Halep vrea să meargă la Jocurile Olimpice: condițiile care trebuie îndeplinte ca să o avem la Paris

Simona Halep (32 de ani) urmează să-și facă, în următoarele zile, calendarul competițional pentru 2024. Cert e că ea va dori să joace, în primul rând, la French Open (20 mai – 9 iunie), al doilea Grand Slam al anului.

Apoi, marea miză a româncei va fi participarea la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august). E un obiectiv despre care „Simo“ a vorbit de când aștepta audierile de la TAS. Doar că, dacă participarea la turneele WTA va fi posibilă prin intermediul calificărilor sau grație unor wild-card-uri primite din partea organizatorilor, prezența la JO 2024 reprezintă o problemă mai complexă.

Concret, Halep trebuie să pătrundă în Top 400 mondial ca să fie eligibilă pentru a merge la Paris. Ceea ce e o mare provocare, în condițiile în care, la ora actuală, n-are niciun punct și a fost ștearsă din ierarhia WTA. De asemenea, Halep trebuie să aibă o prezență în echipa României de Billie Jean King Cup. Dar aici, rezolvarea e simplă, în condițiile în care tricolorele urmează să întâlnească Ucraina, între 12-14 aprilie. Deja s-a scris că sunt șanse mari ca „Simo“ să fie în lotul convocat de Horia Tecău pentru acest duel care va avea loc în SUA, în condițiile în care nu se poate juca în Ucraina din cauza războiului.

Contactat de Agerpres, șeful Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a admis că România visează să o aibă pe Halep în delegația olimpică de la Paris.

„Noi am discutat, ţinem legătura cu Federaţia Română de Tenis, cu George Cosac, cu Horia Tecău, şi ei îşi doresc acelaşi lucru. Primul pas care trebuie făcut e ca ea să joace în echipa de Billie Jean King Cup şi, după aceea, să reuşească să adune puncte. Sau să primească puncte, sunt detalii de regulament pe care ei le ştiu mult mai bine acolo la Federaţia Română de Tenis, trebuie să ne interesăm şi noi de acest aspect. Mi-aş dori să vină cei de la tenis şi să spună: <<Da, am greşit, poftim punctele înapoi>>. Oricum, ea a deschis un capitol foarte important şi el va rămâne în istorie şi cu acest aspect legat de cum trebuie să lupţi ca să-ți dovedeşti nevinovăţia şi că o decizie a ITIA poate fi schimbată dacă tu crezi că eşti nevinovat şi dacă lupţi până la sfârşit aşa cum am făcut-o Halep“, a spus șeful COSR.

Mihai Covaliu președintele COSR: Ar fi ca un vis împlinit să ajungă Halep la Jocurile Olimpice, să reprezinte România şi să reuşească să câştige şi o medalie.