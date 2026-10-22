 Universitatea Craiova - Inter D'Escaldes, 3-1. Oltenii au făcut spectacol în Andorra și au bifat prima victorie în Conference League | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Universitatea Craiova - Inter D'Escaldes, 3-1. Oltenii au făcut spectacol în Andorra și au bifat prima victorie în Conference League

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Universitatea Craiova s-a impus în duelul direct cu Inter D'Escaldes în etapa a doua din grupa XXL a Conference League, 3-1. A fost primul succes obținut de formația pregătită de Filipe Coelho în actuala ediție a Conference League, după remiza, scor 1-1, cu Getafe.

Partida s-a disputat în Andorra
Partida s-a disputat în Andorra Foto: Instagram @interescaldes

Oltenii au înscris două goluri în primele 5 minute 

Universitatea Craiova a început în forță partida cu Inter Escaldes și a deschis scorul încă din minutul 3. Baiaram a pus presiune pe adversari și a recuperat mingea, care a ajuns la Mora. Acesta a centrat perfect din partea dreaptă, iar Assad a trimis cu capul în plasă. Oltenii și-au dublat avantajul doar două minute mai târziu. Nicușor Bancu i-a pasat lui Ștefan Baiaram, iar atacantul a înscris cu un șut superb, la colțul lung.

Gazdele au avut o șansă importantă de a reduce diferența în minutul 16, când Berlanga a scăpat singur spre poartă. Laurențiu Popescu a intervenit însă excelent și a respins mingea în ultima clipă.

Craiova a continuat să caute golul al treilea

În minutul 29, Romanchuk a trimis mingea spre poartă, dar șutul său a fost prea slab, iar fundașul se afla oricum în ofsaid. Câteva minute mai târziu, oltenii au fost aproape de gol după o acțiune în care Bancu și Baiaram nu s-au înțeles în careu, iar șutul lui Joao Lameira a fost deviat și respins peste poartă de goalkeeperul gazdelor.

Cu patru minute înainte de pauză, Alex Cicâldău a fost aproape să facă 3-0, însă un adversar a intervenit la timp și i-a blocat șutul. Inter Escaldes a mai încercat să atace, dar Baiaram a oprit o nouă acțiune periculoasă a lui Berlanga. Astfel, Universitatea Craiova a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri.

Elisor a dat lovitura pe final 

Oltenii au început bine și repriza secundă, iar Screciu a fost aproape de gol după o fază construită dintr-o lovitură liberă. Diaz a reușit însă să respingă mingea în corner. Gazdele au încercat să revină în joc, iar Chouaib a avut o ocazie bună după o greșeală a lui Băluță. Laurențiu Popescu a intervenit la timp, dar a fost lovit în urma fazei și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În aceeași perioadă, Assad Al-Hamlawi, autorul primului gol al Craiovei, a fost schimbat cu Simon Elisor.

Inter Escaldes a mai amenințat poarta oltenilor prin Borja Arellano, însă Popescu a fost din nou la post. De cealaltă parte, Craiova a continuat să caute golul al treilea. Cicâldău a trimis pe lângă poartă în minutul 66, iar Mora a încercat să-l surprindă pe Diaz dintr-un unghi dificil, în minutul 73. Gazdele au reușit totuși să reducă din diferență în minutul 78. Molina i-a pasat excelent lui Arellano, iar acesta l-a învins pe Popescu cu un șut la colțul lung. 

Craiova a risipit însă emoțiile în minutul 86. Cicâldău a recuperat mingea în bandă și a trimis o pasă decisivă în careu, de unde Simon Elisor a înscris fără probleme și a stabilit scorul la 3-1. Astfel, Universitatea Craiova a încheiat partida cu victoria, după ce a marcat de două ori în primele cinci minute și a dat lovitura decisivă pe final.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus sarmalele sub cifru
digi24.ro
image
Mii de muncitori străini vor să-și aducă familiile în România. „Nu e atât de scump ca în alte țări, ca Italia sau Germania”
stirileprotv.ro
image
Detalii în exclusivitate din „Operațiunea: Cap de Porc” de la poarta lui Lulea. Complicele făptașului s-a confesat pentru Gândul și anunță că are înregistrări cu Marius Lulea: „Toată lumea va vedea cine este cu adevărat și cât de bolnav de răutate este”
gandul.ro
image
SCANDAL la Casa Albă! Trump pune presa la zid și dă un ultimatum de 48 de ore publicației Politico
mediafax.ro
image
„Craiova Impecabila!”. Marius Mitran, fascinat de demonstrația Universității cu Inter d’Escaldes: „Un adversar dezmembrat uneori în mici bucăți”
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
"Imagini groaznice": Darius Olaru, făcut knockout în UEFA Europa League! OUT în minutul 30
digisport.ro
image
Cum a ajuns Pavel Bartoș să lucreze cu iubitul fiicei sale. Ce spune despre relația lor: „Îți dau acum un secret”
click.ro
image
O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cel mai bogat bulevard din ţară are infrastructura din 1965. Sute de mii de corporatişti mai au un singur sens
observatornews.ro
image
Mira de la Insula Iubirii s-a dat de gol, după ce poza ei a apărut pe site-urile pentru adulți. Detaliul din oglindă spune TOT!
cancan.ro
image
Ce se întâmplă cu pensiile militare? Florin Manole promite creșteri, dar legea e complet blocată în Parlament
newsweek.ro
image
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
prosport.ro
image
Ploile cuprind aproape toată România. Unde sunt așteptate averse, grindină și vânt puternic în următoarele zile
playtech.ro
image
Câți bani dă „Pescobar” la Steaua. „Militarii”, 7 sponsori noi
fanatik.ro
image
5 consecințe imediate asupra României, dacă SUA ar ieși din NATO. Generalul Grumaz: "Neutralitatea trebuie evitată"
ziare.com
image
La 15 luni de la tragedie! Rute Cardoso a dezvăluit ultimul mesaj trimis de Diogo Jota pe WhatsApp
digisport.ro
image
Ce l-ar fi împins pe un român să comită o triplă crimă în Germania. Detalii despre anchetă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal monstru la vârful Armatei Române! Încă un general este acuzat că și-a snopit în bătaie amanta, cazul a ajuns la Curtea de Apel Militară
romaniatv.net
image
Premierul l-a demis după dezvăluirile Mediaflux. Șeful ITM primea plocoane în portbagaj
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Maya Sorian, dezvăluiri despre divorțul părinților săi. Cum a afectat-o despărțirea Mirelei Retegan de tatăl ei
click.ro
image
Zodiile puternic afectate de Mercur Retrograd. Patru nativi au parte de provocari serioase din 24 octombrie
click.ro
image
Alina Laufer, criticată după liftingul facial: „S-a ajuns destul de departe!” De ce a apelat la intervenția estetică
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Posibile reconstituiri ale chipurilor „prințesele suebe”
Care a fost adevăratul impact al migrațiilor germanice în Peninsula Iberică?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cum a depășit Gina Pistol depresia postnatală!? „Am fost și la terapie” Cine e bona care o ajută cu Josephine?
image
Maya Sorian, dezvăluiri despre divorțul părinților săi. Cum a afectat-o despărțirea Mirelei Retegan de tatăl ei

OK! Magazine

image
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare