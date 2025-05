Cu ce produse naturale poate fi înlocuită carnea

În ultima perioadă tot mai multe companii au promovat la nivel mondial ideea de carne artificială, cu ajutorul căreia se poate face shaorma falsă cu „miel”, burgeri falși cu „vită”, „șuncă afumată” și chiar „pulpe de pui” vegane.

Din ce în ce mai mulți oameni apelează la o dietă „flexitariană”, dorind să evite consumul de carne la fiecare masă, însă mulți nu se simt confortabil cu această carne artificială produsă industrial, mai ales pe măsură ce cresc îngrijorările legate de problemele de sănătate legate de alimentele ultra-procesate.

Recunoscând problema, unul dintre pionierii pieței de înlocuitori de carne, compania This a lansat un produs nou, care pare o schimbare radicală de direcție. Compania care și-a construit imaginea pe negare, cu produse precum „This Isn't Pork Sausages”, „This Isn't Beef Mince” și, da, acele pulpe de pui artificiale, a renunțat la negativitate și a lansat „This Is Super Superfood”. După cum explică CEO-ul Mark Cuddigan, „suntem faimoși în acest moment pentru „This isn't... It's starting a new fashion of our business, and that is This is.”

Cât de bun este „superalimentul”? Cu siguranță nu încearcă să fie carne. Un bloc mic, undeva între tofu și tempeh, este plin de semințe ușor de recunoscut, inclusiv dovleac, in și chia, și are o aromă plăcută și intensă de ciuperci, provenită de la ciupercile shiitake. Singurele ingrediente din listă care ar putea pune la îndoială poliția alimentelor ultraprocesate sunt „aroma naturală” nespecificată și proteina din fasole faba, care pică testul „ceva cu care ai putea găti acasă”.

Altfel, arată destul de apetisant, scrie The Thelegraph. Dar nu este nimic nou în ceea ce privește alimentele sănătoase, bogate în proteine ​​și fără carne. Iată câteva care există de milenii:

Tempeh

Nutriția tempehului: Proteine ​​21,3g; Fibre 6,1g; Grăsime 10,9g.

Gândește-te la asta ca la o flapjack savuroasă: multă soia fiartă amestecată cu un starter de ciuperci, zdrobită și lăsată la fermentat până când se dezvoltă un puf alb – cunoscut sub numele de miceliu – care lipește boabele împreună într-un bloc ferm.

Este un aliment de bază în Java, Indonezia, și este de obicei feliat sau tăiat cubulețe înainte de a fi prăjit, copt sau gătit la abur. Are o aromă proprie - de ciuperci și nuci, cu o notă amară, dar absoarbe și arome din sosuri și marinade.

Tofu

Nutriție pentru tofu extra ferm: Proteine ​​16,5g, Fibre 1,9g, Grăsime 7,8g.

Se prepară prin măcinarea boabelor de soia cu apă, stoarcerea lichidului pentru a obține lapte, apoi întărirea acestuia fie cu sulfat de calciu, fie cu clorură de magneziu. Inițial foarte moale, prin scurgere și presare devine mai întâi mătăsos, apoi moale, mediu, ferm și în final foarte ferm ca textură. Versiunile mai moi necesită o manipulare delicată, deoarece se rup ușor, dar sunt excelente pentru tofu mapo din Sichuan.

Tofu mai tare poate fi folosit, precum halloumi sau paneer, și adăugat la stir-fry și braise sau gătit într-o friteuză cu aer. Practic fără aromă, tofu absoarbe perfect sosurile și marinadele.

Quorn

Nutriția bucăților vegetariene Quorn: Proteine ​​13g, Fibre 3,8g, Grăsime 3g.

Lansat în 1985, Quorn a fost primul pe piața produselor fără carne și este o poveste de succes britanică - sediul central se află în Stokesley, North Yorkshire. Încă fiind cea mai mare alternativă la carne din Marea Britanie, gama sa include șaisprezece produse complet vegane, plus unele care conțin albuș de ou, cum ar fi Quorn Pieces.

Este fabricat dintr-o microciupercă bogată în proteine, descoperită în Buckinghamshire, care crește în fire asemănătoare cărnii în cuve industriale. Nu are un gust deosebit de la sine, dar absoarbe bine aroma sosurilor și este bun pentru gătit la wok.

Seitan

Nutriția seitanului: Proteine ​​22,5g, Fibre 0,1g, Grăsime 6,9g.

Seitan rimează cu Leyton: da, numele e problematic, deși lanțul de fast-food-uri vegane din Londra, Temple of Seitan, îl folosește deja. În esență, este gluten de grâu și poți să-ți faci propriul aluat făcând un aluat din făină și apă, apoi frământându-l sub jet de apă până când apa curge limpede. Întinzându-l într-o direcție, se formează fire asemănătoare cărnii.

Unii oameni consideră că are un gust puțin asemănător pâinii, dar, la fel ca în cazul celorlalte opțiuni, în general nu are prea multă aromă proprie. Poate fi cauciucat și spongios, așa că este cel mai bine copt ușor sau gătit la abur, decât la foc mic.

Leguminoase

Fasole roșie la conservă: Proteine ​​7,5g, Fibre 0,6g, Grăsime 1,8g.

Linte verde la conservă: Proteine ​​6,1g, Fibre 4,4g, Grăsime 0,6g.

Fasole verde la conservă: Proteine ​​8g, Fibre 7,2g, Grăsime 0,7g.

Deși majoritatea fasolei și lintei nu sunt proteine ​​complete – va trebui să includeți cereale integrale, nuci sau semințe pentru a vă asigura că obțineți toți cei nouă aminoacizi esențiali – acestea sunt cele mai puțin procesate dintre toate opțiunile. Nu este nevoie să fiți nevrotici în privința consumului lor pe toate în aceeași masă, așa că un amestec decent pe parcursul zilei va fi suficient.

Leguminoasele, inclusiv fasolea bătută, năutul, fasolea albă și lintea, nu trebuie confundate cu carnea, nici măcar dacă sunt zdrobite într-un burger, dar nici nu au nevoie de marinare, deoarece au o aromă plăcută și blândă.

Sunt ieftine și într-adevăr foarte bune, în supe, salate și orice are mult sos.