Scuze și acuze. Gică Popescu, în război cu jucătorii pe care „îi mușcă mingea de glezne”

România a fost la Lausanne protagonista unei absurdități: după cel mai slab joc din ultimii ani a venit rezultatul cel mai bun din ultima perioadă: 2-2 cu Elveția, golurile egalării fiind reușite de Valentin Mihăilă spre prelungirile meciului. S-a iscat un război al declarațiilor între jucătorii și stafful naționalei și oamenii de fotbal. Fiecare cu adevărul lui.

În primă fază, cel mai vehement a fost ex-căpitanul naționalei, Gică Popescu. Acesta a luat foc după declarațiile selecționerului Edi Iordănescu, care a afirmat nonșalant că suntem pe drumul cel bun. „Baciul” l-a făcut cu ou și cu oțet pe antrenorul primei reprezentative, ce-i drept, sărind calul în anumite momente: „Doamne ferește să fie acesta drumul cel bun! Băi, Edi, tu nu știi ce înseamnă echipa națională!

Nu poți să vii după meciul ăsta execrabil când putea să te umfle Elveția cu 7-0, să spui că vii pe drumul cel bun! Să spui că creăm valori! Care valori? Băi, băiatule, la echipa națională sunt rezultate! Să-i mulțumim lui Dumnezeu că i-a căzut mingea în cap lui Pușcaș. Doamne ferește să fie ăsta drumul cel bun al echipei naționale! Nu grup, nu familie, rezultate! Ai făcut cele mai proaste meciuri din istoria națională. Lasă-l pe taică-tu să ducă naționala pe drumul cel bun dacă nu te simți în stare”, a declarat Popescu imediat după partidă, la Prima TV.

Nu poate să stea cu mâinile în sân

Gică a revenit a doua zi și i-a cerut scuze lui Edi Iordănescu pentru tonul folosit. Dar a sfârșit prin a fi la fel de vehement: „Îmi mențin absolut tot ce am spus aseară. Dacă am avut o ieșire nepoliticoasă la adresa lui Edi, atunci îmi cer scuze. Poate nu am fost foarte civilizat și îmi cer scuze.

În rest, îmi mențin părerea, cred că am făcut unul dintre cele mai slabe jocuri, chiar dacă rezultatul a fost unul senzațional. Aseară, dacă la pauză era un 3-0 sec, cred că era un rezultat normal. Pe mine m-a deranjat ieșirea lui Edi Iordănescu. El putea să iasă să recunoască că am jucat slab aseară. După un meci catastrofal, să ieși și să zici că suntem pe drumul cel bun, eu cred că e complet greșit.

Dacă ieșea și zicea că am făcut un meci slab și am câștigat un punct printr-un noroc incredibil, era bine, pentru că refuz să cred că au exersat faza de la golul doi, când i-a căzut mingea în cap lui Pușcaș. Să spui că suntem pe drumul cel bun, eu nu pot să stau cu mâinile în sân când aud aceste declarații”, a spus Gică Popescu la DigiSport, după ce a fost acuzat de Iordănescu că se află printre cei care se supără când naționala are rezultate.

În România, critica e la putere

Eroii României în partida de la Lausanne, Olimpiu Moruțan, autor a două pase de gol senzaționale, și Valentin Mihăilă, „vampirul” care a mușcat de două ori din poarta elvețienilor, le-au bătut obrazul lui Gică Popescu și al altor critici. „Sper să aveți mai multă încredere în mine pe viitor, să vă bucurați când o să joc. Am scos un rezultat foarte mare în Elveția. Sper să câștigăm cu Israel și Kosovo. A fost mai mult noroc, dar rezultatul ne ajută. În România, tot timpul sunt critici.

Am stat un an în Italia, n-am fost criticat niciodată după un meci mai prost. Am avut evoluții foarte bune în Serie B, un campionat foarte dificil, dar lumea nu știe. Am fost criticat o dată în Italia, dar cu bun-simț. În România, tot timpul ne critică lumea, nu știu de ce suntem un popor așa. Nu pot să spun că n-au dreptate, dar să fie mai mult cu noi, să ne calificăm la un turneu final“, a spus Olimpiu Moruțan.

