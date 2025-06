„Narcisist mitoman”. Un cunoscut criminalist face portretul ucigașului Teodorei Marcu: „Am constatat două aspecte esențiale”

Cunoscutul criminalist Dan Antonescu a realizat potretul lui Robert Lupu, ucigașul Teodorei, tânăra de 23 de ani, care a fost hărțuită de criminal timp de ani de zile.

La vârsta de 14 ani, Teodora Marcu l-a cunoscut pe Robert Lupu, un bărbat cu 26 de ani mai în vârstă decât ea. A terorizat-o ani de zile, chiar și după ce s-a despărțit de el și s-a căsătorit cu Alex Marcu. Tânăra s-a plâns de mai multe ori autorităților, au existat ordine de protecție, însă fosta concurentă de la Insula iubirii nu a reușit să scape de cel care i-a făcut viața un iad.

Criminalistul Dan Antonescu a analizat scrierile lui Robert Lupu și i-a realizat portretul criminalului, potrivit Click! În opinia specialistului, avem de-a face cu un personaj cu probleme psihice majore, dar care au fost acoperite cumva de un comportament aparent normal.

„Un narcisist mitoman. Citindu-i scrierile am constatat două aspecte esențiale. În primul rând, își recunoaște în primă fază greșelile, dar le atribuie altor persoane, nicidecum lui. Firea lui violentă nu s-a manifestat doar asupra acestei fete pe care a omorât-o, ci repet, este ceea ce am citit, scris de el. El s-a programat la o ședință la psihiatru pentru că în urma consumului de droguri a simțit că o ia razna. Afirmațiile îi aparțin. A decis să meargă la o cunoștință psihiatru, dar sub o altă identitate, tocmai pentru ca nu cumva să fi fost refuzat. Dacă citiți manuscrisul respectiv o să vă întrebați de ce? Răspunsul este dat tot de el. Femeia când l-a văzut în cabinet a început să tremure. Știa cu cine are de-a face. Avuseseră o relație, probabil, anterior și îl știa extrem de violent, numai că, din ce spunea el, pentru că nu avem declarația celeilalte părți, în timpul consultației s-a comportat exact ca un pacient. I-au fost prescrise medicamente pe care le-a cumpărat, dar nu le-a folosit. Deci era clar că are probleme psihice”, a declarat în exclusivitate pentru Click! criminalistul Dan Antonescu.

Această tragedie ar fi putut fi evitată dacă ar fi fost folosite dispozitivele de supraveghere, crede expertul.

„Partea tragică, din punctul meu de vedere, o reprezintă faptul că nu au fost folosite dispozitivele de supraveghere precum brățara”, a spus criminalistul Dan Antonescu.

Teodora Marcu a fost împușcată mortal sâmbătă seara, 31 mai, în cartierul Cosmopolis, de Robert Lupu, fostul său iubit. Agresorul avea asupra sa două pistoale și a postat înainte de crimă mesaje tulburătoare pe Facebook. Acesta s-a sinucis la scurt timp după atac.

Robert Lupu a împușcat-o pe Teodora în cap, în zona inghinală și de două ori în abdomen. Ea era însărcinată pentru a doua oară.

Martorii de la fața locului declară că bărbatul se afla în apropiere și o urmărea. S-a apropiat calm, a aruncat un obiect în tufiș, probabil un mijloc de a ascunde arma, și a scos pistolul. Fără nicio avertizare, a împușcat-o. .

Cu doar câteva ore înainte de a omorâ pe Teodora, acesta postase pe pagina de Facebook un mesaj. A distribuit o fotografie cu el la o terasă, însoțită de un comentariu: „E doar o chestiune de timp”.

Anchetatorii au descoperit informaţii şocante despre trecutul bărbatului care a împușcat-o mortal pe Teodora Marcu.

Individul a fost condamnat în aprilie 2025, de un Tribunal din Milano, la 4 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru tentativă sau pregătirea infracţiunii de furt. De asemenea, acesta era cercetat în mai multe dosare penale.

Tânăra a avut ordin de protecție împotriva acestuia în 2021, când locuia în Bacău. În perioada februarie-iunie 2021, a existat un ordin de protecţie faţă de el, emis de Judecătoria Bacău, nefiind constatate încălcări ale acestuia, afirmă surse apropiate anchetei.