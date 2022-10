Weekend-ul Maratonului Internațional București: Număr uriaș de alergători la a 15-a ediție

Au rămas patru zile până la cel mai îndrăgit eveniment al toamnei dedicat sportului de masă: Maratonul Internațional București. Pe parcursul a două zile, alergătorii de elită, dar și cei amatori vor avea opțiunea de participa în diferite curse.

Sâmbătă, 8 octombrie vor avea loc cursele necompetitive, cu starturile de la 08.45, pentru fotolii rulante, ora 09.00, pentru Cursa Populară EY România (2,5 km) și ora 10.30, pentru Cursele Copiilor McDonald’s.

Traseele curselor de sâmbătă au ca puncte de plecare și sosire Piața Constituției și se desfașoară pe Bd. Unirii, până la Piața Unirii. Cursa Populară prezentată de EY România este una dintre cele mai îndrăgite curse ale evenimentului, dând practic startul weekendului Maratonului București 2022. Traseul este de 2.5 km și cuprinde puncte spectaculoase din centrul capitalei. Cursa Populară EY este necompetitivă, ea adresându-se alergătorilor de toate abilitățile, a căror vârstă este peste 13 ani.

Seria Curselor Copiilor McDonald’s le oferă micilor atleți cărora le place să alerge și să fie activi, șansa de a străluci la starturile pe categorii de vârste 0-3 ani, 4-5 ani, 6-7 ani, 8-9 ani, 10-12 ani. Cursele Copiilor McDonald’s au pornit de la ideea bucuriei copiilor de a se mișca, cursele fiind gratuite, necompetitive, necronometate, iar premiile sunt oferite prin tragere la sorți.

Maratonul, proba-regină, are loc duminică

Duminică, 9 octombrie este dedicată curselor competitive. Primul start va avea loc la ora 07:45 pentru cursa de 10km Vodafone, fotolii rulante si .00, pentru cursa de 10km Vodafone, individual, urmând ca la 09.30 să aibă loc startul pentru cursele Maraton Raiffeisen Bank, Semimaraton Playtika și Ștafete ZuzuFit.

Trecând pe lângă cele mai importante repere emblematice și culturale ale Bucureștiului, alergătorii vor putea să exploreze capitala pe un traseu extraordinar, cu punct de plecare Bd. Libertății (în dreptul Parcului Izvor) și sosire în Piata Constituției, parcurgând bulevardele din centrul, nordul și estul Bucureștiului (Calea Buzești, Piața Victoriei, Șoseaua Kisseleff, Calea Victoriei, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Bd. Basarabia).

Rezultatele contează pentru Campionatul Național de Maraton

Iată însă cele mai importante repere ale ediției din acest an, potrivit RunInBucharest, organizatorul evenimentului:

*Sunt așteptați 15.000 de alergători la Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON;

*Alergătorii cu vârste cuprinse între 0-18 ani și cei cu dizabilități ori provenind din categorii sociale defavorizate au înscrierile gratuite;

*Înscrierile online sunt deschise până marți, 4 octombrie;

*Înscrieri vor fi disponibile și în cadrul SportExpo, în limita locurilor disponibile, în Piața Constituției, începând de joi, 6 octombrie, orele 16.00;

*Kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul SportExpo, în Piața Constituției, începând de joi, 6 octombrie, orele 16.00;

*Maratonul București Raiffeisen Bank va găzdui, din nou, Campionatul National de Maraton, aflat in organizarea Federației Române de Atletism;

*Cursa de maraton este criteriu de calificare pentru Campionatul Mondial de Maraton 40+ (Maratonul din Chicago);

*20 cauze sociale sunt susținute de Maratonul București și de alergători;

*Sport Expo este o destinație populară pentru alergători, sponsori și până la 20.000 de vizitatori și pasionați de sport. Situat în Piața Constituției, este locul de unde îți poți ridica kitul de concurs și pentru a te întâlni cu expozanți importanți din industria fitness, well-being și alergare.

