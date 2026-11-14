 TEST DRIVE Dacia Spring, o mașină senzațional de normală. Cât consumă în realitate și ce s-a schimbat la modelul electric | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 14 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv TEST DRIVE Dacia Spring, o mașină senzațional de normală. Cât consumă în realitate și ce s-a schimbat la modelul electric

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Fuga societății după senzațional mi-a creat așteptarea ca fiecare producător se inventeze extraordinarul pentru a-l comunica. Senzațional la noua generație Dacia Spring este că păstrează doar numele de la generația anterioară. Povestim despre primii kilometri puși în jurnalul noii generații pe coasta Atlanticului.

Pe drumurile Portugaliei, cu noua Dacia Spring.
Pe drumurile Portugaliei, cu noua Dacia Spring. Foto: Dacia

M-am simțit puțin jenat la această întâlnire cu Dacia Spring. O senzație ciudată că am uitat să vorbesc o limbă pe care o cunoșteam foarte bine și pe care o găseam firească. Mă refer la mignona de segment A care nu are în vocabular cuvântul „premium“, dar are acel aer relaxat și jovial de student, când grijile nu sunt în meniu.

După un prim contact cu nou generație întâmplat printr-un studio din Paris cu câteva zile înainte ca elevii să se revolte, am ajuns la volanul Daciei Spring pe meleaguri mai poetice: Cascais, Portugalia. Loc ales atât de Mircea Eliade – unde și acum mai există casa lui și unde portughezii au binevoit să dea numele scriitorului și unei străzi – cât și de regele Carol al II-lea, undeva prin zonă găsești vila Mar y Sol, în care și-a trăit ultimii ani din exil.

Noua generație Dacia Spring a păstrat doar numele. Modelul se rupe de originile indiano -chineze. Acum are la bază platforma RG-EV Small a grupului Renault, care este bază și pentru Renault 5 și 4, Nissan Micra și Alpine A290. Modelul este construit în Slovenia, la Novo Mesto, și este frate de linie de montaj cu Renault Twingio și Nissan Pixo.

Din punct de vedere al designului este evident că nu vorbim despre un Twingo care a primit o siglă Dacia. Modelului i-a fost hărăzită propria personalitate, designul făcând parte din narațiunea estetică a gamei actuale Dacia. La interior vei găsi esențialul la capitolul materiale: plastice tari. Dacia a tras cu urechea la micile doleanțe și a lucrat la capitolul texturi ale acestor plastice, fapt care le face mult mai amabile și ușor de conviețuit cu ele.

La limită

Dacă la primul contact cu prima generație Dacia Spring îmi aduc aminte că am zâmbit când am urcat în interior – cred că puteam atinge tot interiorul 360 de grade de la volan dacă mă întindeam puțin –, acum vorbim despre un model de segment A veritabil, cu o lungime de 3,85 metri, o lățime de 1.72 metri și o înălțime de 1.519 metri. Impresionant este ampatamentul de 2,79 metri, cu aproape un metru mai mic decât lungimea mașinii. Se știe că ampatamentul îți permite să îți faci o idee în privința spațiului interior, și vă dau un singur exemplu: Dacia Bigster are un ampatament de 2,70 metri.

Un interior mai modern.
Un interior mai modern. Foto: Dacia

Dacia Spring nu oferă mai mult spațiu la interior ca un Bigster, dar oferă spațiu surprinzător pentru clasa sa. Locurile față oferă suficient spațiu pentru a nu resimți vreo urmă de disconfort la drum lung. Spațiul la nivelul umerilor este acum de 1.38 metri, mai mare cu 13 cm față de vechea generație. Locurile spate oferă un spațiu de 11,4 cm la nivelul genunchilor, cu 1,4 cm mai mult decât vechiul Spring. Portbagajul oferă 233 litri, 245 litri dacă luăm în calcul și spațiul de sub planșeu; iar dacă pliem spătarele scaunelor spate, ajungem la 1.033 litri.

Pot spune că, pe parcursul testului din Portugalia, nu am resimțit că nu aș avea suficient spațiu în jurul meu, că aș fi oarecum „strâns“ de mașină. Din spatele volanului, singurele observații ar fi:

Test drive Dacia Jogger Hybrid

 Poziția apropiată de verticală a parbrizului a împins spre înainte și plafonul; de aici o limitare a vizibilității spre în sus: la semafor, dacă ești prima mașină, aștepți claxonul decât să lași impresia că te ascunzi la volan.

 Stâlpul A dinspre șofer și în special baza lui sunt relativ masive și obturează vizibilitatea spre stânga.

 La cei 1.88 metri înălțime mi-aș fi dorit ca volanul să poată fi reglat suplimentar 1-2 cm în profunzime, dar lipsa acestor centimetri nu creează disconfort.

Rezultatul traseului, mai bun decât pe hârtie

Noua Dacia Spring are o baterie cu o capacitate utilă de 27,5 kWh, poate fi încărcată în versiunea de bază doar AC cu până la 6.6 kW, iar echiparea Journey poate fi încărcată AC cu până la 11 kW și DC cu până la 50 kW.

Are o singură motorizare de 60 kW/ 82 CP și 175 Nm, viteza maximă este de 130 km/h și ajunge la 100 km/h în 12,1 secunde. Dacia comunică un consum mediu de 12,7 kWh/100 km și o autonomie de 250 km. Cum stau lucrurile în realitate?

