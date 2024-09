De peste un deceniu, insula Thassos se numără printre cele mai populare destinații turistice europene pentru români. Conform autorităților locale, în ultimii trei ani, opt din zece turiști străini în Thassos au fost din România.

Primul dintre numeroasele atuuri ale atât de iubitei insule grecești, care are aproximativ 13.000 de locuitori, este unul logistic: din București până în Thassos sunt doar 616 kilometri, o distanță ce poate fi parcursă în aproximativ 11 ore dacă alegeți să faceți drumul fără pauză. Dacă alegeți să parcurgeți drumul în două reprize, puteți opri o noapte în Bulgaria, fie în pitorescul Veliko Tîrnovo, fie în Stara Zagora, acesta fiind chiar la jumătatea distanței.

Am putea spune că, fără îndoială, Thassos are cam tot ce lipsește litoralului românesc: de la prețurile mult mai mici la cazare și mâncare până la plajele curate, apa extrem de limpede și, mai presus de orice, serviciile impecabile – grecii știu să zâmbească neostentativ, să fie amabili fără a-ți da senzația că îți fac o favoare, să te facă să revii. Nici nu mai punem la socoteală faptul că mulți dintre ospătari și proprietarii de pensiuni știu sute de cuvinte în românește. În privința prețurilor, lucrurile sunt destul de simplu de expus: o masă pentru trei persoane la o terasă din Thassos, cu tot cu băuturi și porții foarte consistente, costă în medie 40-50 de euro. Pe cele mai multe plaje, în prețul de 20-30 de euro al unui set de șezlonguri și o umbrelă, ai inclusă consumația în cuantumul respectivei sume. Cele mai mari prețuri pentru un set de șezlonguri, 50 de euro, sunt la cele mai cunoscute plaje de pe insulă – Marble Beach și Paradise Beach, aflate în estul Thassosului.

Pescărușii, paznicii feribotului

Un prim sfat pentru toți cei care merg cu mașina în Thassos este acela de a face plinul la rezervor în Bulgaria, mai precis în orașul Kardjali, aflat la 50 de kilometri de Makaza, vama de intrare în Grecia. Benzina este cu minimum un leu per litru mai ieftină față de Grecia. De la Makaza până la Keramoti, localitatea de unde trebuie luat feribotul spre Thassos, aveți de parcurs aproximativ 122 de kilometri.

La zona de unde începe îmbarcarea spre feribot începe animația. Zeci de angajați dirijează și gesticulează de zor pentru a direcționa mașinile spre feribot, făcând semn femeilor și pasagerilor să coboare. Taxa de feribot este de 25 de euro de mașină, la care se adaugă 5 euro pentru fiecare persoană. De exemplu, o familie cu un copil va plăti 40 de euro. Cursa cu feribotul spre insula Thassos durează aproximativ 30 de minute și este „păzită“ constant de numeroși pescăruși, care se apropie de pasageri fără vreo urmă de timiditate, sperând că vor primi o mică gustare.

De la Limenas, capitala insulei, și locul unde am acostat, și până în Astris, zona din sud unde am avut cazarea, sunt 42 de kilometri. Iar drumul, unul în procent majoritar de coastă, face ca oboseala să dispară ca prin farmec – peisajele marine te fac să crezi că ai ajuns probabil într-o sucursală terestră a Raiului.

Astris, aflată în sudul insulei, este considerată zona cu cel mai bun microclimat din Thassos. Iar la pensiunea aleasă, aflată într-o zonă extrem de liniștită, cu o grădină plină de măslini, gazdele noastre – Maria Malliarou și părinții săi, Georgia și Kostas – au fost la superlativ, mereu atenți, amabili și cu sfaturi utile, inclusiv legate de plajele din apropiere. Din Astris sunt doar câțiva kilometri până la Giola, considerată una dintre cele mai frumoase piscine naturale din lume. Atenție însă, drumul spre Giola nu este asfaltat și are mult praf. Mașinile trebuie lăsate mai sus, în curtea unei taverne, parcarea fiind 2 euro. Piscina naturală este una cu adevărat spectaculoasă, însă nu este recomandată copiilor, fiind înconjurată doar de stânci și atingând o adâncime de câțiva metri. Stâncile ajung la o înălțime de opt metri și nu puțini sunt cei care aleg să sară în piscina naturală, în ciuda tuturor riscurilor, a avertismentelor autorităților și a zecilor de accidente petrecute în ultimii ani.

