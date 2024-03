Cum faci cele mai bune pulpe de rață ca să ți se topească în gură. Secretul simplu cu care nu dai greș niciodată

Carnea de rață este, în general, mai tare, astfel că are nevoie să fie preparată cu mai multă atenție, pentru a ieși moale și savuroasă. Dar să nu exagerăm, nu e nevoie să ai o diplomă de chef ca să poți găti rață.

Oricine a gătit în viața lui o porție de mâncare ar trebui să poată găti și o porție de pulpe de rață. Nu e nimic greu, nimic dificil. Doar puțină atenție, la fel ca la orice alt preparat.

Avem nevoie de:

Pulpe de rață – 2 bucăți (250g fiecare)

Vin (roșu sau alb) 200 – 300 ml

Condimente: sare, piper, busuioc, usturoi granulat

Ulei – 2 - 3 linguri

Pentru a se face moale, carnea de rață este bine să fie ținută câteva ore la marinat în vin. „Rețeta pe care am avut-o spunea că e nevoie de vin roșu. Dar eu am avut vin alb, așa că voi recomanda vinul alb, demidulce, pentru că am obținut un gust grozav”, spune Violeta Hotea, o maramureșeancă de 42 de ani.

Ea arată că a ținut pulpele în vin alb cu puțin busuioc preț de câteva ore, după care le-a pregătit pentru cină.

„Le-am spălat bine, le-am ars la flacăra de la aragaz urmele de pene pe care nu am reușit să le scot și apoi le-am condimentat bine cu sare, piper, usturoi granulat și puțină vegeta”, mai arată ea.

Modul de preparare e important

Dar e important și modul în care sunt preparate termic, mai spune maramureșeanca.

„Nu e o carne moale, așa că prepararea la grătar ar fi mai dificilă. Eu le-am făcut la cuptor, iar pentru asta am folosit un vas de fontă cu capac”, mai arată ea.

Astfel, pulpele spălate, curățate și condimentate au fost așezate în vasul de fontă care a fost uns cu puțin ulei.

„Apoi am turnat vinul, am așezat capacul peste vas și le-am dat la cuptorul încins în prealabil la 180 de grade Celsius”, mai spune Violeta.

După aproximativ o oră și jumătate, capacul de la vas se ridică și se mai lasă circa zece minute, pentru a se rumeni.

„Rețeta arată că este suficient să pui 200 de mililitri de vin, dar mie mi s-a părut că e nevoie de mai mult, pentru că a fost nevoie să mai completez pe parcurs, pentru a nu se arde”, mai spune ea din experiența proprie.

„Cert este că pulpele de rață au ieșit grozave, lângă un piure de cartofi și cu salată de ardei copți. A fost o nebunie”, mai spune ea.

Pont: Pentru o cină deosebită, puteți prepara un sos de vișine, astfel: din 200 de grame de vișine congelate, lăsați câteva deoparte, iar restul se fac o pastă cu blenderul vertical. Într-o tigaie care a fost unsă întâi cu o lingură de unt și s-a topit o lingură de zahăr se așează vișinele, atât cele mixate, cât și cele întregi. Se lasă la foc mic și se amestecă mereu, până când se transformă într-un sos omogen. Opriți focul când ajunge la densitatea dorită.

Poftă bună!