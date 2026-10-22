Universitatea Craiova - Inter D'Escaldes, 3-1. Oltenii au făcut spectacol în Andorra și au bifat prima victorie în Conference League

Universitatea Craiova s-a impus în duelul direct cu Inter D'Escaldes în etapa a doua din grupa XXL a Conference League, 3-1. A fost primul succes obținut de formația pregătită de Filipe Coelho în actuala ediție a Conference League, după remiza, scor 1-1, cu Getafe.

Partida s-a disputat în Andorra Foto: Instagram @interescaldes

Oltenii au înscris două goluri în primele 5 minute

Universitatea Craiova a început în forță partida cu Inter Escaldes și a deschis scorul încă din minutul 3. Baiaram a pus presiune pe adversari și a recuperat mingea, care a ajuns la Mora. Acesta a centrat perfect din partea dreaptă, iar Assad a trimis cu capul în plasă. Oltenii și-au dublat avantajul doar două minute mai târziu. Nicușor Bancu i-a pasat lui Ștefan Baiaram, iar atacantul a înscris cu un șut superb, la colțul lung.

Gazdele au avut o șansă importantă de a reduce diferența în minutul 16, când Berlanga a scăpat singur spre poartă. Laurențiu Popescu a intervenit însă excelent și a respins mingea în ultima clipă.

Craiova a continuat să caute golul al treilea

În minutul 29, Romanchuk a trimis mingea spre poartă, dar șutul său a fost prea slab, iar fundașul se afla oricum în ofsaid. Câteva minute mai târziu, oltenii au fost aproape de gol după o acțiune în care Bancu și Baiaram nu s-au înțeles în careu, iar șutul lui Joao Lameira a fost deviat și respins peste poartă de goalkeeperul gazdelor.

Cu patru minute înainte de pauză, Alex Cicâldău a fost aproape să facă 3-0, însă un adversar a intervenit la timp și i-a blocat șutul. Inter Escaldes a mai încercat să atace, dar Baiaram a oprit o nouă acțiune periculoasă a lui Berlanga. Astfel, Universitatea Craiova a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri.

Elisor a dat lovitura pe final

Oltenii au început bine și repriza secundă, iar Screciu a fost aproape de gol după o fază construită dintr-o lovitură liberă. Diaz a reușit însă să respingă mingea în corner. Gazdele au încercat să revină în joc, iar Chouaib a avut o ocazie bună după o greșeală a lui Băluță. Laurențiu Popescu a intervenit la timp, dar a fost lovit în urma fazei și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În aceeași perioadă, Assad Al-Hamlawi, autorul primului gol al Craiovei, a fost schimbat cu Simon Elisor.

Inter Escaldes a mai amenințat poarta oltenilor prin Borja Arellano, însă Popescu a fost din nou la post. De cealaltă parte, Craiova a continuat să caute golul al treilea. Cicâldău a trimis pe lângă poartă în minutul 66, iar Mora a încercat să-l surprindă pe Diaz dintr-un unghi dificil, în minutul 73. Gazdele au reușit totuși să reducă din diferență în minutul 78. Molina i-a pasat excelent lui Arellano, iar acesta l-a învins pe Popescu cu un șut la colțul lung.

Craiova a risipit însă emoțiile în minutul 86. Cicâldău a recuperat mingea în bandă și a trimis o pasă decisivă în careu, de unde Simon Elisor a înscris fără probleme și a stabilit scorul la 3-1. Astfel, Universitatea Craiova a încheiat partida cu victoria, după ce a marcat de două ori în primele cinci minute și a dat lovitura decisivă pe final.