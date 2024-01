Radu Drăgușin, „uitat” pe bancă de Postecoglou. „Se gândește dacă va fi vreodată titular”

Radu Drăgușin a privit de pe banca de rezerve înfrângerea formației sale, Tottenham, în fața campioanei Manchester City, 0-1 în 16-imile de finală ale Cupei Angliei. Cei doi jucători aleși de antrenorul Ange Postecoglou să se bată cu starurile lui Pep Guardiola au impresionat, astfel că englezii apreciază că va fi greu pentru român să-și facă loc în primul ”11”.

Partida de pe Tottenham Hotspur Stadion a fost dominată de City, care a dat lovitura târziu, în minutul 88, după un gol marcat de Nathan Ake. Kevin De Bruyne a trimis o centrare din corner în careul mic, portarul Vicario a fost incomodat și a respins neconvingător, iar Ake a fost pe fază și a împins mingea în plasă.

Dacă în meciul din campionat cu Manchester United (2-2), Radu Drăgușin a primit 10 minute din partea antrenorului, acum românul a fost rezervă neutilizată. Ange Postecoglou a preferat să mizeze pe cuplul obișnuit de fundași centrali format din căpitanul și campionul mondial Cristian Romero și olandezul Micky Van de Ven. Iar cei doi s-au descurcat foarte bine.

Micky van de Ven i-a impresionat pe fani

Remarcatul serii din tabăra lui Tottenham a fost Micky van de Ven, teoretic jucătorul cu care Drăgușin luptă pentru postul de titular. Olandezul de 22 de ani a avut câteva intervenții excelente și a impresionat prin statisticile sale. El a evitat un gol ca și făcut în minutul 48, intervenție remarcată inclusiv de contul oficial de Twitter al FA Cup: "Arta apărării, de Micky van de Ven", a fost descrierea folosită de englezi.

Văzând prestația lui Micky van de Ven, Camden New Journal a subliniat cât de greu îi va fi lui Radu Drăgușin să se impună printre titularii lui Spurs: "Drăgușin trebuie să se gândească: 'Stai puțin, voi fi vreodată titular?' Micky arată ca un Rolls Royce în seara asta!". Și suporterii au remarcat evoluția olandezului: "Van de Ven e foarte bun, fundaș perfect pentru Premier League", "E ireal, un jucător senzațional", "Ce jucător e Van de Ven", "Are potențialul de a ajunge la înălțimea conaționalului Van Dijk", "Spurs are unul dintre cei mai buni fundași centrali din campionat. Van de Ven e altă clasă", au fost câteva dintre comentariile microbiștilor de pe Twitter, conform sport.ro.

Tottenham se concentrează doar pe campionat

După înfrângerea cu Manchester City, Tottenham se va concentra numai pe Premier League, fiind eliminată și din Cupa Angliei, și din Cupa Ligii. Spurs ocupă locul 5, cu 40 de puncte, la opt lungimi în spatele liderului Liverpool. Pentru echipa lui Radu Drăgușin urmează două meciuri cu echipe din partea inferioară a clasamentului: Brentford (31 ianuarie) și Everton (3 februarie), în care ar putea fi folosit, având în vedere cuvintele frumoase spuse de antrenorul Postecoglou în momentul transferului.