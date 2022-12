Ceremoniile de Crăciun au început în Țara Sfântă. Atmosferă de poveste la Bethleem, locul Nașterii Domnului

După anii de pandemie, Bethleemul primeşte din nou turişti cu braţele deschise. O atmosferă de poveste domnește în locul Nașterii Domnului: un brad de Crăciun uriaş, baloane colorate pe străzi şi pelerini la biserică.

Ceremoniile de Crăciun au început sâmbătă în Israel şi în Teritoriile Palestiniene, informează DPA. Procesiunea tradiţională spre Betleem a pornit de la Ierusalim la prânz (10:00 GMT), condusă de şeful Bisericii Catolice din Ţara Sfântă, Pierbattista Pizzaballa.

Zeci de mii de vizitatori sunt aşteptaţi în perioada sărbătorilor de Crăciun, mult mai mulţi decât în ultimii doi ani, când restricţiile legate de coronavirus au fost în vigoare. Ministerul israelian al Turismului a anunţat că se aşteaptă la aproximativ 120.000 de pelerini din întreaga lume. Un brad uriaş de Crăciun cu o stea în vârf împodobeşte piaţa din faţa Bisericii Naşterii din Betleem. Micul oraş din Cisiordania este venerat ca fiind locul de naştere al lui Iisus.

Tot mai puțini creștini

În mesajul lor de Crăciun, patriarhii şi conducătorii bisericilor din Ierusalim au deplâns ceea ce au spus că este o creştere a atacurilor asupra creştinilor, discriminarea şi scăderea populaţiei creştine.''O astfel de atmosferă deprimantă a dus la o lipsă de speranţă, mai ales în rândul tinerilor noştri creştini, care se simt din ce în ce mai puţin bineveniţi" în ţara strămoşilor lor, se spune în mesaj. Procentul creştinilor a continuat să scadă în Ţara Sfântă. Din cei aproximativ 5 milioane de palestinieni din Cisiordania şi Fâşia Gaza, mai puţin de 2% sunt creştini. Potrivit celor mai recente date ale Biroului israelian de statistică, în Israel trăiesc aproximativ 185.000 de creştini arabi.

Străzile și casele de piatră s-au deschis din nou

Locul naşterii lui Iisus Hristos, Bethleemul primeşte în fiecare an, de Crăciun, mii de pelerini şi de turişti, o tradiţie întreruptă brutal în cei doi ani de pandemie, când restricţiile sanitare au complicat călătoriile, relatează AFP, citată de Agerpres.

În prezent, când restricţiile au fost ridicate din Teritoriile Palestiniene şi Israel, unde este situat aeroportul internaţional cel mai apropiat de Bethleem, oraşul palestinian respiră din nou aer de sărbătoare.

"Crăciunul este sărbătoarea oraşului şi ne-a luat mult timp şi am făcut multe eforturi pentru a ne pregăti", a declarat pentru AFP Hanna Hanania, primarul oraşului.

"Ne-am dorit să avem o participare internaţională şi am organizat concerte şi spectacole pentru copii cu cântăreţi din Franţa, Africa de Sud şi Malta", a adăugat el. Străzile, magazinele şi casele din piatră ale acestui oraş palestinian unde trăiesc laolaltă creştini şi musulmani, s-au deschis din nou pentru turiştii străini, aşa cum este James Wittenberger, un american în vârstă de 70 de ani care a venit din Michigan (nord-estul SUA) împreună cu cei patru copii ai săi.

"Suntem norocoși să fim aici"

"Este un loc minunat. Suntem aici de trei zile şi vremea este bună. Suntem norocoşi să fim aici, departe de furtuna care loveşte Statele Unite în acest weekend", subliniază Paul, fiul său în vârstă de 40 de ani.

"Mă plimb prin acest oraş minunat. Şi meditez la faptul că este un loc sfânt, locul unde s-a născut Hristos. Este un loc important, mai ales de Crăciun", a susţinut un alt turist, canadianul John Haves, 22 de ani, originar din Vancouver.

Proprietarul unui atelier de olărit şi de ceramică, Michael Al-Sirani se bucură să revadă turiştii în oraşul sfânt, după doi ani dificili în care multe dintre hotelurile locale au fost nevoite să-şi închidă porţile.

"Începem să simţim că lucrurile se îmbunătăţesc după Corona (epidemia de coronavirus n.r.). În plus, turiştii au început din nou să doarmă în oraş", a susţinut el."De la începutul acestui an, dar mai exact din luna martie, am început să primim turişti şi pelerini din lumea întreagă. Numărul turiştilor a continuat să crească ajungând la un total de 700.000 de turişti veniţi din întreaga lume", a declarat pentru AFP Rola Maayah, ministrul palestinian al turismului.