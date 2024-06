Edward Iordănescu, uluit de grupa noastră la Euro 2024: mesajul său după eșecul Belgia

Selecţionerul României, Edward Iordănescu, a declarat, sâmbătă, după înfrângerea în faţa Belgiei, cu scorul de 0-2, la Euro 2024, că grupa din care face parte formaţia sa este una nebună, dar s-a arătat încrezător că tricolorii se vor califica în optimile de finală ale Campionatului European.

"E o grupă nebună, Slovacia a bătut Belgia, noi am bătut Ucraina, Ucraina a bătut Slovacia, noi am pierdut cu Belgia. E un moment de răscruce pentru noi toţi. E momentul adevărului pentru toată lumea. Am simţit o emulaţie incredibilă, am simţit românii aproape, am simţit căldura românilor, dar e momentul în care trebuie să strângem rândurile. E momentul pozitivismului, al solidarităţii, e momentul să ne arătăm ataşamentul faţă de această generaţie şi această generaţie va răsplăti românii cu o calificare. Vă spun sigur asta", a declarat Iordănescu la Pro TV.

Tehnicianul s-a arătat mulţumit de jocul echipei, care s-a dăruit total în partida cu Belgia.

"Eu mulţumesc echipei pentru că a dat tot ce a fost mai bun. A fost un joc în care ne-am luptat, nu am cedat, am dat tot ce am putut şi pentru asta eu sunt recunoscător echipei. Cu siguranţă e foarte greu când pleci de la 0-1 în faţa locului 3 mondial şi ştiam că este greu. Asta a făcut ca în prima repriză să suferim destul de mult. În a doua repriză am văzut o altă Românie, cu altă preocupare, puteam să întoarcem rezultatul, am avut trei-patru ocazii în care puteam să întoarcem rezultatul", a completat Iordănescu.

El s-a arătat însă nemulţumit de faza de la golul doi al belgienilor care a venit în urma unei pase de peste 70 de metri.

"Tot timpul e loc de mai mult, dar echipa a încercat să dea totul, a dat totul, şi eu nu pot să fac să fiu supărat pe aceşti băieţi care au câştigat împotriva Ucrainei şi care ţin România pe primul loc şi care au o şansă la calificare. Suntem la mâna noastră. Dacă ai două, trei, patru ocazii şi nu marchezi... M-a supărat golul doi, pentru că a fost o minge de la 70 metri. Acum trebuie să ne recuperăm şi să ieşim cu un rezultat pozitiv în ultimul joc care să ne ducă mai departe", a mai spus Iordănescu.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina 3-0 (Munchen), Belgia – Slovacia 0-1 (Frankfurt)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina 1-2 (Dusseldorf)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA 2-0 (Koln)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)