*Aproape 650 de voluntari se vor afla pe traseele curselor (inclusiv la punctele de start & finish), în zilele de eveniment;

*Pe traseu vor fi 11 puncte de entertainment și 6 puncte de hidratare;

*Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, în imediata vecinătate a Pieței Constituției, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul www.bucharest-marathon.com.

*Sâmbătă, 8 octombrie, se vor aplica restricții de trafic în intervalul 08.00-15.00, urmând ca duminică să fie aplicate restricții de circulație în intervalul 07.00-16.00.

Spectatorii sunt bineveniți să iasă și să încurajeze miile de copii și adulți care aleargă prin centrul Bucureștiului sau/și pot veni să se înscrie la una dintre cursele de sâmbătă și duminică.

Participanții la Maratonul București Raiffeisen Bank vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Noutatea acestei ediții este că ele vor fi oferite tuturor alergătorilor, indiferent că sunt concurenți ai curselor competitive sau necompetitive.

Va fi și un concert Damian Drăghici

Cu ocazia a 15 ani de Maraton București, va avea loc un concert energetic susținut de Damian Drăghici dedicat susținerii educației, la care sunt învitați să se alăture atât alergători cât și spectatori. Concertul va avea loc duminică, pe scena principală din Piața Constituției și este facilitat de Autonom - Sponsor și Partener de Mobilitate al evenimentului și Fundația Autonom.

“Suntem peste măsură de bucuroși că sărbătorim 15 ani, împreună cu o comunitate de alergare într-o continuă creștere și că alături de ei și partenerii noștri putem duce povestea mai departe. Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON este mai mult decât un weekend de alergare, este o stare de spirit, și le suntem recunoscători alergătorilor că ne sunt aproape în această călătorie” a declarat Valeria Răcilă van Groningen, președinte RunInBucharest.

"Suntem bucuroși că de 15 ani suntem parteneri pentru Maratonul București și an de an am reușit să depășim împreună provocări din cele mai diverse. Comunitatea de alergători din România, dar și cea din Raiffeisen Bank au crescut semnificativ în acești ani însemnând creșterea calității vieții și păstrarea unui echilibru între viața personală și cea profesională. Ne mândrim că peste 500 de colegi din Raiffeisen Bank aleargă în fiecare an în cursele Maratonului. Bucureștiul, cel sufocat de trafic în fiecare zi de luni până vineri, își arată o cu totul altă față când are loc Maratonul, aceea a bucuriei de a alerga împreună cu mii de oameni"

“Ne bucurăm să fim și anul acesta alături de Bucharest-Marathon. Prezența la Maraton reprezintă dovada importanței competiției pentru Playtika și dorința de a exprima valorile care definesc compania, sprijinindu-i pe cei care vor să câștige sau doar să se distreze, practicând un stil de viață sănătos.Valorile noastre, adică ceea ce ne definește și ne diferențiază pe piață, sunt nu numai cheia succesului produselor noastre, ci și cheia succesului fiecărui angajat în parte, la nivel personal. Pentru noi, toți membrii echipei contează și avem grijă ca fiecare să fie valorizat, apreciat și, mai ales, sănătos și fericit pentru a putea fi un jucător activ. Iar sportul este o parte importantă a abordării noastre”spune Amram Guttman, VP R&D, Playtika.

„Suntem încântați că Under Armour este partenerul tehnic tradițional al Maratonului București, cel mai mare eveniment de alergare din România, cu o contribuție enormă la dezvoltarea culturii de running. Ne bucură să le putem oferi alergătorilor tricourile oficiale de cursă Under Armour îmbunătățindu-le performanța și recuperarea. Îi așteptăm pe toți alergătorii pe toată perioada evenimentului să ne viziteze la activarea Under Armour pentru o sesiune de teste cu cel mai nou pantof de alergare HOVR Infinite 4”a declarat Ionuț Ionescu, Marketing Manager, Kvantumsport.