Plaja dintre stânci și aricii-de-mare

Insula Thassos are în total peste 50 de plaje, pentru toate gusturile: amenajate, semi-sălbatice sau sălbatice. În prima seară, la recomandarea gazdelor noastre, am ales să mergem la o plajă aflată la 4,5 kilometri de pensiune. Plaja Livadi se află între stânci, într-un loc cu un aspect ușor sălbatic, care îi oferă un farmec inefabil. Calitatea cea mai importantă însă este aceea că plaja nu este foarte cunoscută, fapt pentru care, când am ajuns, acolo mai erau doar câteva familii. Pentru a ajunge cu mașina cât mai aproape de Livadi trebuie să coborâți pe un drum secundar neasfaltat, aflat în condiții relativ practicabile și cu locuri de parcare suficiente, disponibile la umbra măslinilor aflați la câteva zeci de metri în spatele plajei.

La polul opus ca aglomerație, o plajă foarte populară și unde vin numeroși români este Psili Ammos, al cărei nume, în greacă, înseamnă „nisip fin“. Șezlongurile cu umbrele sunt la câțiva metri de apa extrem de limpede și de curată. Închirierea unui set de șezlonguri costă, în centrul plajei, 20 de euro. Practic, de această sumă trebuie să faci consumație, incluzând aici băuturi și/sau diferite gustări. Pentru masa de prânz, restaurantul din spatele șezlongurilor este o opțiune foarte bună: au meniuri și în română, iar prețurile pentru un fel principal, inclusiv fructe de mare, nu depășesc 20 de euro.

→ Imaginea 1/24: vedere plaja semisalbatica livadi thassos 01 foto denis grigorescu jpeg

Cu 850 de metri înainte de plaja Psili Ammos, cum veniți dinspre Astris, se află o altă plajă foarte bună pentru familiile cu copii. Este vorba despre Marley, unde un set de șezlonguri costă 30 de euro și, la fel ca majoritatea plajelor, pentru această sumă trebuie să faceți consumație. Tot acolo trebuie să aveți grijă dacă alegeți să înotați până la stâncile din lateral, căci vă puteți întâlni cu numeroși arici-de-mare, care nu sunt foarte prietenoși. În caz că sunteți înțepați, cea mai apropiată unitate medicală este o clinică privată aflată în centrul orașului Limenaria, la 12 kilometri de plajă. Numai că acolo aveți nevoie de asigurare privată de sănătate, căci cardul european de sănătate eliberat de CAS-urile din România este recunoscut doar în spitalele de stat. Dacă nu aveți asigurare privată, prețul unei consultații pentru a vi se extrage țepii aricilor-de-mare se ridică la 50 de euro. Și nu vă zgârciți la bani, căci aceste înțepături pot duce la infecții grave.

Ospitalitate, indiferent de client

La intrarea în orașul Potos se află plaja San Antonio, probabil cea mai bună plajă din Thassos pentru familiile cu copii. Intrarea în apa extrem de limpede se face lin, progresiv și de-abia după mai bine de 50 de metri nivelul depășeşte 1,5 metri adâncime. Acolo am avut și o surpriză inedită: în fiecare dimineață, pe plajă venea un grec cu un cărucior pentru a strânge pietrele mari de pe plajă pentru ca nisipul să rămână fără denivelări și obstacole pentru turiști. Tot la San Antonio, pasionații de divertisment pe apă, inclusiv copiii, au mai multe opțiuni foarte interesante, precum să stea pe un colac tras de o barcă cu motor timp de 10-15 minute, prețul unei astfel de distracții fiind de 20 de euro. În orice caz, este o experiență care merită fiecare bănuț.

Aici, închirierea unui set de șezlonguri este doar 10 euro, fără consumație inclusă. Evident, mai ieftin decât la Mamaia. Iar restaurantele din zonă au oferte culinare foarte variate, mâncarea fiind proaspăt preparată și, la fel, la prețuri mult mai mici comparativ cu litoralul românesc. În zonă, la câteva sute de metri de plajă, sunt și taverne unde, de exemplu, o porție de sardine la grătar costă 9-10 euro, iar o bere locală, 4 euro. Grecii știu extrem de bine cum să comunice, iar amabilitatea și ospitalitatea fac parte din ADN-ul lor. De exemplu, la toate restaurantele unde am mâncat am avut de fiecare dată un desert din partea casei, fie că era vorba de o prăjitură sau de fructe.

