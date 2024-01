Șumudică, făcut praf în Turcia: „E încet la minte, caraghios“. Explicația unor atacuri devastatoare

Dansurile din buric de după victorii sunt deja o amintire pentru Marius Șumudică (52 de ani). Pentru simplul motiv că victoriile au dispărut, au rămas undeva în 2023. Cel puțin, cele din campionat. Aici, Gaziantep traversează o criză din ce în ce mai acută. Și ocupă un loc retrogradabil în Superliga turcă.

Luni, în ultimul meci al etapei cu numărul 23, echipa lui Șumudică a pierdut pe terenul celor de la Galatasaray, la Istanbul, scor 1-2. Nu acest rezultat e însă marea problemă a românului, în condițiile în care nu există termen de comparație între Gaziantep și Galatasaray. E suficient să vedem cine joacă la Galata ca să ne convingem de acest lucru: Icardi, Mertens sau Muslera.

Marea problemă a lui Șumudică e că e fără victorie în campionat în 2024: patru egaluri, două înfrângeri. Și că a ajuns pe locul 17 din 20, primul care duce în liga secundă. Cu precizarea că ieșirea din zona „nisipurilor mișcătoare“ e posibilă în continuare, distanța față de locul 16, primul care asigură rămânerea în Superliga turcă, fiind de un punct.

Chiar și așa, potrivit gsp.ro, specialiștii din Turcia au pus deja tunurile pe tehnicianul român. Și l-au făcut praf după înfrângerea de luni, cu Galatasaray (1-2). Iată părerile exprimate de cei care au analizat meciul:

*Batuhan Karadeniz (fost fotbalist): Șumudică e încet la minte și n-are caracter, complet caraghios! Ce a arătat astăzi întregii țări e o rușine. S-a apărat cu zece oameni, a lăsat unul singur în față. Ce a vrut să facă?

*Ahmet Cakar (fost arbitru): Galatasaray a meritat victoria pe deplin. Trebuia să se termine 8-1, dar aproape că s-a terminat 1-1. N-am văzut un asemenea meci în viața mea. O echipă (n.r. – Galatasaray) să lovească de cinci ori bara, apoi acea «invazie» dintre minutele 75 și 90... Au pus o presiune uriașă, astfel de victorii la limită sunt foarte importante în lupta pentru titlu.

Cum a răspuns Șumudică în fața criticilor?

*Sunt mândru de băieți, am luptat până în ultimul minut. Dacă vă uitați la ultimele 5 minute, unii jucători ai Galatei trăgeau de timp. Ca antrenor, e un aspect pozitiv pentru mine. Astăzi, am arătat determinarea noastră întregii țări. Am fost criticați, că am jucat bine doar cu Fenerbahce, dar astăzi am demonstrat că am jucat bine și cu Galatasaray. Nu-mi pasă cine câștigă campionatul, să o facă cine e mai bun. Pentru mine, important e să-mi mențin echipa în prima ligă. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudinea de luptători. Sunt un antrenor român, nu e ușor să lucrez în Turcia, dar astăzi am dat dovadă de o mentalitate de luptători.