Rapid, scandalizată de neprimirea unui penalty pe care l-a văzut toată lumea, mai puțin arbitrul

FCSB a învins-o pe Rapid București cu scorul de 2-1 (2-0), duminică seara, pe Giulești, într-un meci din etapa a șasea a fazei play-off a Superligii de fotbal.

O fază controversată s-a petrecut în min. 71, când portarul Ștefan Târnovanu la lovit la un duel aerian pe Christensen (71), dar nu s-a dictat penalty.

Marius Șumudică, 54 de ani, antrenor ca și plecat din Giulești, a făcut sinteza partidei dând vina pe arbitraj:

„În a doua repriză a existat o singură echipă pe teren. I-am dominat: posesie, ocazii... Despre fazele de arbitraj ce să mai vorbesc? Dacă spun ceva, se scoate din context și nu vreau să ajung la comisii. Vreau să-mi felicit jucătorii, să felicit publicul giuleștean, care ne-a ajutat enorm.

Această sintagmă care există, «Singuri împotriva tuturor», se potrivește perfect clubului nostru și lui Șumudică. În opt luni de zile nu am avut un arbitraj favorabil. Tot ce a făcut această echipă a făcut doar pe teren. Au fost atâtea decizii controversate, pe care le-ați discutat și voi. Am citit și eu acum, și este penalty clar, indiscutabil, la Christensen, la ieșirea lui Târnovanu.

La primul gol, cel anulat, s-a stat 5 minute la VAR, a intrat targa, au tras de timp, și totuși s-au dat doar 7 minute. Nu am văzut altă echipă care să o domine pe FCSB în halul acesta timp de 45 de minute. Am practicat un joc bun și astăzi nu meritam, sub nicio formă, să pierdem.

Am pierdut total nemeritat și știți și voi din cauza cui. Știți clar! Sunt atâtea comentarii, toți specialiștii au spus că e penalty clar”, a spus Șumudică în debutul discursului de la flash-interviul după joc.

La meci au asistat 12.419 spectatori. FCSB a ajuns la 20 de meciuri consecutive fără înfrângere (13 victorii, 7 egaluri). Rapid a pierdut trei meciuri în play-off, toate acasă.Primele trei meciuri directe din acest sezon s-au încheiat cu remize, 0-0 în ambele partide din sezonul regulat și 3-3 în play-off.