Tot în ceea ce privește plajele, cele mai cunoscute și cele mai scumpe, ambele aflate în estul insulei, sunt Paradise și Marble. Marble Beach este una dintre cele mai faimoase plaje din Thassos, datorită aspectului său original. Faimoasa plajă, aflată în apropierea unei cariere de marmură, a fost amenajată artificial, din pietricele de marmură albă. Un singur șezlong costă aici 25 de euro, în preț fiind inclusă o băutură. Paradise Beach este o altă plajă frumoasă și scumpă: în weekendurile din sezonul estival, costul unui set de șezlonguri este de 50 de euro, prețul incluzând două băuturi sau două pizza.

La intrare în Potos – probabil localitatea cea mai animată din Thassos –, pe partea stângă, puteți merge la DELU, magazinul unde se mănâncă cea mai bună înghețată din zonă. O cupă uriașă de înghețată costă 2,5 euro, iar o porție de portokalopita, o prăjitură cu iaurt, însiropată cu suc de portocale, costă 4 euro. Magazinul e deținut de o tânără familie, iar patronul este un excelent vorbitor de română. La nici 200 de metri de DELU puteți comanda un delicios gyros de la o mică terasă locală, la doar 4,5 euro, adică la jumătate față de prețul mediu dintr-un restaurant din Thassos. Dacă ajungeți în Potos, trebuie să fiți atenți unde parcați, pentru că poliția e foarte reactivă în cazul celor care parchează mașinile neregulamentar. O opțiune foarte bună poate fi parcarea gratuită aflată aproape de ieșirea din Potos, cu sute de locuri.

Miel la proțap și lichior de rodie

Un sat de munte foarte căutat de turiști este Theologos, aflat la 12 kilometri de centrul Potosului. Este o bucurie de loc în centrul insulei, cu case cochete și pline de flori, cu magazine care oferă produse locale, cu liniște și parfum autohton și cu taverne foarte bune. Până în secolul trecut, Theologos a fost cel mai important loc din Thassos, fiind centrul economic şi politic. Numele satului înseamnă „Cuvântul lui Dumnezeu“ sau „teolog“, iar prima atestare a acestei așezări datează din anul 1287, aparținându-i împăratului bizantin Andronikos Palaiologos al II-lea.

Micul sat este renumit și pentru trei taverne, unde mielul la proțap este un deliciu. Una dintre ele este afacere de familie, cu tradiție de mai multe generații, al cărei proprietar poate fi văzut în fiecare seară – nu aveți cum să-l ratați, căci mustața lui, parcă din alte vremuri, îl face remarcat în mulțimea de clienți. Chelnerii sunt extrem de atenți și rapizi, iar prețurile sunt mai mult decât decente: de exemplu, o porție generoasă de 500 de grame costă în jur de 15 euro. Uleiul de măsline poate fi cumpărat de oriunde, atât de la taverne, cât și de la magazinele locale. Comparativ cu anul trecut, prețurile aproape s-au dublat: dacă în 2023 un litru era în jur de 7 euro, acum aceeași cantitate este în jur de 13 euro. Iar pasionații de licori alcoolice trebuie măcar să deguste lichiorul de rodie sau pe cel de gutui.

După nouă zile în Thassos, toate pline de nisip fin și ape de smarald, de locuri incredibile și de oameni ospitalieri, nu ai cum să nu te întrebi când va fi revederea, pentru că Thassos, cu farmecul său inconfundabil și cu peisajele de vis, este o insulă de care ți se face dor din clipa în care te-ai urcat pe feribot și ai plecat spre casă.

Panagia, prima capitală a insulei

Unul dintre popasurile preferate din Thassos este satul Panagia, un loc de un pitoresc care îți taie răsuflarea, cu străduțe abrupte cu numeroase case albe pline cu flori, precum și cu multe izvoare. Întemeiat acum 300 de ani, Panagia a fost prima capitală a insulei. Dacă vreți să îi faceți o vizită, străduțele foarte înguste fac extrem de problematică parcarea. O soluție poate fi ca atunci când intrați în Panagia dinspre Golden Beach și drumul principal, să virați la stânga și să urcați câteva sute de metri cu mașina. Veți găsi mai multe zone cu locuri de parcare amenajate cumva în spatele satului. De acolo până în centrul localității veți face doar zece minute pe jos.

În seara în care am ajuns în Panagia, în centru era o sărbătoare a nucilor, faimoasă în zonă, prilej pentru localnici și autorități de a organiza o seară de neuitat, cu mese lungi puse într-o piață, dansuri tradiționale superbe, grătare și multă voie bună. În Panagia puteți vizita Muzeul fabricii de ulei de măsline Sotirelis, cu o tradiție de peste un secol, fabrică aflată în Limenas, capitala insulei. La muzeu puteți afla inclusiv mai multe detalii privind procesul de fabricare a renumitului ulei de măsline.