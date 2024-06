România ar da de niște coloși în optimile Euro 2024: singura variantă care ne-ar asigura un meci ușor

România a încheiat și etapa a doua din faza grupelor Euro 2024 pe primul loc. Așadar, eșecul cu Belgia (0-2) ne-a luat un singur lucru și anume șansa calificării în optimi înaintea partidei de miercuri (ora 19.00, Pro TV), cu Slovacia. În rest, tricolorii sunt la mâna lor, în întregime, după cum Adevărul a explicat aici, prezentând calculele dinaintea ultimei runde.

Dacă avem șanse mari să trecem în optimi, inclusiv printr-un „blat“, după cum am arătat aici, în schimb, nu trebuie omis un amănunt. Și anume faptul că nu contează doar să avansezi, ci și cu cine vei juca în următoarea fază a competiției! Iată variantele României, la ora actuală:

*Dacă am câștiga grupa E, am avea misiunea cea mai ușoară în optimi. Fiindcă am da de o națională venită de pe locul 3 după faza grupelor. În acest moment, variantele ar fi Austria, Slovenia, Albania, Cehia sau Scoția. Cu precizarea că situația se va schimba după ultimele partide din faza grupelor. Oricum, România are șanse foarte bune în fața naționalelor aflate acum în lupta pentru calificare de pe locurile 3 în grupe.

*Dacă am termina pe locul 2 în grupa E, atunci vom avea o partidă infernală. Cu ocupanta locului 2 din grupa D. Adică, Franța sau Țările de Jos. Cel mai probabil însă, Țările de Jos. Pentru că, în ultima rundă, Franța va întâlni deja eliminata Polonia și sunt șanse mari să-și adjudece locul 1 în grupa D. Iar Țările de Jos au meci cu Austria. Aici, în cazul unei surprize, austriecii pot trece pe locul 2. Și ar întâlni România – dacă ne vom clasa pe 2 – în optimi.

*Dacă am încheia grupa pe locul 3, atunci ne așteaptă, din nou, un meci foarte dificil. Cu Spania sau Anglia.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina 3-0 (Munchen), Belgia – Slovacia 0-1 (Frankfurt)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina 1-2 (Dusseldorf)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA 2-0 (Koln)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)