Revoluție tehnologică la US Open. Americanii introduc VAR în tenis. În ce condiții va fi folosit

US Open 2023 debutează pe 28 august, la New York, și va avea parte, în premieră, de arbitraj video. Folosit deja în mai multe sporturi ca fotbal, handbal, hochei sau rugby, sistemul VAR îi va ajuta arbitrii să ia cele mai bune decizii și în tenis.

US Open a anunțat că "tehnologia de asistență video" va fi folosită în acest an pentru a ajuta arbitrii de scaun în a lua cele mai bune decizii la mingi controversate. Folosite deja în alte evenimente, arbitrajele video nu au devenit o obișnuință în lumea tenisului. US Open a decis să facă în premieră acest pas, această tehnologie urmând a fi folosită pe cinci dintre terenurile turneului, anunță Eurosport.

Tehnologia de asistență video va fi folosită pentru toate jocurile de tablou principal jucate pe arena Arthur Ashe, arena Louis Armstrong și alte trei terenuri. Iată în ce circumstanțe vor apela arbitrii la sistemul VAR:

1. mingea a atins de două ori suprafața de joc înainte de a fi trimisă peste fileu

2. punctul de contact al mingiei cu racheta să repetă

3. mingea a fost atinsă cu racheta sau cu orice parte a corpului înainte de a ieși în afara terenului

4. intrarea în terenul adversarului în timpul punctului

5. mingea a trecut pe sub fileu

6. toate deciziile care conduc la rejucarea punctului

7. strigătul arbitrului de linie în timpul punctului, care poate influența decizia unuia dintre jucători

8. greșeala de picior

9. eroare în modificarea scorului

Acum, la majoritatea turneelor de tenis este utilizată tehnologia Hawk Eye Live, un sistem complex în care mai multe camere conectate la un computer sunt folosite pentru a urmări traiectoria mingii pentru a determina dacă este înăuntru sau în afara terenului. Jucătorii pot cere - într-un număr limitat pe parcursul partidei - apelarea la această tehnologie, pentru a fi siguri dacă mingea a depășit sau nu suprafața de joc.

US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, se desfășoară între 28 august și 10 septembrie, în Statele Unite, la New York.