De la ceasurile de aur ale regelui Carol I la falsul ceas al regelui Mihai. Muzeul unicat din România care le găzduiește

În municipiul Ploiești se află un muzeu unic în România. La Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” poți să descoperi unele dintre cele mai vechi și rare ceasuri din Europa. Este locul unde timpul se oprește, iar ineditul te impresionează.

Că ești cunoscător, pasionat, sau pur și simplu atras de impozabila clădire care găzduiește muzeul, locul te lasă fără cuvinte. Colecția formată din aproximatv 2.000 de piese te provoacă să îi oferi atenție!

A fost înfiinţat în anul 1963 de către profesorul Nicolae Simache, inițiatorul rețelei muzeale prahovene, funcționând inițial într-o sală a Palatului Culturii din Ploiești. Muzeul care astăzi îi poartă numele distinsului profesor este o secție a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.

În prezent Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” este găzduit într-o bijuterie arhitecturală - Casa Luca Elefterescu, unde funcționează încă din februarie 1972.

„Oamenii sunt atrași și de clădire, și de piese. Nu doar după părerea mea, dar și după părerea vizitatorilor, este un muzeu care oferă o simbioză perfectă între o clădire cu o arhitectură deosebită, o clădire monument de arhitectură de la sfârșitul secolului XIX și niște piese de orologerie vechi”, precizează Tatiana Ristea, șef secție Muzeul Ceasului.

Peste 30.000 de vizitatori vin anual la muzeu

Instituția este unică în reţeaua muzeelor din țara noastră, ilustând prin colecțiile sale evoluția mijloacelor de măsurare a timpului.

„Sunt niște obiecte inedite pe care nu le întâlnești într-un alt muzeu atât de multe la un loc. Aici sunt structurate tipologic, cronologic și dau o senzație foarte plăcută și privitorului, și cunoscătorului, și pasionatului. Adică oricine găsește ceva interesant în muzeul nostru”, spune muzeograful Tatiana Ristea.

În cadrul Muzeului Ceasului vin anual aproximativ 30.000 de vizitatori, printre ei fiind și foarte mulți turiști străini.

„Muzeul nostru are această caracteristică de a cuprinde tot ce înseamnă orologerie, cel puțin europeană, pentru că găsim piese ale tuturor firmelor aproape, din Franța, Elveția, Anglia, Germania. Și de aceea este deosebit, iar străinii sunt foarte încântați. Avem vizitatori din toată lumea”, a mai precizat Tatiana Ristea.

Cel mai vechi ceas este din 1544

Cele mai vechi exponate din colecţie sunt două ceasuri de masă astronomice datând din anii 1544 şi 1562, creaţii ale orologierilor Jakob Acustodia din Blois, respectiv Jeremias Metzker din Augsburg.

„Ceasul din 1562 este un ceas astronomic, destul de complicat, care pe lângă datele calendaristice deosebite oferă informații despre zodii, despre distanța dintre linia orizonului și cele cinci planete cunoscute la vremea respectivă. Un ceas deosebit și din studiile noastre, extrem de rar, creat de Jeremias Metzker din Augsburg. Se pare că sunt doar trei astfel de ceasuri în lume, al nostru fiind cel mai vechi. Un al doilea, făcut la un distanță, se află la Muzeul de Istorie din Viena și un al treilea, într-o colecție particulară din Londra”, povestește muzeograful instituției.

Ceasurile regelui Carol I

Un loc important în colecția muzeului îl ocupă ceasurile cu valoare memorială, care au aparţinut unor personalităţi culturale şi politice, atât din țara noastră cât și din străinătate.

Două ceasuri de buzunar, de o valoare inestimabilă, care au fost ale regelui Carol I, se află în custodia Muzeului Ceasului „Nicolae Simache“ din Ploieşti. Unul dintre ele are monograma bătută în diamante.

„Ceasurile cu valoare memorială reprezintă o categorie de ceasuri care suscită interesul și admirația vizitatorilor. Nu e puțin lucru să ai două ceasuri din aur ale regelui Carol I! Unul are o monogramă încoronată bătută în diamante, celălalt are portretul regelui în email. Din păcate, nu avem o marcă precisă pe niciunul dintre aceste ceasuri”, mai susține muzeograful Tatiana Ristea.

Falsul ceas al regelui Mihai I

De-a lungul timpul s-a susținut că în Muzeul Ceasului ar exista un ceas care a aparținut regelui Mihai I. Cu timpul s-a descoperit că ceasul respectiv nu i-a aparținut însă monarhului.

„Aici a fost o neînțelegere sau o mai mică cunoaștere a pieselor. Când eu am venit în muzeu, în 2005-2006, într-adevăr era un ceas din aur alb care se spunea că e al regelui Mihai, asta pentru că avea o monogramă cu litera ”M” pe capac. Povestea asta venea din trecut și a durat vreo câțiva ani. Până când, la un moment dat, am fost intrigată de treaba asta și am început să studiez, să caut. Nici pe departe monograma nu era cea a regelui Mihai. Nu a fost al regelui Mihai, am demontat acest mit”, a adăugat Tatiana Ristea.

Cele trei ceasuri superbe ale pictorului Theodor Aman

La Muzeul din Ploiești sunt expuse și trei ceasuri impresionante ale pictorului Theodor Aman.

„Avem trei piese ale pictorului Theodor Aman. Un ceas de buzunar din aur, un ceas de perete asemănător ceasurilor cu cuc, doar că acesta are o ușă semicirculară pe care iese un ciobănaș cântând la fluier, la ora exactă, una dintre temele predilecte ale pictorului Theodor Aman. Mai avem un ceas de masă din bronz aurit”, a spus muzeograful.

Printre personalitățile ale căror ceasuri se găsesc la Muzeul „Nicolae Simache” se află și domnitorul Alexandru Ioan Cuza, fiind expus un ceas de masă astronomic care i-a aparținut. Și țarul Alexandru al II-lea are în cadrul instituției două ceasuri de buzunar din aur, deosebite din punct de vedere artistic.

Mai sunt expuse: un ceas de mână care a aparținut diplomatului Nicolae Titulescu, creat special pentru jucătorii de golf, un ceas de masă care a aparținut istoricului Nicolae Iorga, unul care a fost al poetului George Coșbuc sau un ceas care a aparținut poetului Vasile Alecsandri, iar lista poate continua.

Programul de vizitare al muzeului este de marți până duminică, în intervalul orar 9,00 – 17,00. Ultima intrare în muzeu se face la ora 16,30. În ziua de luni este închis.

„Pentru copii biletul costă 4 lei, pentru pensionari 6 lei, pentru adulți 12 lei. De la 1 ianuarie 2023 există și o taxă de ghidaj, de 40 de lei”, a precizat Tatiana Ristea, șef secție Muzeul Ceasului.