Niță, discurs superb după România – Belgia: a vorbit cu vocea tremurând de emoție. Drăguș și Drăgușin, încrezători

România s-a luptat admirabil contra Belgiei, însă a dat o națională superioară din punct de vedere valoric. Așadar, rezultat final al unei partide sufocante, despre care Adevărul a scris pe larg aici, a fost conform cu ce s-a jucat pe teren.

De fapt, dacă nu l-am fi avut pe Niță într-o zi mare, poate că diferența de tabelă ar fi fost și mai mare. La final, primul care a venit la interviul de la Pro TV a fost chiar Niță, urmat de Drăguș și Drăgușin. Adevărul vă oferă analizele lor, în rândurile de mai jos.

*Florin Niță: Ne-am luptat de la egal cu egal cu un monstru al fotbalului. Dar putem ține capul sus. Din păcate, asta e fotbalul. Au avut două ocazii și au dat două goluri. Îmi doresc ca, la Frankfurt, să ne montăm mult mai bine, să ieșim învingători și să celebrăm calificarea. Îmi pare rău că acum n-am putut face mai mult. Ne-am dorit să-i facem pe români fericiți din nou, dar suntem optimiști pentru meciul următor (n.r. – cu Slovacia).

*Denis Drăguș: Am intrat un pic mai greu în meci, am luat gol destul de repede. Am avut însă ocaziile noastre. Am întâlnit o echipă cu jucători de o calitate incredibilă. Ne-am ridicat la nivelul meciului, puteam egala. Mergem să ne calificăm după următorul meci. România are nevoie de suferință până în ultimul meci. Așa ne-am obișnuit (râde). Am încredere în echipă. Am pierdut un meci cu o echipă foarte bună. Trebuie să luăm lucrurile pozitive și mergem să obținem calificarea.

*Radu Drăgușin: Știam că au jucători de valoare care pot face diferența. Am avut ocazii. Dar n-am dat gol și asta a contat. Ei au fructificat mai bine ocaziile. E foarte greu să începi meciul așa, când iei gol repede. Nu cred că ne va demoraliza acest rezultat. O să jucăm ultimul meci pentru totul sau nimic. Cu Belgia, diferența s-a făcut în ultima treime. În continuare, mergem la meciul cu Slovacia, ca să demonstrăm că merităm să obținem calificarea. Avem un obiectiv și acel obiectiv e, în continuare, realizabil.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina 3-0 (Munchen), Belgia – Slovacia 0-1 (Frankfurt)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina 1-2 (Dusseldorf)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA 2-0 (Koln)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)