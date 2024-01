România furată: cum perseverăm într-o anomalie ca să cadă banul public în buzunarul cui trebuie ANALIZĂ

Într-o Românie în care povara noilor măsuri fiscale a îngenuncheat țara, declanșând greve pe bandă, sportivii noștri de performanță sunt printre bugetarii „grași“ ai națiunii!

Problema e că ei o duc bine, în timp ce sportul românesc își dă și ultima suflare. Handbalul evidențiază cel mai bine această situație. Care rezultă dintr-o anomalie asupra căreia avem exclusivitate: finanțarea sportului de performanță din bani publici, ca principală sursă de venit, în timp ce baza piramidei, adică sportul juvenil și sportul de masă, este lăsată de izbeliște!

Nici nu se putea un weekend mai negru decât cel care tocmai a trecut pentru handbalul românesc. Pentru că am „reușit“ să pierdem toate meciurile, la masculin și la feminin. Iată rezultatele catastofale care au venit pe bandă:

*Vineri (Europeanul de handbal masculin): Austria – România, scor 31-24

*Duminică (Liga Campionilor, handbal feminin): Rapid – Metz, scor 31-34

*Duminică (Liga Campionilor, handbal feminin): Brest – CSM București, scor 24-21

*Duminică (Europeanul de handbal masculin): România – Spania, scor 24-36

Acest ultim eșec, cel al băieților în confruntarea cu Spania, a fost cea mai categorică înfrângere în întreaga istorie a participărilor noastre la Campionatele Europene! Și a confirmat ceea ce intuise legendarul Vasile Stîngă (66 de ani), într-un interviu acordat pentru „Adevărul“, înainte de competiție, și anume, faptul că urmează să fim ciuca bătăilor în Germania!

Știm unde greșim, dar perseverăm în greșeală!

De ani buni, handbalul românesc se află pe „tobogan“. Dacă la băieți am dispărut de pe harta marilor competiții demult, prezența la Europeanul de acum fiind chiar un rezultat peste așteptări, în schimb, la fete, căderea a început după Europeanul din 2018. Atunci, s-a obținut ultimul rezultat notabil, un loc 4 în Franța.

Apoi, la nivel de prima reprezentativă, ne-am zbătut în mediocritate. Iată confirmarea acestei realități:

*Două clasări pe 12 la Europenele din 2020 și 2022

*Trei clasări pe 12, 13 și din nou 12 la Mondialele din 2019, 2021 și 2023

La nivel de cluburi, dezamăgirile au fost la fel de mari. Am avut ultima echipă, CSM București, în Final Four-ul Ligii Campionilor acum 6 ani. Apoi, în ciuda sumelor uriașe cheltuite din bugetul statului, nicio formație românească n-a depășit sferturile Ligii Campionilor! Iar la cum arată situația în acest moment, Rapid are nevoie de un miracol pentru a avansa în această fază, în timp ce Neagu și colegele ei de la CSM București stau ceva mai bine, în sensul că pot spera la play-off-ul sferturilor.

Chiar și așa însă, rezultatele rămân dezolante pentru risipa financiară pe care o suportă românul de rând, plătitor de taxe și impozite tot mai mari.

Firește, se pune o întrebare: de ce am luat-o la vale cu handbalul? Răspunsul e oferit, periodic, de specialiștii în domeniu. Drama e că, deși știm unde greșim, perseverăm în greșeală!

Am adus portăriță din... Iran!

Ca în multe alte sporturi, și în handbal, România a pierdut știința formării. Și în condițiile în care avem niște cluburi racordate la banul public, ele preferă comoditatea aducerii unor handbaliști din străinătate, în locul creșterii unor sportivi autohtoni.

Dovada cea mai bună pentru situația șocantă în care am ajuns, în materie de importul de handbaliste, e că portărița naționalei Iranului, Fatemeh Khalili (27 de ani), a ajuns să joace în România, la CSM Iași! Atenție: Iranul e o țară care nu există în handbalul feminin de nivel înalt. La ultimele două Mondiale, această națională a adunat 12 înfrângeri în 14 meciuri, având și un golaveraj înfiorător: minus 205! Și, totuși, portărița Iranului a aterizat în România, mutare care ne spune că oficialii clubului ieșeni n-au fost în stare să găsească o româncă pentru acest post, într-un sport cu mult mai multe practicante la noi, comparativ cu Iranul!

