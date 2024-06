Savurăm nefericirea: „mutilăm“ România în fața străinilor, iar ei ne descriu cu simpatie și admirație

Se spune că fotbalul e oglinda societății, iar în cazul României această idee se reflectă, sistematic, în comentariile care însoțesc echipa națională.

Pentru că, din păcate, trăim într-o societate în care ne lovim din ce în ce mai des de agresivitate și negativism. Desigur, aceste „ingrediente“ toxice nu sunt omniprezente în mediul nostru înconjurător, dar nici nu le putem nega existența. Și, din păcate, ele se revarsă și asupra fotbalului. Dovadă și pesimismul cu care e întâmpinat iminentul debut al naționalei la Euro 2024. E suficient să arunci o privire pe comentariile din mediul online, ca să te convingi de existența unor oameni, mulți (!), care, mai degrabă, așteaptă eșecul României la turneul final. Pentru că un asemenea deznodământ le-ar valida părerile negativiste în ceea ce privește naționala.

Iar faptul că noi suntem mult prea duri cu prima noastră reprezentativă se vede în prezentarea pe care jurnalistul Emanuel Roșu, redactor-șef la PlaySport, a făcut-o pentru „The Guardian“.

„Dacă nu sunteți masochiști ai fotbalului, uitați-vă la altă echipă“, e un fragment din analiza făcută de jurnalistul din România pentru publicația britanică. Iar textul conține și alte pasaje cam în aceeași notă: „Ultima oară când România s-a calificat la Euro, în 2016, a fost o experiență ce s-a încheiat atât de prost, încât românii au încercat să și-o scoată din memorie. Acum opt ani, echipa României s-a luptat eroic în meciul pierdut cu 1-2 cu Franța și în meciul cu Elveția, încheiat 1-1. Dar a pierdut partida decisivă împotriva Albaniei și s-a scufundat în mediocritate pentru următorii opt ani. Iar rezultatul împotriva Albaniei a simbolizat realitatea pe care fotbalul româneasc a trăit-o în ultimul deceniu: nu suficient de aproape de echipele mari, insuficient de matură, insuficient de bună“.

Există însă vreo calitate în actuala echipă a României? Iată răspunsul oferit de Emanuel Roșu: „Să ne așteptăm la ceva special de la această echipă a României? Dacă prin sintagma <<special>> înțelegeți multă muncă, mentalitate solidă și o fantastică abilitate de a suferi, atunci da, România vă va încânta. Această echipă a României își maximizează resursele limitate și își face fanii mândri“.

În continuarea prezentării sale pentru „The Guardian“, redactorul-șef de la PlaySport a făcut o serie de caracterizări pentru jucătorii importanți ai României:

*Nicolae Stanciu - E un mijlocaș foarte talentat, capabil să impună jocul, să dea pase lungi, să șuteze bine de la distanță și să dribleze adversarii. Pe vremuri, o țintă pentru academia lui Chelsea, Stanciu n-a atins niciodată înălțimea așteptărilor în cariera sa la echipele de club din cauza lipsei sale de constanță. Când e în formă, jucătorul de 31 de ani e capabil să arate ca un fotbalist de clasă, chiar și împotriva unor adversari foarte buni.

*Denis Drăguș - Seamână cu Jack Grealish. Iar Trabzonspor și-a dat deja în această vară acordul să-l transfere de la Standard Liege. Drăguș e unul dintre numeroșii jucători din echipa României care s-au format la academia lui Hagi.

*Denis Alibec - A avut o carieră foarte bună în România, dar a fost criticat de cei care cred că el nu s-a maturizat niciodată. Jucătorul de 33 de ani încă iubește jocurile video și ciocolata și a avut probleme din cauza faptului că și-a arătat pe față nemulțumirea în timpul meciurilor, când a fost lăsat pe banca de rezerve.

„România? O echipă solidă“

Dacă Emanuel Roșu n-a fost tocmai generos cu laudele la adresa tricolorilor, în schimb, site-ul goal.com, unul de referință în materie de fotbal internațional, a prezentat naționala României ca fiind o echipă de calitate.

„România pare să fie o echipă foarte solidă. Nu numai că a terminat pe primul loc în grupa de calificare, dar a făcut-o fără să piardă vreun meci. Fotbalul românilor nu va fi deosebit de interesant, dar sunt o unitate defensivă de temut. Și, după cum au arătat ultimele ediții ale Campionatelor Europene, trei remize plictisitoare pot fi suficiente ca să treci de faza grupelor. După aceea, se poate întâmpla orice“, e un fragment din descrierea României de pe site-ul goal.com și preluat de Digi Sport.

