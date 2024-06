Ucraina, păcălită de România: explicația unui paradox în favoarea noastră ANALIZĂ

Pe hârtie, Ucraina ar trebui să defileze, luni, la Munchen, în fața României în primul meci din cadrul grupei E de la Euro 2024. Din fericire, fotbalul nu se joacă pe hârtie!

Luni seara, la Chișinău, selecționata antrenată de Serhii Rebrov (50 de ani) a zdrobit Moldova, scor 4-0, în ceea ce a fost un test programat, în mod explicit, pentru pregătirea meciului de luni cu România. Prima observație: ucrainenii au fost în stare să facă ceea ce n-a putut Federația Română de Fotbal. Și anume alegerea unor adversare pentru amicale, cu un stil de joc cât mai apropiat de formațiile pe care Zinchenko și colegii săi le vor întâlni la Campionatul European. Așadar, testul cu Germania a fost o repetiție pentru duelul cu Belgia, meciul de verificare cu Polonia s-a jucat pentru a face reglajele în vederea întâlnirii cu Slovacia și, firește, Moldova a fost naționala în fața căreia s-au pus în practică schemele pregătite pentru confruntarea cu România.

Prin comparație, așa cum a remarcat și Mircea Lucescu, noi ne-am cam pierdut timpul, în amicalele cu Bulgaria și cu Liechtenstein, formații care n-au nicio legătura cu ce vom întâlni în Germania!

După ce trecem peste această planificare proastă a federației noastre, trebuie să precizăm că Moldova, care tocmai a fost pulverizată de Ucraina, nu mai e chiar o națională limitată, cum era pe vremuri. Dovadă și faptul că moldovenii au strâns 10 puncte în cele opt partide disputate în preliminariile Campionatului European. Printre rezultatele lor în această campanie au fost: 1-1 cu Polonia în deplasare, 3-2 cu Polonia pe teren propriu și 0-0 cu Cehia acasă. Și, totuși, în ciuda unei creșteri evidente, Moldova a fost surclasată, luni, de Ucraina. Scorul a fost 4-0, încă din minutul 54, după reușitele semnate de Yaremchuk (2), Tsyhankov (43), Dovbyk (49) și Sudakov (54).

Să privim jumătatea plină a paharului...

Faptul că România și Ucraina au avut parte de niște rezultate diametral opuse în pregătiri poate deveni un avantaj pentru noi, la ora meciului de luni, de la Munchen.

Desigur, un astfel de scenariu e ușor de contrazis acum și cine susține așa ceva poate fi acuzat că visează cai verzi pe pereți. Pe de altă parte însă, e foarte posibil ca ucrainenii să ne trateze de sus, cu superficialitate, tocmai în contul rezultatelor din ultima perioadă. De asemenea, e clar că Stanciu și compania „își vor da viața pe teren“, luni, după toate criticile și ironiile din ultima perioadă. E fix genul de moment în care apare dorința de autodepășire într-o echipă.

Așadar, în ciuda aparențelor, România are șanse reale de a face un meci bun cu Ucraina, după prestațiile foarte slabe de până acum în 2024.

„Supraviețuitori“ marcatori în ambele loturi

Strict din punct de vedere al cifrelor, Ucraina pornește cu prima șansă în meciul cu România. Mai ales că și istoricul ultimelor întâlniri directe e de partea acestei naționale.

Concret, Ucraina a bătut România în două din ultimele trei confruntări. Cele două formații s-au duelat și înaintea Europeanului din 2016, când a ieșit un amical spectaculos, la Torino (Italia), încheiat cu victoria ucrainenilor, scor 4-3. Sunt șase jucători care au evoluat și la Torino și au șanse să joace și acum, la Munchen. La ucraineni, vorbim despre Stepanenko, Sydorchuk, Yarmolenko și Zinchenko. Ultimii doi au și marcat în poarta României în amicalul din 2016. La noi, „supraviețuitorii“ acelui test sunt Stanciu și Alibec, de asemenea, marcatori în partida de acum opt ani.

