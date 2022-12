Un român a compus melodia care va deschide finala CM 2022 Argentina - Franța. „Sunt foarte mândru”

Pe „Lusail Iconic Stadium” va răsuna, duminică seara, în deschiderea finalei Cupei Mondiale dintre Argentina și Franța, melodia compusă de un român, Ezz El Arab.

Imnul ce va fi interpretat de solistul egiptean Wegz este compus de un tânăr originar din județul Brașov.

Autorul acordurilor este Tudor Monroe, în vârstă de 24 de ani, stabilit în capitala Marii Britanii.

„Coloana sonoră oficială a @fifafaworldcup este acum disponibilă, interpretată de unicul și unicul W E G Z. Sunt foarte mândru că am avut șansa de a lucra la acest proiect alături de o mână de oameni cu aceeași gândire și creativitate”, a scris tânărul Tudor Monroe pe Facebook.

„Mulțumesc W E G Z și @asemmtag pentru că au avut încredere în viziunea mea!” a mai adaugat artistul român.

„Un pas important”

“Am fost sunat și mi s-a spus că este vorba despre imnul Cupei Mondiale FIFA din Qatar, că trebuie să mergem la studio, să începem o sesiune despre asta. Acolo l-am cunoscut și pe artistul care cântă piesa – Wegz (n.r. – un artist egiptean). Atunci am încercat mai multe demo-uri, printre care și piesa pe care o cunoașteți. După ce am terminat demo-ul, FIFA a fost mulțumită și a hotărât că acesta este soundul”, a povestit românul pentru EuropaFM.

Familia e mândră de Tudor.

„Bravo, Tudor! Un pas important în cariera ta! Felicitari, Anca si Adi pentru ca l-ați susținut și încurajat!”, a scris, pe FacebooK, Delia Tauber, mătușa tânărului, care s-a declarat mândră de nepotul său.

Oficialii FIFA sunt cei care l-au contactat pe român pentru realizarea imnului după ce au aflat de talentul lui.

„Lusail Iconic Stadium“ va găzdui, duminică (ora 17.00, TVR 1), finala CM 2022: Argentina – Franța.

Vorbim de o finală incendiară în cifre, așteptată cu sufletul la gură de milioane de oameni din întreaga lume, înainte de debutul căreia va răsuna mixajul realizat de artistul român.