Răbufnirea unui grobian: Valeria Răcilă, fostă campioană olimpică, înjurată pe Facebook de un jurnalist FOTO

De când rețelele de socializare au devenit accesibile pentru toți, mulți oameni au ajuns la o concluzie amară: „Până la Facebook, doar familia și apropiații știau că ești un nesimțit. Acum, află toată lumea“. Confirmarea acestei realități o primim, periodic. Astăzi, din partea unui om cu o funcție chiar importantă, dar care, din păcate, n-a înțeles ce înseamnă respect și exprimarea decentă în spațiul public.

Vorbim despre Septimiu Sărățeanu. Adică, omul care a fost pus de Orlando Nicoară, directorul EAD, firma care deține drepturile TV pentru Superliga românească, să coordoneze tot ce înseamnă arbitraj video (VAR) în România. Pe profilul distinsului domn Septimiu Sărățeanu apare că a mai avut, în trecut, și următoarele funcții:

*Producător executiv Prima TV

*Producător la TVR

*Producător general Ringier România

*Producător general Libertatea

*Producător de știri la Gândul

*Producător de știri la Pro TV

Așadar, avem de-a face cu un nume „greu“, cu legături puternice cu presa centrală. Care, astăzi, deranjat profund că s-a lovit de traficul restricționat din Capitală, cu ocazia Maratonului București, a avut următoarele postări pe contul său de Facebook:

*FMM cu maratonul vieții! Toată circulația în București e muci! Cine a autorizat traseul ori e imbecil, ori e retardat.

*SVIMIP Valeria Groningen-Răcilă și Nicușor Dan.

Desigur, „FMM“ și „SVIMIP“ sunt niște prescurtări pentru niște înjurături grosolane care nu pot fi detaliate aici, pe acest site. Dar care arată, din păcate, nivelul autorului.

Valeria Răcilă a adus aurul olimpic pentru România

Omul luat la înjurături de Septimiu Sărățeanu e Valeria Răcilă van Groningen (66 de ani). Adică, o fostă campioană olimpică. Ea a adus medalia de aur pentru țara noastră, în proba de simplu vâsle la canotaj, în 1984. Cu patru ani mai devreme, la Jocurile Olimpice de la Moscova, cucerise bronzul în proba de dublu vâsle.

În 2008, Valeria Răcilă van Groningen a creat Maratonul București. Care abia a adunat 1.000 de participanți la start, la vremea respectivă. Astăzi, ediția din 2023, a avut 16.000 de alergători, iar toate probele individuale au fost sold-out cu o săptămână înainte de eveniment.

Maratonul București e, așadar, cel mai mare eveniment destinat sportului de masă în România, la ora actuală. Și contribuie cu peste 600.000 de euro la bugetul orașului prin fenomenul numit „turismul sportiv“. La ediția din acest weekend au fost participanți din 80 de țări! Vorbim despre oameni care vin la București pentru maraton, se cazează câteva zile în Capitală și banii cheltuiți de ei ajută inclusiv domeniul HoReCa.

„Adevărul“ a scris despre indivizi precum Septimiu Sărățeanu

Revenind la răbufnirea lui Septimiu Sărățeanu, drama e că trăim printre astfel de indivizi. Care nu sunt puțini în România! De altfel, încă de ieri, „Adevărul“ a scris despre comportamentul jalnic al unor astfel de oameni, când au loc evenimentele destinate sportului de masă, de câteva ori pe an, aproape mereu în weekend. Atenție: Maratonul București închide traficul, parțial, nu toată ziua, ci doar câteva ore. Într-o zi de duminică!

Iată însă ce a scris, ieri, „Adevărul“, pentru a evidenția un lucru dureros: suntem la ani-lumină de țările civilizate în care evenimente, precum Maratonul București, sunt o mare sărbătoare pentru toți oamenii din oraș:

*Nu. Nu urmează vreun festival cu mici și bere. Dar se dă, totuși, ceva gratis: prilejul de a te inspira de la niște oameni cu un stil de viață sănătos.

*Se spune că, la Boston, în weekend-ul Maratonului care datează din 1897 – adică, de 126 de ani! – există două categorii de oameni în oraș: cei care aleargă și cei care încurajează alergătorii de pe margine. La noi, în București, există și o a treia categorie: cei care înjură alergătorii de pe margine, nervoși că traficul s-a închis parțial, pentru câteva ore, într-o zi de duminică!

*Nu e cazul să ne păcălim. Suntem la ani-lumină distanță de nivelul unor orașe în care oamenii transformă evenimentele din sportul de masă în niște sărbători ale orașului. Cum se întâmplă la Londra, Chicago, Tokyo, New York, Paris sau Berlin.

*La noi, elocvent pentru mentalitatea noastră e următorul episod: acum câțiva ani, niște ziariști de sport, invitați la un canal de sport, s-au așezat în studio și au început cu criticile la adresa Maratonului Internațional București, fiindcă drumul lor până la emisiune, parcurs cu mașina bineînțeles, a fost îngreunat din cauza închiderii traficului rutier pe traseul evenimentului!

*Cu astfel de jurnaliști (de sport, cică!), formatori de opinie, nu e chiar de mirare că suntem aici:

*63% dintre români n-au practicat niciun sport.

*51% dintre români ignoră total orice fel de activitate fizică.

*Peste 25% dintre copii suferă de obezitate infantilă în România.

*Și, totuși, tocmai pentru că trăim într-o țară în care sportul de masă e trecut la „și altele“, pentru că în perioada pandemiei, între 2020 și 2021, le-am băgat în cap oamenilor că statul în casă înseamnă sănătate pură – să nu uităm niciodată sloganul prostesc: Stăm acasă, salvăm vieți! – pentru că am închis sălile de sport, pentru că am închis piscinele mai bine de un an, pentru că am trecut la glorificarea nimicului, ei bine, tocmai de aceea e remarcabil ce a reușit acum Maratonul Internațional București, ediția 2023, care are loc în acest weekend.

*Pentru prima dată în istoria recentă a evenimentului, toate cursele competitive individuale (10k, semimaraton și maraton), cursele copiilor, dar și cursa populară de 2,5 kilometri au devenit sold-out, cu o săptămână înainte de disputarea lor! Practic, s-au dat toate locurile. Ceea ce înseamnă că, în acest weekend, 16.000 de oameni vor alerga pe străzile Capitalei.

*Va fi un spectacol al voinței, un punct culminant al muncii depuse pentru mulți oameni care s-au pregătit riguros pentru aceste curse, alergând toată vara pe niște temperaturi de nu-ți venea să ieși din casă. Pentru acești oameni, Maratonul Internațional București 2023 va fi cel mai frumos eveniment de toamnă, în ultimul weekend cu temperaturi de vară.

*Pentru ceilalți, care nu vor alerga, această sărbătoare a mișcării, a sportului de masă, poate deveni prilejul de a se inspira din niște oameni care au adoptat un stil de viață sănătos. Care au înțeles că trebuie să muncești, să lupți pentru a-ți menține sănătatea. De altfel, dacă a existat o singură declarație remarcabilă în perioada pandemiei, aceasta a fost oferită de medicul Virgil Musta care, ulterior, a intrat în vizorul DNA: „Dacă nu-ți faci timp pentru sănătatea ta, trebuie să-ți faci timp pentru boala ta“.