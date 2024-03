România a luat „palma“ care „ustură“ rău de tot: ce ne-a arătat amicalul cu Irlanda de Nord ANALIZĂ

Dacă e un capitol la care sportul românesc excelează acela e reprezentat de exagerările care însoțesc orice performanță.

Fotbalul nostru e fruntaș la acest capitol. E suficient să ne uităm la cum am tratat succesele izolate pe care le-am avut în ultimii ani, ca să ne convingem de acest lucru. De pildă, după semifinala atinsă de România U21 la Europeanul din 2019, ne-am entuziasmat atât de mult, încât, în perioada imediat următoare, am „transferat“ toată generația respectivă la marile cluburi europene, bătând câmpii cu interesul granzilor pentru Ianis Hagi, George Pușcaș sau Ionuț Radu. Iar când cineva, Răzvan Lucescu mai precis, ne-a tras de mânecă și ne-a atenționat că visăm cai verzi pe pereți, însuși „Regele“ Gică Hagi s-a dezlănțuit, invitându-l pe Lucescu jr să tacă. Ce a urmat? Calificări ratate, cu generația de la U21, la Euro 2020 și CM 2022.

Acum, am văzut același „film“ după calificarea la Euro 2024 (14 iunie – 14 iulie, Germania). După câștigarea celei mai slabe grupe din istoria preliminariilor, una în care Israel și Belarus au fost private de avantajul terenului propriu în partidele cu noi, am început să vorbim despre calificarea în fazele eliminatorii ale Campionatului European. Adică, o performanță pe care am atins-o o singură dată în întreaga istorie a fotbalului românesc. S-a întâmplat în 2000, la turneul care a reprezentat ieșirea de pe scenă a Generației de Aur.

Acum, după o „hibernare fotbalistică“ de vreo 4 luni pentru națională, amicalul cu Irlanda de Nord (1-1) a fost „palma“ care ne-a readus un pic cu picioarele pe pământ.

Orice punct în Germania ar fi un bonus

Din capul locului, e nevoie de o precizare. E chiar posibil ca România să facă o figură frumoasă la turneul final din această vară. Pentru că sportul e imprevizibil. Pornind de aici însă, trebuie să fim realiști și să admitem că marea noastră performanță, cu fotbalul nostru grav bolnav, e că am ajuns la un turneu final după o așteptare de 8 ani. De aici încolo, orice punct obținut la Euro 2024 ar trebui socotit un bonus.

Cine și-a imaginat că, odată cu calificarea la Campionatul European, fotbalul nostru s-a însănătoșit peste noapte, probabil, s-a trezit la realitate, văzând amicalul cu Irlanda de Nord. Nu degeaba „Adevărul“ a avertizat înainte de meci în privința „subțirimii“ lotului. Unul în care cinci jucători sunt „clienți“ ai băncii de rezerve la cluburile lor, opt provin de la formații care se luptă pentru evitarea retrogradării, iar cinci sunt legitimați la echipe din Serie B.

E clar că grupul actual s-a autodepășit în calificările pentru Euro 2024 și a obținut o performanță mare. Care nu trebuie minimalizată, punând-o exclusiv pe seama nivelului scăzut al grupei. Mai ales că poți să ratezi calificarea și dintr-o grupă slabă. Pe de altă parte, per ansamblu, România e departe de nivelul unei naționale redutabile. Și nici n-are cum să fie altfel, când vezi unde și cât joacă internaționalii noștri.

Iordănescu, discurs realist și îngrijorător

În trecut, nu o dată, selecționerul a fost criticat, pe bună dreptate, pentru discursul său pompos, dar gol de conținut. Acum însă, după amicalul cu Irlanda de Nord, Edward Iordănescu chiar a spus lucrurilor pe nume. De reținut mai ales declarația sa despre faptul că avem mulți internaționali, în frunte cu Ianis Hagi (25 de ani), care joacă fotbal, precum boxerii la cluburilor lor. Adică, câte 4-5 minute pe meci.

