Cel mai simplu desert. Rețeta delicioaselor fursecuri cu unt, nu te mai poți opri din mâncat

Cu doar câteva ingrediente iese un desert care îi impresionează și pe cei mai pretențioși musafiri. Fursecurile cu unt sunt un deliciu, iar rețeta este una foarte simplă. Pentru a ieși fragede, gospodinele sunt avertizate să fie atente la modul în care adaugă făina.

Ingrediente

230-250 g făină

un praf de sare

200 g unt gras (82% grăsime)

60 g zahăr pudră

2 gălbenușuri

1 plic zahăr vanilat

Decor : 50 g ciocolată amăruie, bombonele, fulgi de cocos.

Mod de preparare:

Untul moale (nu topit) se freacă foarte bine cu zahărul pudră, până când obținem o compoziție cremoasă. Apoi punem sarea, zahărul vanilat, și gălbenușurile, pe rând, amestecând bine după fiecare, arată gustos.ro.

Apoi încorporați făina cu o spatulă, Nu puneți toată cantitatea deodată pentru că trebuie să obțineți o compoziție cremoasă, nu moale, nici foarte tare.

Aluatul obținut trebuie să poată fi pus în tavă cu poche-ul. Dacă aveți o compoziție moale, fursecurile nu-si vor păstra forma la copt. Iar daca este tare, va ieși foarte greu din poche.

Se pune hârtie de copt într-o tavă, iar aluatul obținut se transferă într-un sac a poche cu dui stea, sau ce formă vă place. Formați fursecuri lungi de 4-5 cm sau floricele.

Părjiturile astfel obținute se coc la cuptorul preîncălzit la 180 de grade C, până când vor deveni aurii la bază. În functie de cuptor, coacerea poate dura între 20 si 25 de minute.

După răcire, pot fi decorate după preferință: cu ciocolată și bombonele sau fulgi de cocos.

Strategii pentru a reduce pofta de dulce

Foarte multe persoane se confruntă cu o poftă de a mânca dulce, foarte greu de stăvilit. Această poftă poate ascunde o lipsă din organism, dar, de asemenea, poate ascunde doar un prost obicei, acela de a obține energie rapid și facil. Efectele însă sunt pe termen lung.

În timp, consumul de dulciuri adaugă kilograme la silueta noastră, astfel că acest obicei ne va îngreuna efortul de a ne menține greutatea sau de a slăbi. Este ca un cerc vicios. Cu cât mănânci mai multe dulciuri, cu atât ai nevoie de și mai multe. Ingestia de zaharuri neînsoțite de proteine sau grăsimi determina o revigorare a organismului, întrucât carbohidrații oferă multă energie, însă această dispare foarte repede, făcând loc unei senzații acute de a mânca dulciuri.

În plus, odată ce am acumulat prea multe kilograme în plus, starea noastră de sănătate va începe să aibă de suferit.

Potrivit experților, suntem „programați genetic” să ne placă gustul dulce. Însă dincolo de asta, carbohidrații stimulează eliberarea de serotonină, substanță responsabișă de starea de bine. Pe lângă asta însă, gustul dulce determina și eliberarea de endorfine, substanțe responsabile de starea de calm și relaxare. Este ca un drog natural, arată Sfatul medicului.