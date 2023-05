Balerina Francesca Velicu, de la English National Ballet, imaginea unei campanii despre sănătatea mintală

Balerina Francesca Velicu, de la English National Ballet, este imaginea unei campanii care aduce în atenția publicului provocările sănătății emoționale și mintale. În cadrul campaniei de awareness, Francesca Velicu dansează pe o coregrafie semnată de Ross Freddie Ray în clipul „Consumed. Despre zbucium și regăsire” (regizor Bogdan Daragiu), o poveste exprimată prin dans despre durere, disperare, pierdere, putere și speranță.

Proiectul „Consumed”, organizat de Asociația Literati prin brandul cultural Ars Grația Regalia și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, vizează dezvoltarea unei legături între psihologie și dans prin asumarea unei tematici aparte – sănătatea mintală. Subiectul va fi dezbătut în cadrul unui eveniment public care va avea loc pe 7 iunie, la Teatrul Rapsodia, în prezența unor persoane publice, a unui psiholog și a unor elevi de la școli cu profil vocațional din București.

Proiectul Consumed se lansează în luna mai, dedicată conștientizării sănătății mintale în multe țări din lume. Videoclipul „Consumed. Despre zbucium și regăsire”, filmat în luna aprilie în Munții Bucegi, o aduce în prim-plan pe balerina Francesca Velicu în timpul unui dans zbuciumat, pe piesa „Amazing Grace“. Firul epic pornește de pe malul unui lac, într-o atmosferă apăsătoare, și se încheie cu imagini dominate de lumină, pe platoul de la Amfiteatrul Transilvania, aflat la 1.200 de metri altitudine.

„Proiectul Consumed a însemnat o reconectare cu sentimentele și trăirile mele interioare. Mental health este un subiect pe care, de cele mai multe ori, încercăm să-l evităm pentru că implică adeseori conversații dificile cu noi înșine. Prin viziunea lui Ross, am interpretat, într-un mod foarte onest, o dezvoltare de emoții și sper ca publicul să fie cât mai deschis către această temă”, a declarat balerina Francesca Velicu.

„Consumed urmărește povestea durerii, a suferinței, a unor stări cu care toată lumea se confruntă la un moment dat și pe care fiecare dintre noi le gestionează diferit, deși împărtășim, în același timp, o empatie colectivă pentru cei care au pierdut ceva sau pe cineva. De multe ori, cineva este consumat de propria minte, se simte devastat. Este o stare apropiată de cea a înecului, când nu mai poți respira. În acel moment, te afli în fața unei alegeri, aceea de a te ridica și de a merge înainte sau de a permite consumarea propriei ființe. Ceea ce încercăm să explicăm prin acest proiect este că a lupta și a merge înainte este întotdeauna răspunsul corect, indiferent cât de imposibil pare în anumite situații”, a declarat coregraful Ross Freddie Ray.

„Consumed este unul dintre acele proiecte care îmi amintesc motivul pentru care fac ceea ce fac. Nu este doar o creație frumoasă, ci una în care reușesc să-mi transpun emoțiile si trăirile. Întotdeauna mă bucur să lucrez alături de oameni extrem de talentați”, a declarat regizorul Bogdan Daragiu.

Tema centrală a proiectului „Consumed. Despre zbucium și regăsire” - sănătatea emoțională și cea mintală - este una actuală și generală, pentru că fiecare om este afectat într-o măsură mai mare sau mai mică de evenimentele care au loc pe plan personal, național sau global. Durerea și pierderea rămân niște constante cu care, la un anumit moment al vieții, se confruntă fiecare om. De aceea, este cu atât mai importantă nevoia de a oferi oamenilor speranță în vremuri tulburi. Iar dansul și arta coregrafică sunt mereu actuale și se pot adapta la nevoile sociale, oferind un refugiu și un sâmbure de speranță către mai bine.

Francesca Velicu este balerină la English National Ballet. În 2018, a fost distinsă la Londra cu prestigiosul Premiu Olivier pentru performanță extraordinară în dans, echivalentul premiilor BAFTA în cinematografie. Prestația Francescăi din Spectacolul Le Sacre de Printemps a fost lăudată de critici de la publicații precum The Guardian, Sunday Telegraph, Evening Standard.

La vârsta de 28 de ani, coregraful britanic Ross Freddie Ray se mândrește cu un CV impresionant, care include 24 de coregrafii originale, de la lucrări Solo și Pas De Deux, până la producții de balet de lungă durată. Coregrafia sa Fraudulent Smile a fost interpretată pe scena Royal Opera House, după ce a câștigat premiul întâi în cadrul competiției Ursula Maraton. De atunci, a fost pusă în scenă în întreaga lume, la teatre precum London Palladium, London Coliseum, Mariinsky Theater din St. Petersburg sau Teatrul Arcimboldi din Milano. Primul său balet de lungă durată, Little Red and The Wolf, a avut premiera în decembrie 2019 la Sala Zaradyne, cu 5 spectacole sold out. In Your Room, regizat de Anton Corbin pe muzica celor de la Depeche Mode a strâns peste 3 milioane de vizualizări online. Cea mai recentă lucrare a lui Ross este CHRONOS, coregrafiat pentru Ballet de Barcelona, a avut premiera pe 22 aprilie 2023 și urmează să înceapă un turneu în Spania în sezonul 2023/2024.

Bogdan Daragiu este unul dintre cei mai talentați regizori pop–culture din România, creând povești vizuale pentru toți artiștii de top români cu succes internațional, precum Inna, Alexandra Stan, Antonia, Delia, J Balvin. Proiectele regizate de el în ultimii 10 ani au ajuns să aibă peste 2 miliarde de vizualizări.