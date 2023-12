Simona Halep, înainte de audierea de la TAS: „Probabil va fi sfârșitul carierei mele”

Simona Halep va fi audiată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne la începutul lunii februarie, în apelul împotriva suspendării sale de 4 ani pentru dopaj. Românca e conștientă că dacă nu va obține o reducere a pedepsei, cariera sa va fi cel mai probabil încheiată.

Simona Halep a oferit un amplu interviu pentru Euronews, care va fi difuzat de canalul de știri pe parcursul acestei zile. O mică bucată din materialul realizat la Paris a fost postată de jucătoarea de tenis în secțiunea InstaStory de pe contul său oficial de Instagram.

Sportiva noastră susține că este complet nevinovată și așteaptă vești bune de la noul an. În caz contrar, susține că retragerea ei este aproape iminentă.

Nu a greșit și e curată

"A trecut deja mai mult de un an, iar în fiecare zi l-am simţit foarte dureros, plin de emoţii. A fost un şoc pentru mine când am primit scrisoarea că la proba mea de urină, doar la proba mea de urină rezultatul a ieşit pozitiv. Ştiu că nu am greşit cu nimic şi ştiu că sunt curată.

Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani nu ştiu cum mă voi descurca. Probabil că va fi sfârşitul carierei mele", a spus Simona Halep în interviul oferit pentru Euronews.

Încurajări și de la adversare

În cadrul aceluiași material, românca și-a exprimat mulțumirea pentru sprijinul pe care l-a primit de la fani, dar și de la jucători din circuitul de tenis (unii chiar adversari ai sportivei), după izbucnirea cazului de dopaj.

”Este extraordinar să-i văd pe oameni. Chiar dacă eu trec prin cel mai greu moment din viața mea ca sportiv, știu că sunt curată. Am primit mii de mesaje, mesaje bune (...) Și jucătorii, care sunt adversari, și-au arătat sprijinul și apreciez foarte mult, pentru că înseamnă foarte mult pentru mine”, a declarat Simona Halep.