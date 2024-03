Secretul siluetei Cameliei Șucu. Ce face pentru a se menține în formă la 58 de ani: „Pentru mine funcționează foarte bine”

La cei 58 de ani ai săi, Camelia Șucu are un corp de invidiat. Fosta soție a acţionarului majoritar al FC Rapid Bucureşti, Dan Şucu, a mărturisit că nu a renunțat la dulciuri pentru a avea o siluetă de vis.

Femeia de afaceri, care a renunțat la cariera de medic, a dezvăluit că mănâncă doar între anumite ore.

„Nu știu dacă există un secret! Cred că fiecare dintre noi, la un moment dat, ne cunoaștem corpul ca să știm ce ne face bine și ce nu ne face bine. Am trecut și eu prin nenumărate momente în care nu am mâncat! Când ești mai tânăr te ajută respectivele momente, apoi auzi că ar trebui să mănânci, dar altfel, ca să îți ajuți metabolismul. Pe scurt, nu e niciun secret!

Trebuie doar să asculți de specialiști, să vezi ce ți se potrivește ție și să menții ceea ce câștigi ca și fizic! De 2 ani pentru mine funcționează foarte bine acel intermittent fasting de care am auzit foarte mulți.

Mă ajută, mănânc doar între anumite ore, între 12 și 19. Mănânc porții mici și nu trebuie neapărat să mă abțin de la bunătățile pe care majoritatea le dorim, dulciurile! Însă mănânc în cantități foarte mici, e adevărat!”, a spus Camelia Șucu pentru Ego.

„Iau tot ce îmi aduce viața”

Deși a dat medicina pe antreprenoriat, fosta soție a lui Dan Șucu a spus că nu regretă nimic.

„Poate! Recunosc, dacă îmi povestește cineva cum funcționează un anumit program închid ochii și îmi dau seama cum se duce, unde se duce, ce stimulează, ce nu stimulează. Da, mă ajută! (n.red. trecutul din medicină) Sunt un om care nu are regrete! Iau tot ce îmi aduce viața și Universul ca fiind experiențe din care trebuie să învăț!

Am terminat 6 ani de facultate, care a fost absolut minunată, am avut profesori superbi, am avut ce învăța, am avut și am în continuare colegi cu care sunt în relații foarte bune. După 3 ani de spital am luat ca o provocare intrarea într-un domeniu total necunoscut în 1993.

Mi-a plăcut ce am făcut și mi-a plăcut că prin ceea ce am făcut am putut să dau înapoi către spitale, către oamenii care aveau nevoie de bani, de aparatură medicală. Prin profiturile pe care le obțineam am reușit să mă întorc către ce este nevoie, către societate și comunitate! Nu am timp de regrete niciodată! Și nu doar din acest punct de vedere, în general!”, a mai adăugat ea pentru sursa citată.