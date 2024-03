Unde se văd Jocurile Olimpice, live și integral. România, printre primele țări în care se va lansa noua platformă

Warner Bros. Discovery va lansa pe 21 mai Max, serviciul său îmbunătățit de streaming, în care vor fi incluse atât titlurile de pe HBO Max, emisiunile de divertisment reality din portofoliul de branduri Discovery, dar și competițiile premium Eurosport. Max va aduce, pentru prima oară într-un singur loc, emisiuni TV în premieră, filme noi și emblematice și cele mai mari competiții sportive.

Andrei Grigorescu, vicepreședinte al Warner Bros. Discovery, spune: “Mă bucur foarte mult să anunț că România este prima țară din regiunea noastră în care Max va avea disponibilă și o opțiune de abonament care include publicitate. Cu această noutate, le oferim o opțiune celor care vor să urmărească miile de ore de conținut de pe Max la un cost mai mic al abonamentului și, în același timp, deschidem noi oportunități prin care partenerii noștri de business și branduri de top din România se pot asocia direct cu titlurile și conținutul nostru.”

Pe 21 mai, Max va fi disponibil în țările nordice, în Iberia și în Europa Centrală și de Est: România, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Bulgaria, Croația, Slovenia, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord. Apoi, Max va fi lansat în Polonia și Țările de Jos, precum și în Franța și Belgia. Cu aceste lansări, Max va fi disponibil în 25 de țări din Europa și în 65 de țări și teritorii din întreaga lume, după ce a fost lansat în Statele Unite în mai 2023 și în America Latină și în Caraibe la începutul acestui an.

Aici vor fi și turneele de Grand Slam la tenis

În această vară, Max va fi singurul loc în care Jocurile Olimpice Paris 2024 se vor putea urmări integral în România și în toate cele 25 de țări în care Max va fi disponibil. Fiecare moment live al Jocurilor Olimpice va fi inclus în toate opțiunile de abonament, astfel încât fiecare abonat Max va avea acces complet la cea mai mare competiție sportivă din lume.

În plus, o Extraopțiune Sport le va oferi fanilor o acoperire extinsă a principalelor sporturi internaționale și europene, inclusiv turnee Grand Slam de tenis - printre care Australian Open, Roland Garros și US Open, cele trei Mari Tururi ale ciclismului - Giro d'Italia, La Vuelta a España și Tour de France, precum și Tour de France Femmes, 24 Hours of Le Mans, și fiecare cupă mondială de sporturi de iarnă.