Șotronul lui Șucu: culisele unei situații explozive pe care trebuie să o gestioneze la Rapid

Când și-a făcut debutul în lumea fotbalului românesc, despre Dan Șucu (61 de ani), principalul acționar al Rapidului, s-a spus că e un personaj atipic pentru „mocirla“ din Superliga noastră.

Și, într-adevăr, până acum, cu mici excepții, patronul giuleștenilor a avut un alt tip de discurs și comparament, dacă îl comparăm, de pildă, cu Gigi Becali și Adrian Mititelu. De altfel, fix datorită faptului că are o altă conduită, pentru că nu aprobă „circarii“, anul trecut, Șucu s-a opus numirii lui Marius Șumudică (53 de ani) pe banca Rapidului, optând pentru instalarea lui Bergodi (59 de ani). O decizie care n-a adus rezultatele așteptate, motiv pentru care despărțirea de tehnicianul italian a fost justificată acum. Mai ales că lui Bergodi nu i s-a arătat ușa, imediat cum s-a instaurat criza. Rapid a avut răbdare cu el, în mai multe rânduri, însă cele patru înfrângeri succesive din play-off au umplut paharul.

„Din păcate, rezultatele au fost foarte proaste. Și știți cum e, pe noi toți ne țin în funcții rezultatele. Probabil că și domnul Bergodi a fost mai puțin inspirat la ultimele meciuri, mai ales în această perioadă a play-off-ului“, a spus Șucu pentru „Fanatik“.

Angelescu, „pressing“ pentru Șumi

Imediat după plecarea lui Bergodi, celălalt acționar al Rapidului, Victor Angelescu, a spus că varianta Șumudică trebuie pusă în capul listei. E clar însă că, la acest capitol, cei doi acționari ai clubului nu văd lucrurile chiar la fel. Pentru că, la câteva ore după declarația colegului său, Șucu a mai temperat entuziasmul lui Angelescu în privința lui Șumi.

„Promisiunea noastră fermă pentru Lobonț și stafful lui e că ei vor continua, dacă îndeplinesc obiectivul, prezența în Europa. Lobonț are Coverciano (n.r. – școala de antrenori din Italia), a mai antrenat, are cunoștințe vaste de fotbal și cunoaște foarte bine clubul, e unul dintre cei mai apreciați români din fotbal în Italia, are relații extraordinare“, a spus patronul Rapidului la Digi Sport. Așadar, e clar că, cel puțin deocamdată, Șucu vrea să evite subiectul Șumudică, mergând pe mâna cuplului Lobonț – Iencsi.

Disperarea unui șomer

În acest moment, Șucu se află în fața unui moment extrem de dificil. Pentru că are de ales între a ceda în fața presiunilor care se fac pentru numirea lui Șumudică, un antrenor cu care n-are nimic în comun, sau pentru a-și impune punctul de vedere, luând o decizie managerială care să nu fie pe placul galeriei. În funcție de cum va proceda, sezonul viitor poate fi un succes sau încă un eșec pentru Rapid.

Situația actuală l-a transformat pe Marius Șumudică într-un antrenor șomer disperat! Imediat după oficializarea plecării lui Bergodi, fostul atacant s-a dezlănuțit. Și a vorbit pe bandă despre Rapid, despre ofertele refuzate de dragul Rapidului și despre faptul că nimeni nu l-a contactat din partea giuleștenilor.

„Lui Șumudică nu i-a fost niciodată frică de nimeni. Mi-e frică doar de Dumnezeu. Cu siguranță, dacă se va discuta cu mine, dacă va exista o discuție cu Șumudică... Rapidul are o stabilitate extraordinară, are toate condițiile, are tot ce îi trebuie. Nu știu dacă ar refuza vreun antrenor din România Rapidul. Rapidul are toate condițiile să se bată la titlu. N-am fost contactat de absolut nimeni de la Rapid. Mă aștept să fiu contactat de mai multe cluburi, dar unele oferte le-am refuzat. Ieri, am refuzat o ofertă din Iran, o echipă din primele trei. Am văzut cum zburau dronele pe acolo“, a fost un fragment din discursul lui Șumudică la Digi Sport.

Play-off, etapa a 4-a

Vineri

Universitatea Craiova – Farul 1-2

Duminică

CFR Cluj – FCSB 0-1

Luni

Rapid – Sepsi 0-1

Clasament

1. FCSB 44 de puncte

2. CFR Cluj 31p*

3. Universitatea Craiova 31p*

4. Farul Constanța 29p*

5. Rapid 28p*

6. Sepsi 27p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League. Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.