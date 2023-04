Actorul Adrian Nour a devenit dependent de “Fantoma de la Operă”. Ce nu știe publicul despre acest spectacol

Opera din București a creat un fenomen prin musicalul care a intrat în viața publicului și artiștilor. Cum a devenit actorul Adrian Nour dependent de “Fantoma de la Operă”

Invitat la Adevărul Live, actorul Adrian Nour, spune ceea ce nu se știe despre musicalul “Fantoma de la Operă”

Interpretul personajului Phantom din musicalul “Fantoma de la Operă” are o relație deloc ușoară cu acest spectacol. Povestea lui Nour cu musicalul lui Andrew Lloyd Webber a început în 2015, când a fost ales să interpreteze acest personaj.

Era pentru prima dată când acest musical cu o celebretitate la nivel internațional era jucat pe o scenă românească “Fantoma de la Operă” avea să producă o schimbare majoră să cucerească publicul din România care avea să descopere ce înseamnă un musical pentru sec.XXI.

Pentru cele două personaje principale din “Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber au fost aleși atunci soprana Irina Baianț și actorul Adrian Nour, îndrăgit de public și din show-ul tv, Vocea României.

Toată echipa de la acea vreme avea să descopere pe propria piele ce înseamnă să faci un musical care trebuie să îndeplinească și să se ridice la standarde foarte mari. Nimeni nu era cu adevărat pregătit în 2015 pentru așa ceva, dar a reprezentat o școală formidabilă pentru toți cei care au trecut prin variantă de atunci a “Fantomei de la Operă”

”Cred că eu nu eram pregătit atunci pentru acest spectacol. A fost o experiență care m-a schimbat. A fost ca o școală, iar acum m-am simțit mult mai pregătit. Am simțit că am mai multă încredere în mine. Dar lucrând cu o echipa alături de care am mai făcut și alte specatcole de musical, toate conduse de regizorul Răzvan Dincă, am știut că o să fie ceva care o să rupă inimile tuturor “ spune Adin Nour în ediția Adevărul Live.

Pentru versiunea din 2023, regizorul Răzvan Ioan Dincă a decis să meargă în rolurile principale tot cu Irina Baianț și Adi Nour, dar cu o abordare total diferită.

Pentru cei doi artiști, unul dintre cele mai dificile lucruri pe care l-au avut de făcut, a fost cel de a construi alte personaje. Dacă în 2015, în viziunea regizorală de la acea vreme s-a mers pe tiparul clasic al convenției teatrale, în care artiștii s-au încadrat în anumite rigori, de data asta Răzvan Dincă, regizorul noii versiuni a ales să meargă mult mai mult în psihologia personajelor.

→ Imaginea 1/4: Irina Baianț si Adi Nour în Fantoma de la Operă Sursa foto Opera București

Abordarea regizorală din 2023 se vede nu doar din interpretarea personajelor, ci și din scenografie. În acest spectacol, totul este gândit într-un fel pe care spectatorul îl descoperă, oferindu-i o revelație fantastică.

Tot ceea ce se petrece pe scenă și în sala de spectacol crează dependență tuturor. Publicului prin dorința de a reveni să revadă musicalul , iar interpreților principali schimbându-le viața.

“Abia aștept să ajung la teatru și să-l joc. Acum parcă doar la asta mă gândesc, la spectacolul Fantoma de la Operă. Am avut perioada lungă și intensă de repetiții și după premieră am rămas așa.... Mă întreb: și acum, eu ce fac? Mai sunt atâtea zile până în luna mai și abia aștept să ajung pe scenă” declară Adi Nour, în Adevărul Live.

În luna mai, Opera Națională va avea 5 reprezentații cu “Fantoma de la Operă” iar spectacolele sunt deja, sold out. Detaliile mai puțin știute despre acest musical celebru, care în acest moment nu se mai joacă pe Broadway, dar este la București le poți afla urmărind integral ediția din Adevărul Live, cu soprana Irina Baianț și actorul Adi Nour.