 Roberto Mancini îi dă sfaturi lui Zinedine Zidane în privința lui Kylian Mbappe | adevarul.ro
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Roberto Mancini îi dă sfaturi lui Zinedine Zidane în privința lui Kylian Mbappe

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Antrenor al echipei de fotbal a Italiei, Roberto Mancini a glumit pe seama omologului său francez, Zinedine Zidane, în privinţa lui Kylian Mbappe, care a fost incert pentru meciul din Liga Naţiunilor, dintre cele două naţionale. Căpitanul „Cocoșilor” are o problemă la muşchii ischiogambieri.

Roberto Mancini nu va evolua pentru Franța în meciul cu Italia de la Milano
Roberto Mancini nu va evolua pentru Franța în meciul cu Italia de la Milano Foto: EPAImages

Mancini s-a referit la participarea fotbalistului de la Real Madrid la meciul cu Italia: „L-aş sfătui să nu-şi asume niciun risc pentru meciul de mâine (n.a. - astăzi). Ar fi mai bine dacă el (Mbappe) nu ar juca, pentru a se putea recupera corespunzător în vederea Ligii Campionilor. Dar Franţa dispune de o asemenea abundenţă de atacanţi extrem de talentaţi, încât e greu de spus dacă e mai bine să joace Mbappe, altcineva sau să se opteze pentru o altă combinaţie. Au, într-adevăr, cinci sau şase atacanţi, toţi excelenţi", a recunoscut antrenorul italian în cadrul unei conferinţe de presă.

Mancini a mai glumit spunând că „dacă (Michael) Olise ar răci cumva în această seară, nu ar conta absolut deloc. (...) Dar este, de asemenea, extraordinar să joci meciuri împotriva unor echipe atât de puternice şi a unor jucători atât de talentaţi. Ced că tocmai aceasta este frumuseţea fotbalului", a concluzionat peninsularul.

Căpitan şi cel mai bun marcator din istoria echipei de fotbal a Franţei, Mbappe (27 de ani, 107 selecţii, 67 de goluri) nu va evolua în cele din urmă în meciul cu Italia din cauza unei probleme la ischiogambieri. Anunțul a fost făcut de selecţionerul Zinedine Zidane. „Nu va juca mâine (n.a. - astăzi). A simţit o durere uşoară şi nu vrem să ne asumăm niciun risc. Este întotdeauna neplăcut să pierzi jucători, dar asta face parte din joc. Sper că nu este nimic grav şi că îl vom avea din nou la dispoziţie duminică (n.a. - Franța întâlnește Turcia, la Bordeaux). Este doar o problemă minoră. Cred că va fi apt de joc duminică", a spus Zidane, potrivit site-ului cotidianului „LEquipe”.

Mbappe s-a antrenat normal luni, în timpul primei şedinţe de pregătire din această fereastră internaţională, însă nu a putut participa la antrenamentul de miercuri dimineaţă, de la Clairefontaine. Pentru a acoperi absenţa lui, stafful tehnic al Franţei l-a convocat pe Senny Mayulu, de la Paris Saint-Germain, care se afla deja în cantonamentul de la Clairefontaine pentru un stagiu de pregătire cu naţionala de tineret (Under 21).

Kylian Mbappe revenise la lotul Franţei pentru această acţiune, după ce a ratat ultimele trei meciuri ale Les Bleus din cauza unei accidentări.

Meciul de pe „San Siro” va fi arbitrat de Istvan Kovacs

UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs la unul dintre cele mai importante meciuri din etapa cu numărul 5 a Ligii Națiunilor, prima divizie. Acesta va oficia la confruntarea dintre Italia şi Franţa, programată în această seară, de la ora 21.45, pe stadionul „San Siro” din Milano.

Arbitrul român va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce rolul de al patrulea oficial va fi îndeplinit de Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla arbitrul olandez Dennis Higler şi românul Cătălin Popa.

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