„Românii sunt capabili de a oferi surprize“

Naționala noastră a fost prezentată într-o lumină favorabilă și în presa franceză. „Dacă surpriza acestui Euro ar veni de la România? Românii sunt capabili de surpriză și au făcut deja senzație, terminând campania de calificări pe primul loc, în fața Elveției. În 2016, tricolorii aproape au surprins Franța în meciul de deschidere al Campionatului European, terminat cu victoria Les Blues. Înainte de a lua în calcul calificarea, românii vor aborda această ediție din 2024 cu ambiția de a câștiga un prim meci la Euro. Ei au o victorie la aceste turnee finale, care datează din 2000, cu Anglia (3-2). De remarcat că România îl va avea la acest Euro pe un anume Ianis Hagi, mijlocaș la Alaves și fiul lui Gheorghe Hagi, idolul poporului român“, au scris jurnaliștii de la Hexagon, potrivit Digi Sport.

Rivalii din grupă, ironici cu noi

Prima noastră reprezentativă a avut parte de o caracterizare mai puțin „prietenoasă“ în presa din Belgia și Ucraina. Ceea ce e de înțeles, în condițiile în care naționalele acestor țări se află în grupa noastră de la Euro 2024. Și, firește, jurnaliștii belgieni și ucraineni țin cu ai lor, nu cu ai noștri.

„România, o lipsă de creativitate care stârneşte îngrijorare", a scris site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF, potrivit Agerpres. Sursa citată a trecut apoi în revistă forma slabă a României din acest an: „Doar trei goluri în patru meciuri amicale. Tricolorii sperau, fără îndoială, că vor avea o pregătire mai reuşită. Exceptând Columbia, coechipierii lui Răzvan Marin au înfruntat adversari abordabili. Irlanda de Nord, Bulgaria şi Liechtenstein s-au deplasat la Bucureşti. Doar Irlanda de Nord a primit gol. Semn al unor adevărate probleme ofensive ale românilor“.

Jurnaliștii ucraineni chiar și-au permis să ne ia naționala peste picior, după cum remarcat Digi Sport.

„Cine e principala vedetă a României e o întrebare dificilă pentru că o astfel de persoană n-a fost încă găsită. Sincer, nu există un jucător de top aici. Ne putem gândi doar la portarul de rezervă al lui Atletico, Horațiu Moldavan, la mijlocașul lui Empoli, Răzvan Marin, sau la jucătorul Rangers, Ianis Hagi. Dar în România există un alt fotbalist foarte interesant. Tânărul fundaș Radu Drăgușin are un mare potențial. Stoperul în vârstă de 22 de ani joacă pentru Tottenham din acest an. Nu există aproape nicio îndoială că va deveni unul dintre principalii apărători ai României la Euro. Drăgușin a jucat deja nouă meciuri în Premier League, iar cariera lui crește în fiecare an“, a notat football.ua.

„În Germania, România e mult mai bine văzută decât la noi“

Firește, dacă România va dezamăgi la Euro 2024, o să avem toată vara la dispoziție pentru a da cu „pietre“ în naționala lui Edward Iordănescu. Acum însă, când debutul tricolorilor la turneul final bate la ușă, orice om normal s-ar abține de la a ataca naționala. Așa se explică și declarațiile de mai jos, optimiste, de încurajare și bun simț.

*Mihai Stoica, manager FCSB, la Orange Sport: Cum ar trebui să abordăm noi turneul final? Relaxaţi. Orice facem acolo e bonus, nimeni nu dădea şanse naţionalei să meargă la Euro, toată lumea se întreba dacă terminăm pe trei sau patru în grupa preliminară. Să zicem că plecăm acasă după faza grupelor de la Euro 2024, că nu facem puncte, tot e o performanţă că te-ai dus la un European.

*Ilie Dumitrescu, fost internațional, la Digi Sport: Noi avem mai multe șanse să ieșim din grupe, să mergem mai departe, decât să nu ieșim. Testele astea, cu Bulgaria și Liechtenstein, nu sunt deloc elocvente.

*Florin Tene, fost internațional, la Orange Sport: Eu cred că Romania o să arate altfel la turneul final. O să vedem o altă Românie. Sunt convins că o să avem un rezultat foarte bun. Contează foarte mult primul meci. Sunt foarte mulţi români acolo, în Germania. Eu cred că treaba asta ne avantajează pe noi. Tu, ca jucător, simţi sprijinul publicului, români care sunt în spatele tău şi chestia asta contează enorm.

*Claudiu Bozeșan, fost fotbalist la Poli Timișoara, la Digi Sport: Eu zic că echipa națională are foarte mulți jucători talentați. O să fie o șansă mare să avanseze și să facă o surpriză la Euro. Lumea e foarte pesimistă la noi, dar eu zic că aici, în Germania, România e mult mai bine văzută. Susținătorii din Germania nu văd echipa noastră cu șansa a patra în grupă. Sigur, Belgia e favorită, dar văd că România are o șansă mare și e dornică de afirmare. Cred că România poate să iasă din grupă și, din optimi încolo, se poate întâmpla orice.

Reporterul „Adevărul“, Paul Cirican, un jurnalist cu peste două decenii de experiență, prezent la mai multe competiții majore de-a lungul anilor, va transmite din Germania. De acolo, va realiza reportaje și va urmări parcursul tricolorilor la turneul final.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)