Iar exemplul CSM Iași, care evoluează în eșalonul secund, e chiar unul insignifiant. Pentru că ce se întâmplă în Liga Florilor e de noaptea minții. Aici, avem echipe cu loturi pline de handbaliste străine, în timp ce româncele fac tușa.

„Pregătim jucătoarele altor naționale pe bani mulți“

După principiul „câinii latră, caravana trece“, finanțarea sportului de performanță continuă în România, deși rezultatele sunt tot mai proaste.

În handbal, această situație e șocantă pentru cei implicați în fenomen. Recent, Ramona Farcău (44 de ani), fostă mare jucătoare de națională, a atras încă un semnal de alarmă, arătând că mergem într-o direcție greșită.

„Nu mai avem rezultate pentru că jucătoarele noastre nu joacă, au minute puține de joc. În Liga Florilor evoluează 53 de jucătoare prezente la Mondialul recent încheiat, nepunându-le la socoteală pe cele din lotul României. Practic, România pregătește jucătoarele altor echipe naționale pe bani mulți. La nivelul bugetelor, Liga Florilor are al doilea buget din lume (!), iar echipa națională e pe locul 12. Nu vi se pare că ceva nu e în regulă? Și știți ce e trist? Sunt nenumărate cazurile unor jucătoare străine, venite aici pe bani mulți, care pentru echipele de club nu dau nici 50% din potențial, iar când merg la echipa națională, evoluează excelent“, a declarat Ramona Farcău pentru Eurosport.

În prezent, manager tehnic și președinte la clubul ACS Olympic RFH, Ramona a arătat și soluția ca să avem, totuși, un viitor în handbal: „Ca să avem rezultate și să putem construi ceva durabil trebuie să creștem propriile jucătoare, să ne urmărim interesul la nivel național. Asta e tot ceea ce va rămâne în timp. Peste ani, nu va mai ști nimeni câte sezoane a jucat în România jucătoarea X sau Y din Norvegia, Franța sau Danemarca. E esențial să protejăm sportivii români, să le oferim șansa să joace, să evolueze din punct de vedere sportiv, pentru ca România să aibă viitor“.

„Politica sportului românesc, total greșită“

Nu doar Ramona Farcău a semnalat că perseverăm într-o greșeală, în ceea ce privește strategia sportului românesc. La fel a vorbit și fostul mare handbalist, Robert Licu (54 de ani), într-un interviu acordat pentru welovesport.ro.

În dialog cu jurnalistul Marius Huțu, fostul component al naționalei s-a arătat șocat de faptul că plătim niște salarii astronomice în handbal, deși suntem ciuca bătăilor. „Politica pe care o face, în general, sportul românesc, iar aici nu mă refer numai la handbal, e total greșită. Și vin cu argumente. Nu cred că suntem printre cele mai bogate țări din Europa, din Uniunea Europeană. Aici, cred că suntem cu toții de acord. Atunci, de ce ne comportăm în așa fel, încât să acționăm ca o țară care ar fi printre cele mai bogate? Oferim printre cele mai mari salarii din Europa la feminin și salarii bunicele la masculin. Nu cumva o parte din acești bani ar trebui să-i redirecționăm către investiții în infrastructură, în dezvoltarea copiilor și juniorilor, în promovarea lor, în așa fel încât ei (n.r. – sportivii români) să joace apoi în străinătate? Să-i creștem până la un anumit nivel, să le punem bazele foarte bine și să meargă să ne reprezinte pe noi, cu mult curaj, undeva în afară“, a spus Robert Licu.

Acesta a detaliat apoi de ce e important ca handbaliștii români să evolueze în campionatele din străinătate: „În momentul de față, dacă tu oferi niște salarii mai mari decât în alte țări, e normal ca jucătorii să nu-și dorească să plece. Vrei să joci în România, de ce? Numai pentru că îți dau aici mai mulți bani? Pentru sume mai mici sau apropiate, ai putea să joci în Germania, în Franța, să dovedești că ești un handbalist mai bun, să înveți ceva. Tocmai pentru că suntem unde suntem cu handbalul, dacă am reuși să creăm o bază până la o anumită vârstă și apoi să exportăm jucătorii, să-i lăsăm să învețe și ce înseamnă handbalul în țările nordice, în vestul și centrul Europei și așa mai departe, am avea mai mult de câștigat“.

CSM București, mobilizare pentru justificarea unei anomalii

În timp ce specialiștii din domeniu atrag atenția că România greșește enorm prin aruncarea banului public pe sportul de performanță, neglijând baza piramidei, beneficiarii acestei anomalii dau din coate, ca nu cumva lucrurile să se schimbe! Așadar, și în handbal se merge pe principiul „interesul poartă fesul“.

De aici, și mobilizarea mediatică de la CSM București. Gruparea finanțată de Primăria Capitalei, în loc să facă tot posibilul să atragă sume mai mari din sponsorizări, și-a canalizat eforturile pe altceva. Concret, de ceva timp, oficialii secției de handbal se plâng că n-au cel mai mare buget din Europa, așa cum s-a spus cândva. Într-un discurs halucinant de peste 17 minute, la PlaySport Live, Vlad Enăchescu (47 de ani), manager operațional al secției de handbal CSM București, a spus că „tigroaicele“ consumă „doar“ 2,8 milioane de euro pe an din bugetul de stat!

„Handbalul, cu toate înjurăturile și hatereala de rigoare, reușește să ne mențină atenția și pe plan internațional. Noi primim de la Primăria București 14 milioane de lei. Asta înseamnă, în funcție de conversie, 2,8 sau 2,9 milioane de euro pe an. Bugetul nostru din bani publici ăsta e! Și ca să mai domolim din miturile astea care circulă în media și în social-media, care sunt niște enormități fără margine, Brest-ul are bugetul de 7,5 milioane de euro! Metz are un buget de 4,7 milioane de euro. Nantes, care nu joacă în Liga Campionilor, are un buget de 4,2 milioane de euro. Ferencvaros are un buget de 6,5 milioane de euro“, a fost un fragment din discursul lui Enăchescu. Care, firește, a omis să facă o mențiune: la cluburile enumerate de el, în niciun caz, grosul bugetului anual nu e asigurat de stat, cum se întâmplă la CSM București!

Concluzia pentru anomalia românească de la handbal a fost oferită de jurnalistul Radu Naum, într-un text savuros, pulicat în „Gazeta Sporturilor“, din care redăm următoarele fragmente:

*Acest handbal e mort. E un mort îmbrăcat în haine scumpe, cu giuvaieruri şi fireturi, purtat ca pe moaşte, în văzul unui public hipnotizat de străluciri false. Şi va continua să fie aşa, dacă va face toate lucrurile ca până acum.

*Dacă primăriile şi consiliile judeţene vor continua să plătească sume colosale pentru rezultate minimale. De fapt, să arunce banii pe fereastră. Pardon, zicala nu e completă. Să arunce banii pe fereastră, ca să cadă în buzunarele cui trebuie.

*Dacă va continua să aducă vagoane de jucătoare străine, în stilul colecţiilor de obiecte preţioase, fără ca ele să producă o plusvaloare sportivă, fără un plan pentru a le fi valorificate calităţile.

*Mereu şi mereu există o stare de automulţumire, de preaplin, la echipele de club cărora le cântă galeriile şi conducătorii, dar mai niciodată performanţele. Nu-i nimic, la anul. La anul şi la mulţi ani!

Liga Campionilor la feminin, faza grupelor, etapa a 10-a

Grupa A

1. Gyor (Ungaria) 20 de puncte

2. Odense (Danemarca) 13p

3. Bietigheim (Germania) 12p

4. CSM București (România) 11p

5. Brest (Franța) 11p

6. Debrecen (Ungaria) 9p

7. Buducnost (Muntenegru) 3p

8. Savehof (Suedia) 0p

Grupa B

1. Esbjerg (Danemarca) 18p

2. Metz (Franța) 16p

3. Ikast Håndbold (Danemarca) 13p

4. Vipers (Norvegia) 9p

5. Krim (Slovenia) 9p

6. Ferencvaros (Ungaria) 8p

7. Rapid (România) 7p

8. Zaglebie Lubin (Polonia) 0p

*Primele două clasate avansează în sferturi. Ocupantele locurilor 3-6 se vor înfrunta în play-off, învingătoarele, după meciuri tur-retur, urmând să ajungă și ele în sferturi. Locurile 7-8 părăsesc competiția.

Europeanul de handbal masculin, Germania

Grupa B, astăzi, ultima etapă

Croația – România 19.00, Digi Sport 1, Prima Sport 1

Spania – Austria 21.30, Digi Sport 4

Clasament

1. Croația 2 1 1 0 67-57 3p

2. Austria 2 1 1 0 59-52 3p

3. Spania 2 1 0 1 65-63 2p

4. România 2 0 0 2 48-67 0p

Primele două clasate avansează în Grupele Principale.