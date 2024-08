Reacția americanilor în cazul Voinea și Bărbosu. „Jordan nu a furat nimic. Dacă îmi pare rău de sportiva din România?”

Cecile Landi, antrenoarea gimnastei Jordan Chiles, a vorbit despre finala probei la sol de la Jocurile Olimpice, care a generat un scandal imens. Americanca l-a depășit pe româncele Ana Maria Bărbosu și Sabrina Voinea după ce a arbitrii au validat contestația depusă imediat după încheierea probei, în care Chiles a terminat inițial pe locul 5.

„Nu ar trebui să dau nicio explicație, însă o voi face. Cel mai bun rezultat pe care l-ar fi putut avea din start la sol Jordan a fost 5.9. În calificări și la finalele pe echipă, a primit un 5.8 și nu am contestat această decizie, am observat că nu au fost completate toate elementele. Să fii clasată pe poziția a 5-a, neavând nimic de pierdut, am trimis contestația.

Nu credeau că va fi admisă contestația

Nu am vrut să regret că nu am făcut-o. Nu credeam că va fi acceptată, însă, spre surprinderea mea, a fost. Jordan a câștigat medalia, nu a furat nimic de la nimeni! Dacă îmi pare rău pentru sportiva din România? Bineînțeles! A fost trist să văd asta, însă acesta este sportul”, a spus Cecile Landi.

Finala de la sol a făcut înconjurul lumii nu numai pentru că Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia în urma contestației depuse de americani, ci și pentru că arbitrii au depunctat-o eronat pe Sabrina Voinea cu o zecime, considerând că aceasta a depășit suprafața de concurs.

Cum din reluări s-a văzut clar că românca nu a comis această greșeală, COSR și FRG s-au adresat Tribunalului de Arbitraj Sportiv și Federației Internaționale de Gimnastică. Răspunsul trebuie să vină până duminică, atunci când se încheie Jocurile Olimpice.