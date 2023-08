Volumul „Zămuri“ de Mircea Groza, două nominalizări la premii europene. „Cred cu tărie că România are o bucătărie tradițională“

Volumul „Zămuri – supe, zupe și năcreli; rețete ardelenești din bătrâni“, apărut în această vară la editura GastroArt, este nominalizat la două categorii la Gurmand Awards 2023 – The best in the World.

Cartea de povești gastronomice și rețete este nominalizată la categoriile Food Heritage book și Eastern Europe book. Câștigătorii vof fi anunțați la finalul lunii noiembrie în cadrul unui eveniment ce va dura zece zile. Premiile Gourmand World Cookbook Awards au fost înființate în 1995 de către Edouard Cointreau. Acestea recompensează cele mai bune cărți de gastronomie, tipărite sau digitale, precum și televiziunile culinare.

Mircea Groza este unul dintre cei mai renumiți culegători de rețete vechi de la noi, arheolog culinar și mentor pentru mulți bucătari. Activitatea sa a fost remarcată de autoritățile locale și centrale, asociațiile de bucătari naționale și internaționale și ONG-uri fiind recompensat cu zeci de premii de excelență pentru activitate.

Peste 180 de rețete vechi

Volumul „Zămuri“ conține 182 de rețete de supe/ciorbe, bogat ilustrate, culese în peste 40 de ani de către Mircea Groza de la bătrânii din satele sălăjene. Rețetele sunt scrise în limbaj regional, o transliterare fonetică, prin care autorul încearcă să conserve atât patrimoniul culinar cât și specificul zonei. Volumul beneficiază și de un glosar cu sute de termeni explicați.

Cartea poate fi cumpărată de la aproape toate librăriile Cărturești din toată țara. Prefața cărții este semnată de Cătălin Ștefănescu căreia îi urmează o scrisoare de la Grigore Leșe. Postfața îi aparține lui Cosmin Dragomir iar, pe coperta IV, Oana Coantă, Adi Hădean și Radu Dumitrescu recomandă acest volum. Fotografiile și conceptul copertelor aparțin lui Răzvan A. Voiculescu.

„Încerc, prin aceste scrieri, să redau specificul local în ceea ce privește gastronomia locală, aș zice mai exact, alimentația populară. Ceea ce este reprezentativ din acest punct de vedere este fericita îmbinare a rețetelor a cel puțin patru etnii – români, maghiari, slovaci, evrei – și obișnuința folosirii unor anumite ingrediente, specifice unora, obiceiuri preluate de toți ceilalți.

Exemple sunt multe, cartofii folosiți în special de slovaci, ceapa provenită de pe valea Crasnei, mai ales în satele vecine comunei Pericei, ciuperci de pădure, întinsele livezi și vii ale căror fructe sunt tot mai folosite în bucătărie. De câțiva ani public sub diferite forme rețete vechi din zona mea. Le ofer cu drag celor interesați, sunt contactat destul de des pentru detalii dar și pentru a mi se transmite că multe dintre rețetele mele sunt încercate și devin parte din meniul unor familii.

Sunt și restaurante în țară care folosesc rețetele mele, de fapt rețetele vechi ale socăcițelor. Se pare că este un trend real de întoarcere spre tradițiile culinare. Din ce în ce mai des se face o paralelă între mâncarea sănătoasă și rețetele tradiționale. Observ cu bucurie că în multe concursuri și festivaluri gastronomice, chiar și în unele show-uri televizate, apar tot mai des referiri la bucătăria tradițională. Cred cu tărie că România are o bucătărie tradițională“, spune Mircea Groza în cuvântul înainte.

În acest an, o altă carte culinară scrisă de o româncă, „Tava“ (autor Irina Georgescu) a câștigat unul dintre cele mai importante premii de profil – James Beard din SUA la categoria Baking.