Florin Manea, impresarul lui Drăgușin, a dezvăluit suma halucinantă încasată din transferul jucătorului

Tottenham l-a transferat pe Radu Drăgușin în urmă cu două săptămâni, achiziționându-l pe fotbalistul de 21 de ani de la Genoa în schimbul a 25 de milioane de euro, plus încă 6 milioane drept bonusuri. O mare parte a banilor au intrat în buzunarul impresarului jucătorului, Florin Manea, unul dintre agenții care a intermediat mutarea românului la echipa din Londra.

După ce s-au făcut calcule asupra sumei câștigate de impresar, concluzia generală fiind că agentul se va alege cu circa 1,8 milioane de euro, Florin Manea a fost chiar el cel care a dezvăluit partea care i-a revenit în urma transferului lui Radu Drăgușin la Tottenham: aproape 4 milioane de euro. ”Eu cu el am înțelegere încă de la început, eu pun totul pe masă și spun câți bani iau. El are comisionul meu pe email. Am câștigat bani mulți la acest transfer, gândește-te că a fost cel mai mare din fotbalul românesc.

Nu ia bani din salariul lui Drăgușin

(n.r. Este adevărat că partea ta este între patru și cinci milioane de euro?) Da! (n.r. Spre cinci milioane?) Spre patru… Partea mea, banii mei! Asta în afară de partenerii mei. Eu am luat bani și de la Tottenham, și de la Genoa. Am văzut o emisiune în care cineva spunea că eu iau patru milioane de euro și jucătorul doar trei milioane de euro. Eu iau patru milioane de euro în șase ani. Ia vezi câți bani ia jucătorul în șase ani. Eu nu iau niciun cent din salariul jucătorului”, a declarat Florin Manea, la Fanatik.

Conform specialiștilor, Radu Drăgușin are un salariu la Tottenham de 3,3 milioane de euro, jucătorul primind la semnătură între 500.000 de euro și un milion de euro.

Analistul Basarab Panduru fusese unul dintre cei care comentase situația comision impresar vs salariu fotbalist: ”Jucătorul are salariu mai mic decât comisionul agenţilor. E excelent (n.r. ironic), cum poate să fie altcumva?! Înseamnă că tragi de la jucător banii ăştia. Bravo lor dacă reuşesc să câştige 3 milioane de euro comision, ce să mai spun. Chiar sunt buni”.