Primii români care au ajuns în Coreea de Nord înainte ca aceasta să-şi închidă din nou graniţele au fost vloggerii Andreea și Ionuț de la „HaiHui in doi”, care şi-au împărtăşit impresiile într-un material video, „Ce NU am avut voie să filmăm/spunem în Coreea de Nord! 5 zile în cea mai izolată țară”.

Pe 20 februarie, primii turiști occidentali au început să sosească în Rason, un oraș din Coreea de Nord desemnat ca zonă economică specială, pentru a testa noile politici financiare. Evenimentul avea loc la cinci ani de când ţara s-a izolat complet de restul lumii, la începutul pandemiei Covid-19.

Cu acest prilej, cunoscuții vloggeri români „Haihui în doi”, Andreea și Ionuț, s-au numărat printre primii turiști occidentali care au pășit în Coreea de Nord după cinci ani de izolare. Cei doi au intrat terestru, din China, împreună cu un grup de zece persoane, prin intermediul unei agenții acreditate.

„Am intrat în Coreea de Nord. Suntem primii occidentali care, după cinci ani de zile, pășesc în această țară izolată, condusă de trei generații de dinastia Kim. Am intrat terestru, prin China și am îndeplinit toate formalitățile de intrare de care s-a ocupat agenția cu care am mers”, declarau ei.

Procesul de trecere a frontierei a durat aproximativ trei ore, iar vloggerii au remarcat că turiștii au fost controlați mai puțin strict decât cetățenii nord-coreeni. Un aspect esențial al intrării a fost declararea tuturor dispozitivelor electronice, cum ar fi telefoanele, laptopurile și camerele de filmat.

„Ca turist, nu ai voie să filmezi orice, oricând. Mereu trebuie să aștepți indicațiile ghidului. De asemenea, nu poți face niciun pas fără a fi supravegheat, orice traseu este prestabilit”, explică Andreea şi Ionuţ, care au adăugat şi faptul că au avut imresia că telefoanele le erau ascultate.

În cele cinci zile petrecute în Coreea de Nord, românii au avut ocazia să viziteze mai multe obiective, inclusiv un hotel de lux care le-a amintit de perioada comunistă de la noi, dat fiind faptul că televizoarele din camere avea numai câteva canale, toate promovând realizările regimului Kim Jong Un.

Deşi la un restaurant au servit salată, creveți, murături, pâine umplută, șnițele, legume prăjite, supă și pește fript la cuptor, precum și două beri din partea casei, la întoarcerea în România au declarat că din momentul în care pui piciorul în ţară, parcă te simţi şi vinovat că mănânci de toate, în timp ce populaţia se zbate în sărăcie, sub „spoiala” concepută special pentru turişti.

La un magazin de suveniruri pentru turiști străini au găsit cărți despre Kim Jong Il, remedii locale, costume populare, seturi de păpuși, figurine, căsuțe sculptate în lemn în miniatură, pălării, parfumuri, cărți pentru copii cu tigri, urși și căprioare din desenele animate nord-coreene, insigne ruso-nord-coreene, tablouri cu faimoasa fotografie în care Donald Trump îl salută pe dictatorul Kim Jong Un, timbre propagandistice etc.

„Ne înregistrau cu telefoanele pe ascuns, dar într-un mod vizibil. Ei probabil se gândeau că nu ne dăm seama”, au mai spus cei doi vloggeri.

Vizita la o şcoală din Rason, un oraș care experimentează capitalismul cu China și Rusia, le-a lăsat un gust amar, amintindu-le, din nou, de perioada comunistă de la noi. Pe de altă parte, însă, spun ei, au învăţat să aprecieze mai mult liberatea de care avem partea acum, comparativ cu nord-coreenii.

„Un elev chiar a venit să ne împărtășească visul lui cel mai mare. Toate cântecele vorbeau despre Kim Jong Un, îl numeau «tatăl nostru cel blând». Este unul dintre cele mai de preț daruri pe care le avem și ar trebui să fim recunoscători. Și să avem grijă ce facem pe viitor, pe mâinile cui lăsăm libertatea”, au spus Andreea şi Ionuţ în materialul lor video distribuit pe Facebook.

„Începând cu a treia zi, lucrurile s-au schimbat total. Se înregistrau ghizii între ei și probabil că dădeau rapoarte seara. În grup cu noi a mai fost un vlogger internațional și filma tot. Filmam orice până ghidul îmi spunea să închid. Ne era frică să nu ne șteargă imaginile. Până în ultimul moment ne-a fost teamă că ne vor confisca imaginile. Noi am intrat și cu laptop. (…) Nu ai voie să părăsești țara cu materiale de propagandă. Nici nu aveam acces la ziarele lor. Nu puteai să te plimbi singur pe unde voiai. Noi aveam paznic inclusiv la coridorul hotelului. Nu puteai să faci nicio mișcare. Andreea a zis într-o zi că «aici e pușcărie», iar apoi s-a schimbat tot. Atunci ne-am gândit că poate avem microfoane în cameră și am încetat să mai vorbim. Poate că am fost paranoia, dar am încercat să minimizăm riscurile”, au povestit Andreea și Ionuț despre cum a decurs vizita lor în Coreea de Nord.