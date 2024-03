Dan Şucu, acţionar majoritar al FC Rapid: Mi-e greu să văd că existenţa unor torţe în tribună poate duce la puşcărie

Acţionarul majoritar al FC Rapid Bucureşti, Dan Şucu, a declarat, joi, referitor la implicarea preşedintelui Daniel Niculae într-un dosar privind introducerea de materiale pirotehnice la meciurile de fotbal, că îi este greu să înţeleagă că existenţa unor torţe aprinse ar putea duce la puşcărie, chiar dacă sunt în afara legii, potrivit Agerpres.

„Maica ta, Hristoase! De ce să fie cel mai greu moment de când am intrat în fotbal? Cel mai greu moment pentru mine a fost după ce am luat două autogoluri cu Petrolul. Atunci chiar am rămas nedumerit. Cum aş putea compara ce se întâmplă pe stadionul ăsta cu ce s-a întâmplat pe stadionul Arcul de Triumf acum o săptămână? Cum se pot compara aceste două lucruri? Mie îmi este foarte greu. Este adevărat că este ilegal. Dacă este ilegal, trebuie să înceteze, dar existenţa unor torţe în tribună îmi e greu să o văd în clipa de faţă ca un lucru penal sau ca un lucru care trebuie să ducă la puşcărie. Eu am văzut la televizor meciuri unde materialele pirotehnice sunt folosite de 'n' ori mai mult decât aici şi nu sunt incriminate”, a spus acţionarul rapidist, într-o conferinţă de presă.

„Am o îndoială că ăsta este modul în care trebuie făcută treaba”

Dan Şucu a continuat:

„În clipa de faţă, da, sunt incriminate legal, şi trebuie să înceteze, indubitabil. Dar că noi putem face asta într-un mod contodent în confruntarea cu propria galerie, am o îndoială că ăsta este modul în care trebuie făcută treaba. Îi aşteptăm pe fanii noştri cu cea mai mare plăcere la meciul cu Farul şi le transmit că sunt în cea mai mare siguranţă pe stadionul Giuleşti", a declarat Şucu.

În opinia sa aprinderea unor torţe în tribunele stadioanelor reprezintă un fapt mai puţin grav decât bătăile între suporteri, făcând referire la incidentele dintre fanii echipelor Dinamo, UTA Arad şi CSA Steaua.

„M-am trezit azi dimineaţă cu un telefon de la avocat, penalist, care mi-a spus că preşedintele clubului a plecat la audieri, la o secţie de poliţie. E automat ceva în afara lucrurilor cu care eşti obişnuit zi de zi, dar în fotbal te obişnuieşti cu multe. Acum avem informaţii suplimentare, dar deocamdată am văzut foarte puţin din toate datele care sunt în dosar. Am văzut doar partea care avea legătură cu Daniel cât de cât. Ca să vorbim ca principiu, respectarea legii este esenţială, obligatorie, dar aş face o diferenţă majoră între violenţă, bătaie, distrugere pe teren şi nişte torţe aprinse. Nu este ceva foarte plăcut ceea ce s-a întâmplat astăzi, dar în acelaşi timp începe o nouă competiţie”, a mai spus Șucu.

Rapid nu a mai participat în mod serios la o competiţie de genul ăsta în ultimii 15 ani, a amintit acţionarul majoritar al FC Rapid Bucureşti.

„(...)Și speranţa mea este de a constitui un grup unit, nu infracţional, pentru a face performanţă. Pentru mine, sâmbătă a fost cea mai frumoasă seară petrecută în fotbal (4-0 cu FCSB, n. red.), dar uite că joi nu mai este aşa de frumos. Sperăm ca vineri să fie la fel de frumos. Astăzi m-am simţit ca şi cum sâmbăta a fost o nuntă frumoasă, cu lume bună şi la sfârşitul nunţii a venit cineva care a aruncat cu noroi pe rochia miresei", a adăugat Dan Şucu.

„Da, indubitabil este cercetat”

Acţionarul rapidist a declarat că nu cunoaște calitatea pe care o are Daniel Niculae.

„Nu ştiu să vă spun dacă are calitate de martor sau de suspect, eu din câte înţeleg... Da, indubitabil este cercetat, a fost acolo împreună cu avocatul. Avem obligaţia să respectăm toate legile României. Dar înţeleg că toată partea asta cu torţele e în afara legii şi trebuie să rămână în afara legii, dacă se schimbă legea atunci este altceva. Am văzut foarte multe stadioane din toate colţurile lumii unde acest tip de produse sunt acceptate, dar nu putem face o echivalare între nişte torţe aprinse de galerie şi violenţă, bătaie pe stadion, sunt lucruri foarte diferite", a afirmat acţionarul rapidist.

Dan Şucu a spus că nu cunoaşte amănuntele legate de armele pe care le-ar fi găsit poliţia în acest dosar, precizând că îi este greu să-l vadă pe preşedintele clubului, Daniel Niculae, cu o mitralieră în mână:

„Nu cunosc partea cu armele, nu mi-l imaginez pe domnul Niculae cu mitralieră în mână. Găsit vinovat din ce punct de vedere? Că aş avea o problemă dacă aş şti că în casa lui Daniel Niculae ar fi arme şi muniţie".

