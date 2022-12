Salată de boeuf după o rețetă care nu dă greș. Varianta „corectă” sau cea cu pui în loc de vită

Nelipsită de pe mesele festive ale Sărbătorilor de iarnă, salata de boeuf este prima opțiune a oricărei gospodine care, de Crăciun sau Anul Nou vrea să-și impresioneze oaspeții cu un meniu clasic.

Salata de boeuf se face folosind carne de vită, așa cum sugerează chiar denumirea (boeuf), însa majoritatea gospodinelor optează pentru carnea de pui. Indiferent de variantă - cea „corectă” sau cea populară, secretul reușitei ține mai degrabă de proporțiile între legumele folosite, de maioneză și de modul de preparare.

Bunătăţi din bucătăria Gicuţei - site-ul cu rețete de preparate delicioase, scrise detaliat de o specialistă în arta culinară cu mii de urmăritori pe rețelele de socializare - explică, pas cu pas, cum se prepară, dar și cum se poate orna, festiv, în spiritul sărbătorii, salata de boeuf.

Ingrediente de bază și condimente

- un piept de pui sau 500-600 g carne de vită;

- 600 g de cartofi;

- șase castraveți murați;

- cinci gogoșari murați;

- patru morcovi potriviți ca mărime;

- 200 g mazăre congelată (opțional);

- sare;

- piper.

Pentru maioneză:

- 400-500 ml de ulei;

- două gălbenușuri fierte;

- două gălbenușuri crude;

- o linguriță de muștar;

- zeamă de lămâie (după gust);

- sare după gust.

Mod de preparare:

„Am spălat pieptul de pui (sau carnea de vită, după caz) și l-am pus la fiert, într-o oală cu apă cât să treacă cu două degete peste el. Cât timp a fiert am înlăturat spuma care s-a format. Când a fost gata l-am scos și l-am lăsat la răcit. În aceeași apă (supă) în care a fiert carnea am pus cartofii, mazărea și morcovii. Am mai adăugat apă cât să le acopere și le-am pus la fiert. Între timp, am tăiat castraveții și gogosarii cubulețe, apoi i-am lăsat la scurs într-o strecurătoare. Când toate legumele au fost fierte le-am scos, le-am lăsat să se răcească, apoi le-am tăiat cubulețe (mai puțin mazărea). La fel am tăiat și carnea”, se arată pe pagina Bunătăţi din bucătăria Gicuţei.

La prepararea maionezei e nevoie de respectarea și mai strictă a pașilor de urmat: „Am amestecat gălbenușurile, am pus un praf de sare și muștarul, apoi am omogenizat. Am început să adaug câte puțin ulei alternând cu zeamă de lămâie. Am amestecat cu telul până am încorporat tot uleiul. Într-un bol încăpător am pus legumele și carnea, le-am amestecat și le-am asezonat cu sare și piper. Am adăugat maioneză (am oprit două-trei linguri pentru ornat) și am amestecat în așa fel încât maioneza să cuprindă legumele și carnea”

Ornarea, după inspirație sau după model

Urmează pregătirea salatei pentru decorare. Aici lucrurile se fac după imaginația fiecăruia, dar nu stică să ai în față un model reușit.

„Am pus salata pe un platou rotund, am nivelat-o deasupra și pe margine, apoi am îmbrăcat-o cu restul de maioneză. Din fâșii mici de castravete și gogoșar am dat forma unei coronițe de Crăciun. Arată minunat, nu-i așa?”, întreabă autoare rețetei.

Cu siguranță, un astfel de decor se va încadra perfect, alături de alte preparte tradiționale pe masa festivă de Crăciun.