ├«n parc ├«nseamn─â uneori s─â dublezi sau chiar s─â triplezi num─ârul c─âr╚Ťilor citite ├«ntr-o lun─â. Iar asta este benefic pentru cititori, ├«n primul r├ónd, dar ╚Öi pentru autori, editori ╚Öi, ├«n general, pentru ├«ntreaga pia╚Ť─â de carte. Cu c├ót aducem mai mul╚Ťi oameni ├«n jurul c─âr╚Ťilor ÔÇô tip─ârite sau audio ÔÇô cu at├ót mai aproape suntem de misiunea noastr─â de a transforma Rom├ónia prin lectur─â.ÔÇŁ ÔÇô ╚śerban RADU, co-fondator C─ârture╚Öti

Investi╚Ťia C─ârture╚Öti va aduce bestsellere ├«n portofoliul exclusiv AudioTribe

Pentru AudioTribe, urmeaz─â luni pline. ÔÇ×De obicei, autorii ╚Öi agen╚Ťii literari de prestigiu ofer─â drepturile de distribu╚Ťie pentru cele mai bune audiobookuri doar dac─â acestea ajung pe platforme unde pot fi cump─ârate de ascult─âtori. AudioTribe este, deci, singura platform─â rom├óneasc─â ce poate distribui orice titlu, fiindc─â audiobookurile ascultate r─âm├ón ale utilizatorilor. Din acest motiv, prioritatea noastr─â este s─â ne concentr─âm pe achizi╚Ťia de titluri premium ╚Öi s─â aducem cele mai bune c─âr╚Ťi audio. Avem ├«n plan s─â dubl─âm portofoliul ├«n limba rom├ón─â, mai ales prin produc╚Ťie proprie, ╚Öi urmeaz─â s─â extindem portofoliul ├«n limba englez─â de la 15.000 la 60.000 de titluri. Investi╚Ťia partenerului nostru strategic, C─ârture╚Öti, ne confirm─â c─â suntem pe drumul cel bun, iar sprijinul lor ne ajut─â s─â gestion─âm ├«mpreun─â cea mai mare libr─ârie de audiobookuri a unui serviciu din Rom├ónia.ÔÇŁ ÔÇô Radu Nicolau, co-fondator AudioTribe.

Planurile de dezvoltare ale start-up-ului cuprind investi╚Ťii ╚Öi ├«n studiouri noi ÔÇô cele 4 studiouri de╚Ťinute sunt deja prea pu╚Ťine pentru ritmul accelerat al ├«nregistr─ârilor ÔÇô, redarea pe capitole a audiobookurilor ╚Öi extinderea portofoliului, prin introducerea podcasturilor ├«n platform─â. ├Än plus, se va pune accentul ├«n continuare pe dezvoltarea func╚Ťionalit─â╚Ťilor aplica╚Ťiei.┬á

ÔÇ×Am primit multe feedback-uri de la tribers, cum ne place s─â ne numim ascult─âtorii. Pozitive ╚Öi constructive. Una dintre cele mai apreciate func╚Ťionalit─â╚Ťi ale aplica╚Ťiei este posibilitatea de a desc─ârca audiobookul securizat ├«n aplica╚Ťie ╚Öi de a-l putea asculta oriunde, f─âr─â s─â fie nevoie de date mobile sau de semnal.ÔÇŁ, declar─â Radu Nicolau.

Pia╚Ťa de audiobooks din Rom├ónia: topul audiobookurilor ╚Öi profilul ascult─âtorilor.┬á

├Äntr-un an de ascultare, audiobookurile de dezvoltare personal─â sunt cele mai c─âutate, urmate de seriile SF, thrillere ╚Öi crime. Topul este condus de Atomic Habits, bestseller interna╚Ťional cu peste 7 milioane de exemplare v├óndute la nivel global, urmat de Tat─â bogat, tat─â s─ârac ╚Öi ├Äncepe cu de ce. ├Än limba englez─â, topul este condus de audiobookurile-fenomen Sapiens ╚Öi Homo Deus.┬á

├Än categoria fic╚Ťiune audiobookurile de tip ÔÇ×experien╚Ť─âÔÇŁ au fost cele mai ascultate: Dune, narat de Andi Vasluianu (printre cei mai elogia╚Ťi naratori ├«n review-uri), Acolo unde c├ónt─â racii, o carte puternic descriptiv─â, narat─â de Adriana Muraru, ╚Öi seria Clubul Crimelor de Joi.┬á

Aproximativ 60% dintre ascult─âtori sunt femei, un procent inversat fa╚Ť─â de pia╚Ťa str─âin─â, unde majoritatea ascult─âtorilor sunt b─ârba╚Ťi. Media de ascultare este estimat─â la 7.2 ore de ascultare pe lun─â. Cei mai mul╚Ťi dintre ascult─âtori ├«ncheie un audiobook pe lun─â ╚Öi continu─â abonamentul chiar ╚Öi dup─â cele 30 de zile gratuite oferite de AudioTribe.

Pentru un audiobook pe lun─â, care poate ajunge p├ón─â la 20 de ore de ascultare, pre╚Ťurile ├«ncep de la 6.99 euro, adic─â aproximativ 35 de lei.┬á┬á

Misiunea AudioTribe r─âm├óne aceea ca rom├ónii s─â ├«ncerce experien╚Ťa unui audiobook ÔÇô de aceea, oricine poate asculta ╚Öi desc─ârca offline, ├«n aplica╚Ťie, p├ón─â la 3 audiobookuri gratuit, plata fiind subven╚Ťionat─â de c─âtre platform─â. Experien╚Ťa ├«ncepe cu un cont creat pe site-ul www.audiotribe.ro.┬á

AudioTribe este disponibil ├«n toat─â Europa, cu excep╚Ťia Regatului Unit, Ciprului, Maltei ╚Öi Irlandei de Nord.

Despre Cărturești

C─ârture╚Öti este prima libr─ârie-concept din Rom├ónia, deschis─â la finalul anului 2000 ╚Öi dedicat─â unei noi experien┼úe de cump─ârare ╚Öi promovare a c─âr┼úii ┼či a produselor culturale. Devenit cel mai important lan╚Ť de libr─ârii de pe pia╚Ťa din Rom├ónia, C─ârture╚Öti are ├«n prezent 39 de spa╚Ťii care redefinesc ideea de libr─ârie. Printre libr─âriile flagship ale brandului se num─âr─â C─ârture╚Öti Carusel, inclus─â ├«n topul The Telegraph al celor mai frumoase libr─ârii din lume, C─ârture╚Öti Verona, cel mai mare spa╚Ťiu dedicat lecturii ╚Öi ofertei de carte din Bucure╚Öti sau C─ârture╚Öti Modul, o libr─ârie de cultur─â vizual─â care aduce ├«n plus o gr─âdin─â interioar─â, o galerie de art─â contemporan─â ╚Öi o cafenea.