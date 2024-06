Iordănescu promovează „turismul sportiv“ în Germania: caz de Dosarele X în lotul României

În orice țară, există milioane de „selecționeri“, dar unul singur răspunde pentru rezultate. În cazul României, acela e Edward Iordănescu (45 de ani).

Pornind de aici, e clar că opțiunile sale în momentul în care a făcut lotul pentru Euro 2024 trebuie respectate. Dacă România va ieși bine după acest European, se vor găsi, în mod cert, tot felul explicații pentru reușita tricolorilor. Dar e foarte puțin probabil ca Iordănescu să fie socotit „vinovatul“ principal. În schimb, dacă tricolorii o vor da în bară în Germania, toate oalele se vor sparge, în primul rând, în capul selecționerului.

Având în vedere această situație, există, totuși, o convocare foarte bizară în lotul României. Cea a lui Denis Alibec (33 de ani). Care, pe lângă faptul că a avut un sezon catastrofal în Qatar și a retrogradat cu Muaither de pe ultimul loc, nici n-a rupt gura târgului prin realizări personale.

În 2024, vârful român a fost pe teren în nouă partide din Qatar Stars League, fiind titular de fiecare dată. Bilanțul său? Un gol și două pase decisive în peste 800 de minute de fotbal. Sunt cifre îngrozitoare, mai ales că nu vorbim despre Bundesliga, Serie A sau Premier League, ci despre campionatul din Qatar, cu un nivel slab.

Apoi, la forma sportivă a lui Alibec, alarmantă cel puțin, se adaugă faptul că n-a mai jucat un meci oficial de pe 28 aprilie! Adică, de acum 46 de zile. Pentru că a încheiat sezonul devreme cu Muaither, după care s-a accidentat și a fost menajat în amicalele cu Bulgaria și Liechtenstein. De aceea, când privim acest tablou, convocarea lui Alibec devine un caz demn de Dosarele X ale fotbalului! Singurul argument care ar justifica prezența sa în lot e cel legat de faptul că a contribuit la calificarea României la Euro 2024. Într-adevăr, Denis a fost pe teren în nouă din cele zece partide și a înscris de trei ori, cu Andorra în deplasare, cu Israel acasă și cu Elveția pe Arena Națională. În ultima partidă, reușita sa ne-a adus victoria, scor 1-0, și locul 1 în grupa preliminară.

Chiar și așa, prezența lui Alibec în Germania confirmă că e un jucător care „trăiește“ din amintiri. Și, foarte probabil, nici nu va fi folosit contra Ucrainei, urmând să bifeze, eventual, niște minute în confruntările cu Belgia și cu Slovacia. În absența lui Alibec, aproape sigur, în atacul României va fi preferat un alt Denis, Drăguș, contra Ucrainei.

O situație și mai gravă pentru selecționer

Dacă în cazul lui Alibec, Iordănescu e relativ liniștit, având în vedere forma bună a lui Drăguș, în schimb, al doilea internațional român fără meciuri în picioare creează o mare problemă pentru selecționer.

Vorbim despre stoperul Andrei Burcă (31 de ani) care, la fel ca Alibec, n-a mai jucat de la finalul lunii aprilie, de pe 27 mai precis. Atunci, s-a accidentat în tricoul saudiților de la Al-Okhdood. Pentru Burcă a început apoi lupta sa contra cronometru, în tentativa de a fi apt pentru Euro 2024. Acum, potrivit ultimelor informații, fundașul central e sănătos, dar fără meciuri oficiale în picioare. Rămâne de văzut dacă Edward Iordănescu va risca prin titularizarea sa contra Ucrainei, alături de Drăgușin, sau dacă va opta pentru perechea Drăgușin – Nedelcearu. Rus și Racovițan sunt celelalte soluții pentru postul de stoper.

Dumitrescu, rezervat

Prezent în studioul Digi Sport, Ilie Dumitrescu (55 de ani) a admis că Alibec și Burcă se află în niște situații delicate.

„Pe lângă faptul că sunt aproape 50 de zile în care n-au jucat, nici nu s-au antrenat normal, cu restul lotului. E un handicap pentru cei doi. În privința lui Alibec, eu consider că prezența lui la turneul final e una îndreptățită. A făcut o campanie extraordinară (n.r. – pentru Euro 2024). A și marcat. Plus că Alibec, în vestiar, are un rol important, e foarte puternic, un lider, transmite mesaje pozitive. Vor fi momente la acest turneu final, când vei avea nevoie de jucători cu personalitate. Care să joace 20-30-45 de minute, să intre și să facă treabă. Au fost exemple destule, când jucători de pe bancă au intrat și au decis meciul“, a explicat fostul internațional.

Emoții mari

Ucraina s-a ales cu un titular accidentat, fundașul stânga Vitaliy Mykolenko (25 de ani), după amicalul cu Moldova. Fotbalistul de la Everton a părăsit terenul accidentat, în minutul 30, și sunt șanse mari să rateze primele două întâlniri de la Euro 2024, cu România și cu Slovacia.

Reporterul „Adevărul“, Paul Cirican, un jurnalist cu peste două decenii de experiență, prezent la mai multe competiții majore de-a lungul anilor, va transmite din Germania. De acolo, va realiza reportaje și va urmări parcursul tricolorilor la turneul final.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)