“Sportul este o sursă de echilibru şi sănătate pentru noi toţi. Este o bucurie să ne alăturăm acestui eveniment cu tradiţie şi ne dorim să încurajăm cât mai mulţi iubitori ai sportului să participe alături de noi şi să promovăm împreună un stil de viaţă armonios”, spune Adriana Tabac, Director Marketing şi Comunicare, EY România.

“Este o tradiție pentru noi să fim prezenți la Cursa Copiilor și ne bucurăm să fim, an de an, alături de organizatori și de întreaga comunitate de running. Am pregătit multe surprize pentru cei mici, de la premii, la momente de entertainment și activități dedicate lor. Îi așteptăm într-un număr cât mai mare pe 8 octombrie”, a declarat Elena Goți, Manager de Comunicare Premier Restaurants România.

„GoldNutrition și-a definit poziționarea în funcție de cerințele unui public exigent și prin urmare informat. Iar succesul GoldNutrition a venit odată cu educația acestui public. Pentru educare este nevoie de un mediu social propice, iar evenimentele sportive reprezintă locul ideal pentru că pasiunea pentru alergare crește cel mai frumos în comunitate. Acum 11 ani Bucharest Running Club a dat tonul unui fenomen, acela al evenimentelor de alergare de masă, iar azi Bucharest Marathon ramâne cel mai mare eveniment de alergare din România. Suntem onorați sa fim partenerul principal pe nutriție și trimitem la rândul nostru mulțumiri organizatorilor pentru promovarea sportului, a alergării, ca cea mai ieftină formă de a ne menține sănătoși la trup și suflet. Ne dorim să rămânem în această poveste cât mai mulți ani, să trăim aceasta experiență comună cu miile de alergători care trec pe sub poarta GoldNutrition an de an” Ioana Mihuț -Administrator GoldNutrition EEC

„Vodafone este pentru al 12-lea an consecutiv partener al Bucharest Marathon și sponsor al cursei de 10 Km care strânge la linia de start și cei mai mulți alergători. Anul acesta mă bucur să mă număr printre cei peste 100 de maratoniști care vor forma echipa Vodafone, o prezență aproape neîntreruptă la fiecare ediție a Maratonului. La Vodafone, pe lângă departamentul de legal și data privacy, coordonez și un altfel de „departament” - al alergătorilor, alături de care avem întâlniri săptămânale pentru a stabili strategii de antrenament și pentru a ne menține în formă. Ne vom întâlni, astfel, la linia de start într-o formulă diversă și animată, de la CEO și colegi din echipele de management executiv, vânzări, resurse umane, asistență pentru clienți, la dezvoltatori, ingineri, juriști, testeri, într-o singură echipă motivată să își depășească limitele și să arate că #ÎmpreunăPutem”, a declarat Oana Solomon, Senior Manager Legal and Data privacy, Vodafone România.

”Zuzu Fit, unul dintre cele mai mari branduri românești de lactate, este onorat să suțină de câțiva ani cel mai mare maraton pentru amatori din România. Pasiunea pentru sport și preocuparea pentru o viață sănătoasă sunt afinitățile care au alăturat Zuzu Fit și Bucharest Running Club într-un scop comun – acela de a-i îndemna pe oameni să facă din mișcare un mod de viață”a declarat Miruna Mihalache, Senior brand manager Zuzu.

“Sportul ne dă energia de care avem nevoie în activitatea noastră de zi de zi și este modul prin care ne menținem sănătoși pe termen lung. Tot sportul ne ajută să construim comunități cu oameni similari nouă și este un mod prin care ne dezvoltăm, evoluăm și depășim bariere personale. Sprijinirea activităților sportive este una din zonele principale în care ne implicăm și ne dorim să ajutăm la creșterea unei comunități de oameni frumoși și responsabili civic. Suntem și de această dată parteneri ai comunității RunInBucharest, care reușește să inspire și să adune anual mii de alergători la linia de start. În plus, această experiență este și mai semnificativă atunci când este asociată cu o cauză socială, când combinăm sportul cu puterea de a face bine pentru a sprijini educația copiilor” a declarat Maria Tataru, marketing manager Autonom.