Vine momentul mult-așteptat pentru Drăgușin. Anunțul antrenorului Ange Postecoglou

Radu Drăgușin, protagonistul celui mai mare transfer din fotbalul românesc, nu a prins până acum un loc de titular la Tottenham. Fotbalistul de 21 de ani a jucat câteva minute cu Manchester United și cu Brentford, iar contra lui Manchester City a fost rezervă neutilizată. Situația s-ar putea schimba mâine, când antrenorul Ange Postecoglou a lăsat să se înțeleagă că-l va folosi din primul minut contra lui Everton, în Premier League.

În ultima partidă din campionat, 3-2 cu Breentford, fundașul român a fost introdus pe teren de către Ange Postecoglou în minutul 88, în locul lui James Maddison. Antrenorul australian a subliniat că este important că Radu Drăgușin a prins chiar și câteva minute pe teren. În acest context, tehnicianul lui Tottenham a anunțat că are nevoie de "sânge proaspăt" și a dat de înțeles că va apela la serviciile românului în confruntarea cu Everton, de mâine.

Are nevoie de ”sânge proaspăt”

"Am fost în fruntea clasamentului tot sezonul, deci nu se schimbă nimic acum, că am revenit în Top 4. Echipa încă mai poate să crească mult și meciuri ca acesta ne arată că mai avem un drum lung de parcurs. Pentru că echipa are rezultate este meritul jucătorilor, dar încă mai avem nevoie de îmbunătățiri în multe zone.

Este foarte bine că unii jucători au prins minute în seara asta. Pape a revenit azi (n.r. Sarr - de la Cupa Africii pe Națiuni), ceea ce e foarte bine pentru noi. E bine pentru Radu (n.r. Drăgușin) că a prins minute. Avem foarte puțin timp la dispoziție până la următorul meci, poate cel mai scurt timp. Sâmbătă, jucăm la 14.30, așa că vom avea nevoie de sânge proaspăt. Va fi un meci greu", a declarat Ange Postecoglou, citat de Football London.

Și fanii lui Tottenham abia așteaptă să-l vadă la lucru pe internaționalul român. ”Drăgușin ar trebui să înceapă fiecare meci”, ”Fizicul lui Drăgușin e uimitor, mi-aș dori să-l văd mai mult”, ”Avem nevoie de Drăgușin cu Everton”, sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe social media.