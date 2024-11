Duelul Crăciunului în România: Sibiu vs Craiova. Rivalitatea celor mai strălucitoare târguri de sărbători

Există o mare rivalitate între două târguri de Crăciun din țara noastră – Sibiu și Craiova – care se bat an de an pe distincții și aprecierea atât a vizitatorilor, cât și a criticilor și experților în turism.

Peste mai puțin de două săptămâni, pe 15 noiembrie 2024, cele mai populare târguri de Crăciun din România își vor deschide porțile și vor aștepta vizitatori până pe 5 ianuarie 2025. Sibiu și Craiova concurează prin decoruri impresionante, iluminat festiv spectaculos, evenimente culturale și tradiții locale, încercând să atragă cât mai mulți turiști din țară și din străinătate. Atât atmosfera, cât și diversitatea produselor artizanale și gastronomice contribuie la această competiție acerbă, fiecare târg încercând să devină destinația preferată a sărbătorilor de iarnă.

Fiecare se remarcă prin ceva specific – Craiova prin dorința de a epata, prin spectacolul oferit de opulența de luminițe și diversele evenimente artistice, în timp ce Sibiu strălucește prin tradiție, amplasare pitorească și autenticitate.

Târgul de Crăciun din Craiova surprinde prin atmosfera vibrantă, muzica live și atracțiile interactive, atrăgând familii și tineri în căutarea unei experiențe memorabile. Pe de altă parte, Târgul de Crăciun de la Sibiu este renumit pentru produsele artizanale locale, gastronomie tradițională și decorurile care reflectă spiritul sărbătorilor, fiind organizat într-un cadru medieval deosebit.

Astfel, fiecare târg oferă vizitatorilor o experiență unică, potrivită gusturilor și preferințelor lor. În plus, ambele târguri de Crăciun din România sunt adesea incluse în topurile celor mai atrăgătoare târguri din Europa, datorită atmosferei lor unice și diversității de activități, iar în acest an se așteaptă să continue această tradiție.

Târgul de Crăciun 2024 din Craiova: „Frumoasa și Bestia”

De patru ani, Târgul de Crăciun de la Craiova este poziționat în topul European Best Destinations, o platformă de turism care promovează de peste un deceniu destinații din Europa. Anul trecut s-a clasat pe locul al doilea, după Budapesta în clasamentul celor mai frumoase Târguri de Crăciun din Europa. „Târgul de Crăciun din Craiova este una dintre bijuteriile ascunse ale Europei, unde basmele clasice se îmbină cu minuni futuriste pentru a crea o atmosferă de sărbătoare unică, care va stârni bucuria copilărească”, se menționează pe site-ul platformei de turism.

În acest an, Primăria din Bănie aspiră să fie în fruntea acestei selecții, pregătind o ediție plină de noutăți și surprize pentru vizitatori. Printr-o serie de evenimente spectaculoase, instalații de iluminat spectaculoase și un program variat, Craiova speră să ofere o experiență unică și memorabilă, care să atragă nu doar localnici, ci și turiști din întreaga țară și din străinătate.

Tema centrală din acest an este inspirată de povestea „Frumoasa și Bestia”. Târgul va fi organizat în cinci zone, fiecare având un concept aparte, precum „Războiul stelelor” sau „Satul lui Moș Crăciun”, iar decorațiunile și elementele de scenografie vor fi concepute conform acestor teme.

Târgul se va desfășura, așadar, în mai multe locații din oraș: Piața Mihai Viteazu, Piața Frații Buzești, Teatrul Național, Casa Băniei, Doljana. Moș Crăciun va fi prezent în Piața Buzești iar în Piața Shakespeare, în fața Teatrului Național „Marin Sorescu”, va fi amplasată cea mai mare roată panoramică din România, potrivit organizatorilor.

