Cât costă un drum cu mașina din București până în Thassos

A început perioada vacanțelor, iar mulți români pleacă spre Grecia cu mașina. Cei care fac pentru prima dată lucrul acesta pot găsi pe diferite grupuri sociale informații utile.

Marius, un colaborator activ al grupului de Facebook Vacante do it yourself a relatat în detaliu ce presupune o călătorie cu mașina din București către Thassos.

„Dacă ești pasionat de aventurile pe patru roți, poți alege călătoria cu mașina din București către Thassos și în doar 10 ore, să te bucuri de o bere rece și o salată grecească, direct de la sursă, pe una dintre plajele renumite de pe insulă. De altfel, în Thassos poți ajunge doar pe roți, pentru că este cea mai apropiată insulă grecească, de țara noastră și nu există o cursă cu avionul”, scrie tânărul.

Pregătirea călătoriei

Asigură-te că mașina ta este în stare bună de funcționare și efectuează o revizie tehnică înainte de plecare.

Verifică documentele mașinii: asigurarea, talonul și vigneta de drum pentru Bulgaria care costă 40 lei și poate fi achitată online. Atenție mare să faceți plată online, sau fizic înainte de a trece granița spre Bulgaria, altfel riscați o amendă la întoarcerea în țară.

Ia cu tine actele personale și asigură-te că faci plinul mașinii, deoarece urmează un drum de 650 km până în Thassos.

Traseul

„Dacă pleci din București, îți recomand să mergi prin granița Giurgiu-Ruse, traversezi podul peste Dunăre și ai ajuns în Bulgaria. Taxa de pod este de 15 lei și se plătește direct la locație, cash sau cu cardul”, scrie Marius.

Urmează indicatoarele către Ruse, vei tranzita orașul Veliko Târnovo, și continui drumul către Stara Zagora, respectiv în direcția orașului Haskovo. Urmează orașul Kardjali, aici îți recomand să faci plinul, la OMV, motorina fiind undeva la 6.35 lei per litru, mult mai ieftin față de prețurile regăsite pe insulă. Ai locația aici (https://goo.gl/maps/sSnpciH3yXd7fHNF9)

Punctul de trecere către Grecia, optat de noi, este Makaza, după localitatea Komotini și urmează drumul spre Xanthi. De la Xanthi, mergi spre Keramoti, unde vei ajunge la un port pentru a lua ferryboatul către Thassos.

Sfaturi de călătorie

Nu ai nevoie de programare pentru ferryboat, dar în funcție de momentul în care ajungi și cat de aglomerat este poți urca imediat pe ferry, sau va fi nevoie să îl aștepți pe următorul. Taxa de ferryboat pentru o mașină + șofer și un singur pasager este de 35 Euro și durează în jur de 40 minute. Călătoria cu ferryboatul este una foarte plăcută, nava fiind dotată corespunzător, este curată și îngrijită, poți servi un ceai, cafea sau un snack.

Poți plăti atât cash cât și cu cardul, dar asigură-te că ai și bani cash pentru momentele în care tehnologia ne pune piedici.

Respectă limitele de viteză și regulile de circulație atât în Bulgaria cât și în Grecia pentru că sunt multe radare fixe pe tot traseul, dar și radare mobile, drept surpriză.

Fii pregătit pentru trafic intens în anumite zone, limitatoare de viteză și gropi. Ritmul este dat de ceilalți șoferi așa că trebuie să fii vigilent și pregătit pentru un drum lung. Atenție sporită asupra limitatoarelor din Bulgaria, deoarece sunt făcute din ciment și sunt foarte mari. În special în ultimele două localități înainte de alimentarea în Kardzhali.

Folosește Google Maps și Waze, de preferat concomitent. Uneori pot indica rute diferite și poți alege tu varianta cea mai bună pentru tine. Avantajul de a folosi Waze este că îți indică limita de viteză, radarele mobile și pericolele ce pot apărea pe drum, în timp ce pe Google maps apar doar radarele fixe.

Asigură-te că ai apă și snacksuri cu tine, pentru că în mare parte din traseul parcurs în Bulgaria, nu vei găsi multe benzinării, sau magazine, mai ales atunci când parcurgi distanța aceea noaptea.

Cât a costat drumul cu mașina?

Făcând un calcul rapid, combustibilul 197 lei, 15 lei taxa de pod Giurgiu-Ruse, 40 lei Vigneta din Bulgaria pe o săptămână, 35€ cursa cu ferryboat-ul, avem un cost total de 433 lei. Noi am circulat cu VW Polo 2010, cu un consum de 4.6L/100km, iar totul a fost în regulă, mașina s-a comportat exemplar.