Aveţi încredere în noi, pentru că alţii nu aveţi!

Acesta a fost completat de Mihăilă: „Am avut încredere în noi, cu toate că majoritatea oamenilor din România nu prea are încredere. Zic că suntem slabi, că e o naţională mică. În prima repriză am jucat destul de slab, dar cu toţii ştiu că Elveţia e o forţă a Europei. A doua repriză am prins încredere. Vreau să dau un semn.

Suntem o echipă mică, cum spun toţi, dar trebuie să aveţi încredere în noi, pentru că alţii nu aveţi! Dacă aveţi alţii, de ce nu-i chemaţi pe ei? Vreau să aveţi încredere în noi pentru că suntem o ţară. Toţi vrem la Euro. Am auzit critici pentru că ne-am bucurat că s-a anulat golul în Kosovo. Dar ce voiaţi, să plângem? Să nu ne bucurăm că se anulează golul?“, a spus Valentin Mihăilă.

În această sarabandă a declarațiilor a intervenit din nou Gică Popescu: „Băi, Moruțan, băi, Mihăilă, am avut 15 ani de echipă națională? Dacă nu vă criticăm noi... Ce vreți, să vă lăudăm când Elveția are zece ocazii de gol, să fim penibili la televizor? Să zicem ce bine am jucat? Nu poți aștepta ca de fiecare dată să îi pice mingea în cap lui Pușcaș și să facem puncte, mai trebuie să și jucăm. Ne lipsește curajul, iar asta vine de la partea tehnică, de la ce transmite antrenorul”, a declarat Gică Popescu la Digi Sport.

Când avem mingea, ne mușcă de gleznă

„Baciul”, care după aceste intervenții și-a dat demisia din postul de analist TV la Prima, a fost completat de alți doi oameni de fotbal: Marcel Răducanu și Dumitru Dragomir, care i-au făcut praf pe jucători. „Din toate meciurile jucate până acum nu am văzut un meci bun. S-au luat punctele cum s-au luat. Când avem mingea, ne mușcă de gleznă. Să zicem că ne calificăm, cu noroc. Ce facem când ajungem acolo? Ce se așteaptă jucătorii, să-i lăudăm când evoluează catastrofal? Nu au tupeu, nu știu să dribleze“, a spus fostul mare mijlocaș al naționalei.

Mitică Dragomir a comentat și el evoluția „tricolorilor”: „Dacă îmi spunea cineva să pun un leu că îmi dă un miliard dacă vom egala, nu făceam acest gest. Fac pariu că în curtea școlii, o echipă de copii nu are posesia asta într-un meci cu echipa națională. Mai au un aut, ceva.

Îl acuză toată lumea pe Iordănescu de declarația dată, că suntem pe drumul cel bun. Să știți că atunci când ești la cald, când ești pierdut și vine o lovitură din asta, oricât de puternic mental ești, deraiezi. Nu trebuie neapărat criticat. A zis că suntem pe drumul cel bun, spre prăpastie poate“.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

Luni

Elveția - România 2-2

Israel - Andorra 2-1

Belarus - Kosovo 2-1

Clasament

1. Elveția 4 3 1 0 12-3 10

2. România 4 2 2 0 6-3 8

3. Israel 4 2 1 1 5-6 7

4. Belarus 4 1 0 3 4-10 3

5. Kosovo 4 0 3 1 3-4 3

6. Andorra 4 0 1 3 3-7 1

Primele două clasate se califică la Euro 2024.

Următoarele meciuri din grupa I

Etapa a 5-a (9 septembrie)

România - Israel 21.45

Kosovo - Elveția 21.45

Andorra - Belarus 19.00

Etapa a 6-a (12 septembrie)

România - Kosovo 21.45

Israel - Belarus 21.45

Elveția - Andorra 21.45