„Se simte când nu joci, când n-ai continuitate. Poate să fie o excepție, pot fi două excepții de jucători care să nu aibă atât de multe meciuri în picioare, dar va fi foarte greu să-i folosim. Un jucător care intră, fără multe meciuri în picioare, mai compensează prin experiență și inteligență. Dar să ai doi, trei jucători de acest gen într-un prim «11», fără meciuri în picioare... Ești zdrobit, efectiv, la un turneu final“, a spus selecționerul după remiza de vineri de pe Arena Națională.

Ne păcălim cu Superliga noastră

În primul „11“ al amicalului cu Irlanda de Nord am avut trei fotbaliști din campionatul nostru intern:

*Fundașul dreapta, Vasile Mogoș, care s-a și accidentat și va rata partida cu Columbia.

*Fundașul stânga, Cristi Manea, care e jucător de picior drept și a ajuns să fie folosit pe acest post în lipsa altor soluții. De precizat că Nicușor Bancu, prima opțiune, a părăsit lotul din cauza unor probleme medicale.

*Florinel Coman, de departe cel mai bun jucător din Superliga noastră.

Dintre cei trei, Coman a fost cea mai mare dezamăgire. Un fotbalist care face legea în Superliga noastră a fost „invizibil“ cu Irlanda de Nord până să fie schimbat, în minutul 62, cu Mihăilă. Și nu e prima dată când un jucător care rupe norii în campionatul nostru înfiorător de slab dezamăgește la nivel internațional. Ba în cupele europene, ba în tricoul naționalei.

În ceea ce îl privește pe Manea, folosirea sa pe un post care nu i se potrivește a scos în evidență marea problemă a lui Edward Iordănescu. Care stă într-un singur fundaș de meserie pentru flancul stâng: Nicușor Bancu.

Marele câștig al unei situații paradoxale

Și, dacă am pomenit despre problemele lui Edward Iordănescu, trebuie să spunem că acesta e beneficiarul unui paradox. Concret, e într-o situație „win-win“ tocmai pentru că are la dispoziție un lot „subțire“. Să fim realiști! Selecționerul n-are o „baghetă magică“, astfel încât să facă din Pușcaș, Cicâldău sau Sorescu niște fotbaliști de talie mondială. Mai ales că, având în vedere calendarul internațional, niciun selecționer nu poate face mai mult de câteva antrenamente cu lotul convocat înaintea unui meci.

Așadar, Iordănescu deja a realizat o performanță notabilă, obținând o calificare cu un grup format din niște jucători limitați. De aici încolo, nimeni nu-l poate pune la zid, dacă la Euro 2024 nu vom face mare lucru. Iar dacă vom reuși, totuși, o calificare în optimi, Iordănescu va trece încă o mare reușită în CV-ul său de selecționer.

Urmează ultimul test concludent

Pentru România urmează, mâine, ultimul test concludent înainte de Euro 2024. Columbia, pe care o vom întâlni la Madrid, tocmai a bătut Spania într-un amical, scor 1-0. Acest succes a prelungit la cinci seria meciurilor câștigate de sud-americani. Iată celelalte rezultate: 3-2 cu Mexic, 1-0 cu Venezuela, 1-0 cu Paraguay și, atenție, 2-1 cu Brazilia în preliminariile Mondialului din 2026!

După amicalul cu Columbia, România va juca două partide de verificare și în iunie, însă atunci vom întâlni niște adversare foarte slabe. Care au fost alese tocmai în ideea de a fi transformate în niște „saci de box“, astfel încât naționala să meargă la turneul final cu un moral bun.

Programul naționalei până la turneul final

*Mâine (ora 21.30, Antena 1): România – Columbia

Se va juca pe Estádio Cívitas Metropolitano, la Madrid.

*4 iunie: România – Bulgaria

*8 iunie: România – Liechtenstein

Ambele partide se vor juca pe Stadionul Steaua.

Datele meciurilor de la Euro 2024, grupa E

*17 iunie: România – Ucraina / Islanda (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina / Islanda (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – România (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – România (Frankfurt, 19.00), Ucraina / Islanda – Belgia (Stuttgart, 19.00)