„Nu avem ceva anume să ne reproşăm în modul de organizare a meciurilor”

Daniel Niculae, preşedintele clubului Rapid, care era prezent la stadion, la ora desfăşurării conferinţei de presă, nu riscă în acest moment suspendarea din funcţie, a spus Șucu:

„Pe baza a ceea ce ştim în momentul de faţă, nu, Niculae nu riscă să fie suspendat. Aşteptăm să vedem toate lucrurile care sunt de văzut şi atunci putem să decelăm la nevoie, dar nu cred că este cazul. Eu nu am văzut până acum pe cineva mai implicat în ceea ce are de făcut la Rapid decât Nico. Am vorbit cu el, mi-a explicat despre ce este vorba. Nu poţi pune în clipa de faţă că am ceva pe care să pot pune mâna, ceva în afara... În momentul acesta nu avem ceva anume să ne reproşăm în modul de organizare a meciurilor. Dacă prin jandarmerie şi prin această investigaţie vom vedea că este ceva în plus care ne scapă, atunci sigur că ne vom adapta".

Referitor la relaţia clubului cu galeria, Şucu a afirmat că Rapid susţine o parte din cheltuielile legate de deplasarea fanilor la meciurile din afara Bucureştiului.

„Cred că foarte clară colaborarea instituţională dintre club şi galerie. Noi avem un buget de 25.000 de lei prin care susţinem tot ceea ce înseamnă autocare, vagoane de tren, pentru deplasarea galeriei. Ne face mare plăcere să-i avem alături de noi în deplasare şi o dată sau de două ori pe sezon avem o contribuţie pentru ceea ce înseamnă partea de coregrafie", a spus Şucu.

„Păzim acest stadion doar pe perioada meciurilor”

Acționarul s-a declarat mulțumit de firma care se ocupă de pază la evenimentele sportive.

„Noi suntem chiriaşi aici şi păzim acest stadion doar pe perioada meciurilor. Nu am nici cea mai mică idee despre produsele găsite, stadionul aparţine CS Rapid. Firma care are legătură cu paza este a noastră, normal. Avem între 250 şi 350 de oameni în dispozitivul de pază la meciuri. Nicio firmă de pază de pe pământ nu garantează că nu va exista vreun nedumerit care nu va arunca cu vreo făclie pe teren, nu există aşa ceva. Dacă aş găsi una, m-ar salva şi pe mine de multe alte cheltuieli. Noi nu păzim stadionul ăsta, doar o zi odată la două săptămâni. Noi suntem destul de mulţumiți de firma care se ocupă de pază la evenimentele sportive. În ultima vreme am observat o relaţie din ce în ce mai bună şi din ce în ce mai civilizată între galerie şi club. În altă ordine de idei, eu nu cred că există o atmosferă mai civilizată în România pe un stadion decât pe Giuleşti, asta este părerea mea personală", a mai spus acţionarul clubului giuleştean.

„Am văzut din zona noastră o torţă sau două aruncate în teren”

Şucu a vorbit şi despre amenda de 60.000 de lei primită din partea Comisiei de disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, pe care o consideră exagerată.

„Dacă mă întrebaţi pe mine dacă suporterii au cerut acordul să vină cu materiale pirotehnice, nu este cazul. Dacă mă întrebaţi dacă a cerut altcuiva acordul, nu ştiu în clipa de faţă. Am fost sancţionaţi cu 60.000 şi cu nu ştiu câte sectoare închise din stadion, şi am văzut din zona noastră o torţă sau două aruncate în teren. Eu cred că e puţin exagerat, dar legea e lege şi trebuie respectată. Pedepsele pecuniare nu cred că aduc ceva educativ, pur şi simplu nişte bani care pleacă din contul unui club şi ajung undeva. Mie mi se pare că au fost aruncate mai multe torţe din peluza oaspete decât din galeria noastră", a mai spus Şucu.

Amintim că Daniel Niculae, alături de alte persoane, a fost dus la audieri, joi, într-un dosar privind introducerea de materiale pirotehnice la meciurile de fotbal, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Oamenii legii au găsit materiale pirotehnice, arme de foc letale şi arme albe la locuinţele membrilor galeriei Rapidului, în urma percheziţiilor efectuate joi în 19 locaţii din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Iaşi.

Potrivit unor surse judiciare, preşedintele clubului Rapid, Daniel Niculae, are calitatea de suspect în dosar.

Comisia de disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a decis, miercuri, sancţionarea echipei Rapid cu penalitate sportivă de 60.000 de lei şi închiderea mai multor sectoare ale stadionului Giuleşti, la partida cu Farul Constanţa, de vineri, din prima etapă a play-off-ului Superligii.

În timpul partidei Rapid - FCSB, scor 4-0, disputat sâmbătă, pe Arena Naţională, au fost aruncate pe suprafaţa de joc mai multe materiale pirotehnice, atât din peluza galeriei giuleştene, cât şi din sectoarele rezervate suporterilor oaspeţi.