Săpunaru, după Craiova - Rapid: Mihai Stoica, luat la mișto și explicațiile unor imagini șocante VIDEO

Ajuns la 38 de ani, Cristi Săpunaru nu-și arată vârsta pe teren. Din niciun punct de vedere. Ceea ce nu e mereu bine! Pentru că, dacă din punct de vedere sportiv, fundașul e de admirat, nu același lucru se poate spune despre comportamentul său inadecvat. Demn de un puști lipsit de maturitate!

De câte ori e un scandal pe teren, Săpunaru e în prim-plan. Iar, sâmbătă seară, la Târgu Jiu, el chiar a depășit orice limită, după fluierul de final. De altfel, filmarea din zona vestiarelor i-a lăsat pe cei din studiourile TV cu gura căscată.

Astăzi, la o zi după Craiova – Rapid (1-0), au apărut și declarațiile lui Săpunaru despre cele întâmplate după partidă pe contul de Facebook al clubului bucureștean. Doar că, în ciuda vorbelor căpitanului, imaginile rămân. Și, probabil, vor aduce o suspendare drastică pentru Săpunaru.

Ce a spus Cristi Săpunaru?

*În primul rând, vreau să prezint scuze Jandarmeriei, am crezut că ei au dat cu spray-ul (n.r. – s-au folosit gazele lacrimogene împotriva fanilor rapidiști), dar au fost stewarzii. Din cauza lor, n-am putut juca din minutul 84 până în minutul 90.

*Al doilea lucru, am văzut că există mulți doritori de scandal, care vor să mă denigreze. Haideți să vă explic și varianta noastră, că asta nu există. Există doar a lor!

*Am stat cu galeria noastră, am cântat, apoi s-a terminat. Am mers către vestiare, iar la tunel era omul care a intrat pe teren și i-a aruncat cu fularul în nas lui Claudiu Niculescu (n.r. - se referă la suporterul poreclit Poștașu).

*Nu îi spun numele, că nu mă interesează și nu avem vreo relație. A aruncat cu apă, sticle și țigări pe noi! De asta m-am enervat, nu am avut nicio treabă cu jucătorii și oficialii Craiovei.

*Când ne-am întors pe tunel - că am vrut să mă cert cu el, dacă tot așa... - a apărut o persoană fără ecuson la gât. Putea să aibă un cuțit în mână, să vină să mi-l bage în piept! Cine plătește pentru asta? Ar fi plâns familia acasă!

*Suntem noi vandali, nebuni? Dacă e cum a zis domnul Mititelu, prietenul dânsului, atunci vin și eu cu 20 de prieteni să stea pe tunel, atunci când vor veni ei (n.r. - FCU Craiova) în Giulești. E normal așa ceva?

*La tunel nu a stat niciun steward, ei s-au ocupat de galeria noastră! Același lucru s-a întâmplat și la pauză: scuipați, apă peste noi, înjurături...

*Filmarea care a apărut la TV este o minciună totală. Eu nu-l lovesc pe acel om, voiam pur și simplu să-l prind de gât pentru că nu știam cine e. A dat în mine fără să-i fac nimic! Apoi, au venit jucătorii și l-au dat la o parte.

*Cel care a dat filmarea la TV, să vină să o pună pe toată, să se vadă că Săpunaru nu a dat în el. Nu pot să dau într-un om... are 40 și ceva de ani, ce fac, mă iau la bătaie?

*N-am avut nicio treabă cu el, dar n-avea ecuson de oficial. Dacă venim pe tunel, trebuie să avem ecusoane! Ce facem, intră oricine la vestiare?

*N-am făcut nimic, n-am dat în nimeni. 100% am fost provocați tot meciul. Am văzut că vrea să mă dea în judecată. De ce? Că-și bat joc de noi? Au câștigat, acum lăsați-ne în pace. Noi suntem supărați, că am pierdut, nu voi! Stai să dai cu apă, sticle și țigări în jucători?

*Am văzut că domnul Florin Răducioiu a spus că eu sunt căpitan, că trebuie îndemn la calm. Păi, ce să zic? «Stați mă frumos, să dea în voi cu apă, să vă scuipe, să vă dea cu sticla în cap?». Pe noi, nu ne ascultă nimeni, nu? Siguranța noastră nu contează, nu?

Săpunaru, atac la Mihai Stoica pentru criticile primite din partea oficialului FCSB

*Spun unii pe la TV că sunt eu nebun, că am probleme, mai ales valetul de la palat (n.r. – cu referire la Mihai Stoica)... eu nu vorbesc cu valeții, nu le pot răspunde, pentru că nu sunt de teapa noastră. Să-și vadă de treaba lor!

*Cu un jucător de la FCSB pot avea o discuție, dar nu cu valeții. Eu nu am bătut în viața mea un suporter de-ai mei și nici nu voi face asta (n.r. – aluzie la faptul că Mihai Stoica a lovit un suporter stelist, în tribune). Mai bine las eu capul jos.