În fiecare weekend vor fi organizate concerte în intervalul orar 18,00 – 20,00, în Piața Frații Buzești: 15 noiembrie 2024 - Fuego & Band, ora 19,00; 23 noiembrie - 2NormaL; 30 noiembrie - Alina Eremia; 6 decembrie - Zurli Super Show.

Târgul 2024 din Sibiu: „Capitala Crăciunului” - „Christmas Unboxed”

Ediția din 2024, intitulată „Christmas Unboxed”, a Târgului de la Sibiu promite o experiență captivantă plină de surprize, din dorința de a transforma din nou vechea cetate medievală în „Capitala Crăciunului”, atrăgând vizitatori din toate colțurile țării și nu numai.

Anul trecut, târgul de la Sibiu a fost clasat pe locul patru într-un top mondial al Culture Critic, devansând tradiționalul târg vienez. Și tot în 2023, Forbes a inclus Sibiul printre cele mai atractive „orașe mici” din Europa, iar britanicii de la „Express” l-au catalogat drept una dintre cele mai bune destinații de pe bătrânul continent. Iar exemplificările pe această temă pot continua.

Noutatea din acest an constă în extinderea locațiilor de desfășurare a evenimentului. În Piața Mare, sub un baldachin strălucitor format din zeci de mii de lumini, vizitatorii se vor putea relaxa la o terasă special amenajată, savurând preparate calde.

Printre atracțiile de neratat se numără Roata panoramică impresionantă de 22 de metri și un patinoar natural de 600 de metri pătrați, care poate găzdui până la 300 de patinatori simultan. De asemenea, Atelierul lui Moș Crăciun va oferi copiilor oportunități de a participa la activități educative, precum ateliere de mozaic și confecționare de hârtie, aducând bucurie an de an.

Piața Mică se va transforma în „Santa’s Land”, un spațiu dedicat celor mici, echipat cu carusel, trenuleț și sania virtuală a lui Moș Crăciun. Proiecțiile spectaculoase de pe fațadele clădirilor vor extinde magia sărbătorilor pe mii de metri pătrați. În Piața Huet, vizitatorii vor avea ocazia să se bucure de o plimbare sub o instalație impresionantă cu copaci iluminați.

Anul acesta, în Târgul de Crăciun de la Sibiu sunt așteptați 120 de expozanți din 36 de județe ale României, dar și artizani internaționali din țări precum Israel, Ungaria și Italia. Având în vedere succesul edițiilor anterioare, se estimează că evenimentul va aduce anul acesta la Sibiu peste 300.000 de vizitatori.

În loc de epilog

Ani la rând, Târgul de Crăciun de la Sibiu s-a menținut constant în topurile internaționale de profil. În ultimii doi ani, Târgul de Crăciun din Craiova a început să-i diminueze strălucirea, însă este discutabil dacă acest lucru se datorează unor merite reale, având în vedere că prezența sa în clasamente este finanțată din fonduri publice, pe lângă costurile de organizare.

Municipalitatea Craiovei va plăti și în acest an o taxă către European Best Destinations, pentru a fi inclusă în clasamentele internaționale ale site-ului cu același nume. Cuantumul taxei este de 29.690 de euro și va fi achitat în două tranșe, sumă ce va acoperi promovarea turistică a Craiovei pentru Târgul de Crăciun din acest an.

De asemenea, Bucureștiul, deși nu este la fel de des menționat pe plan internațional, se află în competiție strânsă. Anul trecut, Târgul de Crăciun din Piața Constituției, a atras la ediția a XVI-a peste 1,2 milioane de vizitatori, devenind astfel un element central al festivităților de iarnă din București.

Indiferent de preferințe, toate aceste târguri de Crăciun oferă o experiență memorabilă în perioada sărbătorilor. Rivalitatea dintre ele ilustrează nu doar competiția, ci și bogata diversitate culturală și tradițională a României, reunind comunități și vizitatori din toate colțurile lumii pentru a celebra spiritul Crăciunului.