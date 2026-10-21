 În inima Pirineilor, la înălțime. Stadionul de poveste din Andorra pe care va juca Universitatea Craiova în Conference League | adevarul.ro
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Foto În inima Pirineilor, la înălțime. Stadionul de poveste din Andorra pe care va juca Universitatea Craiova în Conference League

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Universitatea Craiova se pregătește pentru următorul meci din Conference League, după ce a debutat în competiție cu un rezultat de egalitate în fața celor de la Getafe, acasă, 1-1.

Estadi de la FAF
Estadi de la FAF Foto: fcandorra.com

Următorul adversar al echipei din Bănie este Inter Club d'Escaldes, care vine după o înfrângere cu 0-2 în fața suedezilor de la Mjallby. Craiovenii pornesc cu prima șansă pe hârtie și vor încerca să obțină toate cele trei puncte pentru a-și îmbunătăți situația în clasament.

Înainte de plecare, jucătorii Universității Craiova au efectuat marți după-amiază ultimul antrenament pe teren propriu. La finalul ședinței de pregătire, formația s-a îndreptat spre Aeroportul Internațional Craiova, de unde a decolat către Andorra pentru confruntarea europeană.

Estadi de FAF, arena din munți

Meciul Universității Craiova din Andorra se va disputa pe o arenă care iese în evidență printr-un detaliu mai puțin obișnuit: se află la 1.240 de metri altitudine. Estadi de la FAF este considerat, potrivit informațiilor publicate de FC Andorra, stadionul situat la cea mai mare altitudine dintre arenele folosite în fotbalul profesionist din regiune.

Arena se află la 1.240 de metri altitudine
Arena se află la 1.240 de metri altitudine Foto: fcandorra.com

Stadionul se află în localitatea Encamp, în mijlocul peisajului montan din Pirinei. Arena este una dintre cele mai noi baze sportive din Andorra, fiind inaugurată oficial în octombrie 2025. De atunci, aceasta găzduiește meciurile naționalei Andorrei și poate fi folosită și pentru partide din competițiile europene. Noul stadion are 5.108 locuri și a fost construit pentru a înlocui Estadi Nacional.

Gazon hibrid încălzit și panouri solare

Construcția stadionului Estadi de la FAF a început în decembrie 2022, pe locul unui fost camping din localitatea Encamp. Lucrările au durat aproximativ doi ani și jumătate, iar arena a fost inaugurată în 2025, devenind una dintre cele mai importante investiții recente în fotbalul din Andorra. Proiectul a primit sprijin financiar din partea FIFA, prin programul Forward, destinat dezvoltării fotbalului la nivel mondial. În două etape, organizația a contribuit cu peste 5,5 milioane de dolari la construirea noii arene. La ceremonia de inaugurare, Felix Alvarez, președintele Federației Andorrane de Fotbal, a prezentat stadionul drept o facilitate de categoria a patra UEFA, o premieră pentru țară. Arena a fost construită pentru a găzdui atât meciurile echipei naționale, cât și alte competiții importante.

Terenul este acoperit cu gazon hibrid
Terenul este acoperit cu gazon hibrid Foto: fcandorra.com

Deși are doar 5.108 locuri, stadionul beneficiază de dotări moderne. Terenul este acoperit cu gazon hibrid și dispune de un sistem de încălzire, menit să ajute la menținerea suprafeței de joc în condiții bune. Baza sportivă include cinci vestiare spațioase și zone speciale în care fotbaliștii se pot încălzi și pregăti înaintea meciurilor, conform TSF. În plus, proiectul ține cont și de protejarea mediului, prin instalarea unor panouri solare și a unui sistem de colectare a apei de ploaie. Cel mai interesant detaliu: stadionul combină tehnologia modernă cu amplasarea la mare altitudine. Estadi de la FAF se află la 1.240 de metri deasupra nivelului mării, iar această poziție îl face deosebit în peisajul fotbalului profesionist.

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