Interior cu plastice tari.
Interior cu plastice tari. Foto: Dacia

Traseu a fost o buclă de 111 km care a inclus urban bară la bară, extraurban și vreo 20 km de autostradă. Condusul a fost normal, cu trafic, respectând limitele de viteze, ceva pasaje de drumuri virajate atacate ceva mai bărbătește și fără a folosi aerul condiționat – nu din dorința de a scoate un consum bun, pentru că nu a fost nevoie, ci pentru este păcat să filtrezi aerul de lângă ocean cu AC-ul când este servit la 20-22 grade.

Urban am contorizat un consum mediu care fluctua între 9,2 și 9,6 kWh, în regim de autostradă consumul a urcat spre 16 kWh, iar la final am terminat bucla cu o valoare medie de 10 kWh. Dacă am fi folosit aerul condiționat, probabil mai adăugam 1-1,5 kWh, și tot eram sub valoarea comunicată de Dacia.

O mașină care a depășit așteptările.
O mașină care a depășit așteptările. Foto: Dacia
TEST DRIVE Dacia Duster, noul 4x4. Ce aduc noile moduri predefinite

Suspensia este surprinzător de bine calibrată pentru un model de segment A, nu scutură, filtrează bine, are acel procent plăcut de fermitate, iar o parte importantă în această poveste o are și ampatamentul. Plăcută a fost și direcția, nu induce o atitudine nervoasă mașinii la mișcări fine de volan, lucru specific modelelor de segment mic cu ampatament mic. Iar pe viraje, mașina pivotează cu o plăcere surprinzătoare.

Noua generație are ingredientele de a fi un succes: spațiu interior bun, consum redus, preț competitiv. Așadar, sunt premise să avem parte de o nouă „invazie“.

Fişa tehnică. Dacia Spring Journey

Motor – 1 , electric , 82 CP și 175 Nm,

Transmisie – cutie automată, tracțiune față

Performanţe – 130 km/h v. max, 0-100 km/h în 12,1 secunde

Portbagaj – 245 litri

Baterie – 27,5 kWh capacitate totală

Încărcare AC – de la 6.6 kW, DC – 50 kW

Dimensiuni – L/l/h (mm) 3.855/1.722/1.519, ampatament – 2.792

Consum mediu declarat – 12,7 l/100 km

Preţ – de la sub 18.000 euro cu TVA inclusă / de la sub 20.000 euro model testat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
digi24.ro
image
Primele incidente apărute la protestul neautorizat din București, asumat de Simion. În online sunt îndemnuri la violență
stirileprotv.ro
image
Peste 8.000 de oameni protestează la Arestul Central, unde se află Călin Georgescu. „Ați arestat un om nevinovat!”, „Justiție, nu corupție!”. George Simion: „Nu ne dezicem de Călin Georgescu”
gandul.ro
image
Nuntă mare în familia lui Ilie Bolojan! Cine este bărbatul care o duce la altar pe fiica fostului premier
mediafax.ro
image
Ruptură între MM Stoica și Gigi Mustață: „Acolo s-a pus capacul!” Ce spune despre Bogdan Apostu la FCSB
fanatik.ro
image
Parinoush Saniee, vocea literară pe care regimul de la Teheran încearcă de 18 ani s-o reducă la tăcere: „Dacă vrei o schimbare reală, trebuie să pornești de la femei”
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
S-a terminat! Cu un ”contract de 2,5 milioane de euro” pe masă, Nicolae Stanciu a ales și a semnat
digisport.ro
image
Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan se căsătorește! Unde are loc ceremonia și ce politicieni ar putea participa la petrecere
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Ilie Bolojan, socru mic. Cu cine s-a căsătorit fiica cea mare a fostului premier. "Nu este o nuntă de partid"
observatornews.ro
image
Primele IMAGINI de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături
cancan.ro
image
Ce bani au pierdut la pensie în ultimii 2 ani pensionarii din cauza inflației? Sumele ajung la 1.000 lei/lună
newsweek.ro
image
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
prosport.ro
image
Ce salariu avea Elena Udrea ca ministru și ce avere declara. Detaliul care atrăgea atenția în documentele oficiale
playtech.ro
image
Anunț din Polonia despre transferul tricolorului: „Sunt discuții!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Scandal uriaș: a filmat pe ascuns când iubitul fostei sale soții l-a amenințat în fața polițiștilor! ”Lovești o fată?”
digisport.ro
image
Claudia Pătrășcanu, prima reacție după ce a fost dată în judecată de Protecția Copilului din Giurgiu. Ce mesaj a transmis artista
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
A venit iarna în România! Ninge în mai multe zone din țară, inclusiv în municipiul Brașov și Poiana Brașov. Condiții de iarnă pe mai multe șosele Video
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka: „Îmi iubesc corpul, dar simțeam că mor!” » În ce ținută a apărut fostul lider mondial
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Trei zodii binecuvântate de Dumnezeu! Rugăciunile le-au fost ascultate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Premieră în România! Orașul în care cimitirul a fost digitalizat. Cum poți găsi mormintele cu ajutorul unui cod QR
click.ro
image
Vivienne, fiica Angelinei Jolie și lui Brad Pitt, internată în spital. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat tânăra de 18 ani
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Florin Grozea, adevărul despre ziua în care trupa Hi-Q a luat sfârșit: „Eu sunt mândru cu treaba asta”
image
Trei zodii binecuvântate de Dumnezeu! Rugăciunile le-au fost ascultate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României