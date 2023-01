Tsitsipas - Djokovici, finala de la Australian Open. Câștigătorul ia tot: trofeul și locul 1 mondial

Novak Djokovici și Stefanos Tsitsipas se întâlnesc în finala Australian Open duminică, de la ora 10.00. Miza nu este numai trofeul turneului de la Antipozi sau banii, ci și supremația în tenis. Câștigătorul urcă pe primul loc al clasamentului mondial.

La prima vedere, Tsitsipas are o misiune imposibilă în fața lui Nole. Însă minunile s-au văzut mereu în sport. Dar haideți să vedem ce gândesc cei doi protagoniști ai marii finale de la Australian Open 2023 înaintea confruntării directe.

La un an după ce a fost forțat să părăsească Australia din cauza faptului că e nevaccinat, Nole a avut o singură misiune în acest început de an: să câștige turneul și să le dea o palmă morală celor care l-au umilit. Sârbul a jucat fantastic în multe momente, chiar dacă suferise o accidentare care l-a forțat să stea cu piciorul stâng bandajat pe toată durata turneului.

"Ați putea spune că această finală era așteptată, având în vedere modul în care am jucat. Nu sunt multe secrete între mine și Stefanos. El știe jocul meu, eu îl cunosc pe al lui. Tsitsipas s-a maturizat mult, are 25 de ani și se află în cea mai bună formă. Acesta ar putea fi meciul vieții lui: el joacă să devină numărul 1 mondial și să câștige un titlu de Grand Slam împotriva mea.

Va fi foarte motivat și joacă bine, se vede progresul lui. Dar știu ce să fac din punct de vedere tactic, am jucat unele dintre cele mai bune jocuri ale mele în acest an, la Melbourne. Sunt gata să joc lung: dacă vor fi cinci seturi, atunci vor fi cinci seturi; dacă este ora cinci dimineața, atunci ora cinci dimineața să fie. Abia aștept să fiu acolo", a spus Djokovici, potrivit Eurosport.

9 din 9. Urmează al 10-lea succes?

Sârbul a câștigat până acum 9 trofee la Australian Open din tot atâtea finale disputate la Antipozi. Acum, un singur meci stă între Djokovic și al 10-lea trofeu la Melbourne. Are 27 de victorii consecutive, stabilind un record în privința succeselor la rând la AO. Și în întâlnirile directe cu Tsitsipas deține supremația: 10-2 în meciurile directe, iar în ultimii 4 ani l-a învins pe grec de 9 ori la rând!

De partea cealaltă, Stefanos Tsitsipas se află în Top 10 mondial de 4 ani încoace. Și parcă a venit timpul să încerce mai mult. Adică locul 1. Pentru asta, trebuie să-l învingă pe Nole. Va reuși? El crede că da.

"Joc un tenis bun, îmi place. Nu văd absolut niciun dezavantaj sau negativitate în ceea ce încerc să fac pe teren. Chiar dacă ceva nu merge bine, rămân optimist în ceea ce privește rezultatul și ceea ce trebuie să produc pentru a-mi împiedica adversarul să câştige. Este ceva care lipsea din jocul meu. Poate că nu iese așa cum vreau întotdeauna, dar dau 110%", a spus Tsitsipas înainte de duelul cu Djokovic, din finala Australian Open.

"Îmi amintesc că mă uitam la televizor și mă gândeam în sinea mea că vreau să ajung acolo, am vrut mereu să simt acel sentiment de a fi numărul unu în lume. Tot timpul am crezut în mine, cu mare convingere. În primul rând, depinde de ego-ul tău, ai sau nu în tine această dorinţă. Eu, când eram copil, visam să fiu cel mai bun din lume. Am fost numărul 1 mondial la juniori și acum vreau să devin la profesioniști", a încheiat grecul.

Finala Australian Open 2023 se joacă duminică, de la ora 10.00, în direct pe Eurosport. Câștigătorul va primi 1,89 milioane de euro, în timp ce învinsul, 1,03 milioane de euro.