Pește cu roșii și usturoi la cuptor, un preparat simplu și sănătos. Cât trebuie gătit ca să fie suculent

Este un preparat delicios și foarte sănătos. Peștele cu roșii și usturoi la cuptor este o rețetă simplă și rapidă. Este atât de ușor de făcut: nu trebuie decât să așezi ingredientele în tavă și să pui la cuptor.

Această rețetă se poate face cu fitofag păstrăv, caras, crap, mreană sau somon.

Ingrediente:

1,2 kg pește

7-8 căței mari de usturoi

6-7 roșii

7-8 linguri de ulei

sare

piper măcinat

cimbru uscat

pătrunjel proaspăt

Mod de preparare:

„Întâi am spălat și uscat bucata de fitofag, apoi am tăiat-o în 4 bucăți bari. Am curățat și feliat usturoiul, iar roșiile le-am spălat și tăiat felii, nu prea groase. Am uns tava de la aragaz cu ulei și am așezat peștele, feliile de roșii și usturoi. Am sărat și piperat din belșug, am presărat cimbru uscat și am stropit totul cu ulei. Am acoperit tava cu celofan alimentar pentru copt și am gătit 20 de minute la 180 de grade C. Apoi am luat folia și am mai lăsat în jur de 10-15 minute, cât să scadă lichidul format”, arată gustos.ro. După cde preparatul este gata, se presară pătrunjel proaspăt tocat.

Alimentul care previne depresia: este bogat în vitamine și minerale. Ce alte beneficii mai are

Bogate în vitaminele B6, B12, D și E, dar și în calciu, niacină, fier, potasiu, magneziu, cupru, zinc, acizi grași Omega 3 și seleniu, sardinele sunt o alegere excelentă dacă vrei să pierzi în greutate, având puține calorii.

Iată care sunt beneficiile consumului de sardine, conform Medicool.

În cazul în care nu știai, sardinele au un conținut mai mare de acizi grași Omega 3 decât suplimentele cu ulei de pește. Ele fiind o alternativă mai sănătoasă.

Acizii grași Omega-3 pot reduce nivelul colesterolului și al trigliceridelor și reprezintă doar unul dintre cele mai importante beneficii ale consumului de sardine. În plus, aceștia scad riscul de boli cardiovasculare.

Ajută la prevenirea anxietății și a depresiei

Conținutul ridicat de acizi grași Omega 3 din sardine poate împiedica apariția tulburărilor mintale, precum anxietatea și depresia. Acest tip de grăsimi pot avea un rol important în îmbunătățirea dispoziției și în păstrarea unei funcții sănătoase a creierului.