Sfatul lui Răzvan Raț

Mircea Lucescu (78 de ani) a vorbit deja la superlativ despre fotbalul ucrainean. Iar părerea sa e împărtășită și de Răzvan Raț (43 de ani), care a evoluat zece ani, între 2003 și 2013, la Șahtior Donețk.

„Echipa Ucrainei, în afară de cluburile la care activează jucătorii lor, și-a demonstrat valoarea prin rezultatele obținute. Fotbaliștii lor au avut şi sezoane bune. Vorbim de Dovbyk, care a fost al doilea marcator din La Liga. Tsyhankov a jucat foarte bine la Girona, o formație care a avut un sezon foarte bun în Spania și s-a clasat pe trei. Mudryk, zici că are un motor în spate sau că e cineva care îi suflă în pânze şi aleargă foarte bine. În plus, e un jucător care s-a vândut pe o anumită sumă (n.r. – Chelsea l-a luat de la Șahtior pentru 70 de milioane de euro) şi nu cred că degeaba. Vorbim despre cei trei pentru că sunt cei mai reprezentativi. Stai că l-am uitat pe Zinchenko! Există foarte multă valoare în echipa Ucrainei de care ar trebui să ne temem, dar nu în sensul în care să spunem <<Gata, am pierdut dinainte>>“, a explicat Raț, la Orange Sport.

„Cel mai greu meci“

La fel ca alți specialiști care au analizat șansele României la Euro 2024, și Costel Gâlcă (52 de ani) a subliniat importanța întâlnirii de luni, cu Ucraina. În dialog cu Agerpres, fostul internațional, actualmente antrenor la Universitatea Craiova, a insistat că trebuie să facem tot posibilul pentru a smulge măcar un punct, la Munchen.

„E foarte important să nu pierdem cu Ucraina pentru a avea şanse să mergem în optimi. Grupa e una destul de bună pentru noi, exceptând Belgia, care e clar favorită la calificare. Cel mai greu meci din grupă e însă primul. Dacă am câştiga cu Ucraina ar fi extraordinar pentru că am avea mult mai multe şanse, ulterior“, a spus fostul „închizător“.

Gâlcă a minimalizat apoi importanța meciurilor amicale din ultimele săptămâni: „Am văzut meciurile cu Bulgaria şi Liechtenstein, dar, totuşi, sunt nişte amicale. Important e ce vom face la turneul final din Germania şi, după aceea, putem să-i judecăm pe băieți. La Euro, totul depinde de jucători, de ambiţia lor, de motivaţia lor. Și eu sper că toţi vor dori să demonstreze la acest Campionat European“.

Bilanțul întâlnirilor all-time

Data Rezultat

29 mai 2016 România – Ucraina 3-4

8 februarie 2011 România – Ucraina 2-2

29 mai 2010 Ucraina – România 3-2

20 august 2003 Ucraina – România 0-2

27 martie 2002 România – Ucraina 4-1

26 februarie 2001 Ucraina – România 0-1

Toate meciurile au fost amicale.

Amicalele echipelor aflate în grupa E de la Euro 2024

*România – Bulgaria 0-0 (Stadionul Steaua)

*România – Liechtenstein 0-0 (Stadionul Steaua)

*Germania – Ucraina 0-0 (Nurnberg)

*Polonia – Ucraina 3-1 (Varșovia)

*Moldova – Ucraina 0-4 (Chișinău)

*Belgia – Muntenegru 2-0 (Bruxelles)

*Belgia – Luxemburg 3-0 (Bruxelles)

*Slovacia – San Marino 4-0 (Wiener Neustadt)

*Slovacia – Țara Galilor 4-0 (Trnava)

Reporterul „Adevărul“, Paul Cirican, un jurnalist cu peste două decenii de experiență, prezent la mai multe competiții majore de-a lungul anilor, va transmite din Germania. De acolo, va realiza reportaje și va urmări parcursul tricolorilor la turneul final.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)