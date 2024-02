Sorana Cîrstea schimbă antrenorii ca pe șosete. Decizia luată după turneele din zona Golfului

Sorana Cîrstea a confirmat la Dubai despărțirea oficială de antrenorul Thomas Johansson, cel cu care a făcut istorie pe tărâm american, anul trecut. Înaintea semifinalei pierdute la Dubai, cu Jasmine Paolini (2-6, 6-7), românca a dezvăluit că pee parcursul turneelor din zona Golfului a lucrat cu Peter Wessels, dar începând cu Indian Wells va avea o nouă echipă.

Sorana Cîrstea, locul 22 mondial, a luat decizia de a se despărți de omul despre care se spunea că a transformat-o total, suedezul Thomas Johansson, despre care spunea că i-a redat plăcerea de a juca. La Abu Dhabi și Dubai, sportiva noastră a fost și este pregătită de olandezul Peter Wessels, la care va renunța în vederea turneelor americane.

Românca a declarat că, începând cu Indian Wells, nu va mai fi însoțită nici de Wessles și va avea o nouă echipă, fără a da mai multe detalii. "Da, am terminat cu Thomas Johansson după Australian Open. Am lucrat cu Peter Wessels de fiecare dată când am fost în Dubai, pentru că jumătate din timp sunt în Dubai acum.

Wessels nu o poate însoți la Indian Wells

El este stabilit aici, în Dubai. L-am întrebat după ce am venit de la Australian Open dacă mă poate ajuta în Abu Dhabi și aici, în Dubai. Merge foarte bine. Avem o chimie bună. Sunt foarte fericită că îl am în loja mea săptămâna aceasta", a spus Sorana Cîrstea la Dubai, la conferința de presă de după victoria superbă contra Marketei Vondrousova.

Sportiva noastră a anunțat apoi că va avea o echipă diferită pentru ultimele turnee de hard din prima parte a sezonului, Indian Wells și Miami: "Până acum, am o configurație diferită pentru Indian Wells și Miami. Cu Peter este puțin mai greu, deoarece el este stabilit aici, în Dubai. Lucrează foarte mult. Vom vedea pe viitor ce se va întâmpla", a completat Sorana Cîrstea.

După eșecul de la Australian Open, jucătoarea de 33 de ani a ajuns în turul 3 la Abu Dhabi, în runda secundă la Doha și în semifinale la Dubai, rezultate cu care a urcat pe poziția 22 mondială.